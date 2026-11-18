Khối ngoại bán ròng hơn 1.100 tỷ đồng trong phiên 18/11. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch 18/11 đầy tiêu cực khi áp lực bán lan rộng trên hầu hết nhóm ngành, đặc biệt là các cổ phiếu vốn hóa lớn.

VN-Index mở cửa trong sắc đỏ, dao động quanh vùng 1.720-1.725 điểm trước khi nhanh chóng lùi về khu vực 1.712 điểm. Sau nhịp giảm đầu phiên, lực cầu bắt đáy xuất hiện giúp chỉ số thu hẹp phần nào đà giảm và hồi phục lên vùng 1.716-1.718 điểm vào cuối buổi sáng.

Tuy nhiên, diễn biến tích cực không kéo dài. Bước sang phiên chiều, áp lực bán tiếp tục gia tăng, đặc biệt trong khoảng thời gian sau 14h, khiến VN-Index liên tục đánh mất các mốc hỗ trợ ngắn hạn.

Có thời điểm, chỉ số rơi xuống sát 1.700 điểm trước khi hồi phục nhẹ vào cuối phiên.

Kết thúc giao dịch, VN-Index dừng tại 1.703,01 điểm, giảm 23,71 điểm (-1,4%) so với tham chiếu. Trên các sàn còn lại, HNX-Index giảm 5,67 điểm (-2,4%) xuống 242,73 điểm, trong khi UPCoM-Index mất 1,36 điểm (-1,1%) còn 121,12 điểm.

Sắc đỏ chiếm ưu thế trên diện rộng với 539 mã giảm (gồm 31 mã giảm sàn). Ở chiều ngược lại, toàn thị trường chỉ ghi nhận 172 mã tăng (gồm 17 mã tăng trần) cùng 830 mã đứng giá.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cũng chịu áp lực điều chỉnh mạnh. VN30-Index giảm 30 điểm xuống 1.806 điểm. Trong rổ VN30, có tới 26 mã giảm, chỉ 2 mã tăng và 2 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường tăng đáng kể trong bối cảnh áp lực bán gia tăng. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 18.771 tỷ đồng, trong đó riêng HoSE ghi nhận hơn 17.453 tỷ đồng, tăng 16% so với phiên trước.

VN-Index lại đứng trước nguy cơ thủng mốc 1.700 điểm. Ảnh: TradingView.

Nhóm ngân hàng trở thành một trong những tâm điểm bán tháo của thị trường, với hàng loạt cổ phiếu giảm sâu.

Đáng chú ý, LPB (-4,6%) dẫn đầu đà giảm trong nhóm, tiếp đến là SHB (-3,2%), VPB (-2,8%), VCB (-2,5%), STB (-2,5%), BID (-1,9%), TCB (-1,9%), CTG (-1,5%), MBB (-0,8%), HDB (-0,7%) và ACB (-0,5%).

Trong khi đó, MSB (+0,9%) là một trong số ít mã ngân hàng duy trì được sắc xanh.

Nhóm bất động sản tiếp tục gây sức ép lên thị trường khi các cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt suy yếu. VIC (-1,2%) và VHM (-1,6%) cùng giảm, trong khi NVL (-0,5%) cũng đóng cửa dưới tham chiếu. Theo thống kê mức độ ảnh hưởng đến VN-Index, VIC là cổ phiếu kéo chỉ số giảm mạnh nhất, lấy đi khoảng 4,85 điểm. Ngược lại, KDH (+3,2%) trở thành điểm sáng hiếm hoi của nhóm.

Nhóm chứng khoán cũng chìm trong sắc đỏ với VCI (-2,3%), VND (-2,4%), VIX (-1,6%), SSI (-1,5%), VIB (-2,2%) và TCX (-0,4%).

Ở nhóm sản xuất và công nghiệp, HPG (-2,6%), GEX (-2,7%) và GVR (-2,9%) cũng chịu áp lực điều chỉnh.

Đáng chú ý, cổ phiếu công nghệ FPT (-3,2%) tiếp tục giảm mạnh, đóng cửa tại 46.950 đồng/cổ phiếu, qua đó trở thành một trong những mã chịu áp lực bán lớn nhất phiên.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ khi khối này duy trì xu hướng bán ròng mạnh trên cả 3 sàn với quy mô gần 1.152 tỷ đồng.

Trong đó, FPT dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 225 tỷ đồng, tiếp đến là VIC (-185 tỷ đồng), MBB (-87 tỷ đồng), VCB (-75 tỷ đồng).

Ở chiều mua, KDH được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với 41 tỷ đồng, theo sau là FRT (+22 tỷ đồng), BSR (+21 tỷ đồng).