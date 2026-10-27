Nhà đầu tư quốc tế kỳ vọng gì ở Trung tâm tài chính TP.HCM?

Kết nối dòng vốn với các lĩnh vực tăng trưởng

Chia sẻ tại phiên thảo luận về thu hút vốn qua Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM (VIFC-HCMC) trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, ông Don Lam, CEO Tập đoàn VinaCapital cho rằng, trung tâm tài chính có thể thúc đẩy dòng vốn vào các ngành công nghệ chiến lược, tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Ông Don Lâm, Giám đốc và Cổ đông sáng lập, VinaCapital chia sẻ tại phiên thảo luận.

Theo ông, Việt Nam cần tập trung vào các lĩnh vực công nghệ có giá trị gia tăng cao để hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. VinaCapital đang làm việc với các doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn, đồng thời hợp tác với một công ty công nghệ có trụ sở tại Mỹ để phát triển trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại TP.HCM.

Cùng quan điểm, ông Marc Knapper, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Chủ tịch Knapper Global Advisors, Cố vấn Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM nhận định, mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 đòi hỏi Việt Nam huy động nguồn vốn lớn cho chuyển dịch năng lượng, phát triển hạ tầng, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh.

VIFC-HCMC có cơ hội trở thành một trung tâm tài chính quan trọng của châu Á nếu xây dựng được thị trường vốn sâu rộng và đáng tin cậy.

Ông Marc Knapper đánh giá cao những bước đi về thể chế của Việt Nam, trong đó có việc xây dựng nền tảng pháp lý cho VIFC, thành lập tòa án chuyên trách và Trung tâm Trọng tài Quốc tế. Theo ông, để dòng vốn quốc tế tham gia hiệu quả, cần có danh mục dự án cụ thể, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và chuyển dịch xanh.

Ông Marc Knapper, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam (2022–2026), Chủ tịch Knapper Global Advisors, Cố vấn Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC).

Theo ông Marc Knapper, các nhà đầu tư quốc tế quan tâm đến ba yếu tố cốt lõi khi lựa chọn địa điểm hoạt động.

"Thứ nhất là khung pháp lý rõ ràng, ổn định và có tính dự báo, giúp nhà đầu tư yên tâm về chính sách và cơ chế giải quyết tranh chấp. Thứ hai là khả năng kết nối với thị trường trong nước, khu vực và quốc tế, đồng thời đưa dòng vốn đến các dự án thiết yếu thông qua những công cụ như trái phiếu xanh, trái phiếu hạ tầng. Thứ ba là nguồn nhân lực chất lượng cao, kết hợp chuyên gia Việt Nam và quốc tế", ông Marc Knapper phân tích.

Ông nhấn mạnh niềm tin là nền tảng để các trung tâm tài chính thu hút dòng vốn dài hạn. Vì vậy, VIFC cần tìm kiếm những định chế tài chính sẵn sàng hiện diện thực chất, có nhân sự, sản phẩm và dự án cụ thể, thay vì chỉ tham gia với tư cách nhà đầu tư tài chính.

Ông Võ Hoàng Hải, Phó tổng giám đốc Nam Á Bank.

Ở góc độ ngân hàng, ông Võ Hoàng Hải, Phó tổng giám đốc Nam Á Bank cho rằng, giá trị của một trung tâm tài chính được thể hiện ở khả năng đưa vốn đến doanh nghiệp. Trong hai năm đầu, VIFC nên hướng tới hỗ trợ thực hiện một hoặc hai giao dịch đồng tài trợ có sự tham gia của nguồn vốn quốc tế, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp Việt Nam.

Theo các ý kiến tại diễn đàn, VIFC-HCMC cần chuyển lợi thế về thể chế và sự quan tâm của nhà đầu tư thành những giao dịch tài chính cụ thể. Khả năng kết nối nguồn vốn với các dự án có nhu cầu thực tế sẽ là một trong những thước đo quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của trung tâm.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, dự kiến trong tháng 11, TP.HCM sẽ ban hành quy trình, quy chế tiếp nhận các quỹ đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam với ba cấp độ tương thích các mô hình Singapore, Dubai và Hong Kong (Trung Quốc). Theo ông Vũ, khung pháp lý liên quan đến VIFC đã hoàn tất, trung tâm đã tiếp nhận 10 thành viên đầu tiên dưới hình thức công ty holding. Thời gian tới, thành phố tập trung phát triển các quỹ đầu tư và hoạt động quản lý quỹ, hướng tới dẫn vốn cho TP.HCM mở rộng và vùng Đông Nam Bộ. Trong khi đó, trung tâm tại Đà Nẵng định hướng phục vụ khu vực miền Trung. Giai đoạn 2026-2027, VIFC ưu tiên thu hút các quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ, quản lý tài sản và huy động vốn cho các dự án lớn, hạ tầng trọng điểm. Sau khoảng 6 tháng vận hành, VIFC-HCMC ghi nhận khoảng 20 tỷ USD vốn cam kết từ các nhà đầu tư, đối tác trong và ngoài nước. Đây là vốn cam kết và tiềm năng huy động, chưa phải vốn đã giải ngân.