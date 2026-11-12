Nhà đầu tư nước ngoài rút gần 50 tỷ USD khỏi thị trường cổ phiếu châu Á

Cụ thể, theo dữ liệu từ LSEG, các nhà đầu tư này đã rút ròng 49,77 tỷ USD từ thị trường cổ phiếu tại Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan… trong tháng 10, mức rút ròng hàng tháng cao nhất kể từ tháng 6.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại về việc các tập đoàn công nghệ lớn (hyperscalers) "đốt" quá nhiều tiền mặt, cùng nỗi lo về các quy định nghiêm ngặt hơn đối với trí tuệ nhân tạo (AI), từ đó châm ngòi cho làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trong khu vực.

Chưa dừng lại ở đó, chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ mới đây – bao gồm cả tại các bang đang gia tăng sự phản đối đối với việc xây dựng các trung tâm dữ liệu mới - càng làm gia tăng nỗi lo này. Tính từ đầu tháng đến nay, khối ngoại đã bán thêm 22,6 tỷ USD từ các thị trường này.

“Dòng vốn rút ra phản ánh tâm lý rút lui khỏi các vị thế liên quan đến AI, trong bối cảnh ngày càng có nhiều nghi ngại về chi tiêu cho cơ sở hạ tầng AI cũng như khả năng sinh lời từ lĩnh vực này”, Wael Makarem - Chiến lược gia tài chính cấp cao tại công ty môi giới Exness nhận định.

“Trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, các quy định và đánh giá về môi trường khắt khe hơn được xem là rào cản đối với việc xây dựng các trung tâm dữ liệu và nhu cầu về chip”, chuyên gia này nói thêm.

Trong tháng trước, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 30,68 tỷ USD cổ phiếu Đài Loan – mức cao nhất kể từ ít nhất là tháng 1/2008 – và bán ròng 14,59 tỷ USD cổ phiếu Hàn Quốc.

Từ đầu tháng đến nay, hai thị trường này tiếp tục ghi nhận dòng vốn ngoại rút ra lần lượt là 19,76 tỷ USD và 8,32 tỷ USD.

Tuy nhiên một số nhà phân tích cho rằng các nhà đầu tư nước ngoài có thể đang rút vốn khỏi châu Á để tái phân bổ vào các thị trường phát triển. Điều này thể hiện rõ qua việc chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) đã giảm 6,91% trong tháng 10, trong khi chỉ số MSCI toàn cầu (MSCI All Country World Index) chỉ giảm 1,69%.

“Các nhà đầu tư quốc tế có thể đã bị thu hút bởi khả năng chống chịu tương đối tốt của chỉ số S&P 500 so với chỉ số MSCI châu Á (không bao gồm Nhật Bản) trong tháng qua”, Scarlett Liu - Chiến lược gia về các sản phẩm phái sinh cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại BNP Paribas cho biết.

“Ngoài ra, một số nhà đầu tư có thể đã tăng phân bổ vốn vào trái phiếu chính phủ Mỹ khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 5,3% vào đầu tháng 10”, bà nói thêm.

Thị trường chứng khoán Ấn Độ cũng ghi nhận tháng thứ hai liên tiếp chứng kiến ​​dòng vốn ngoại rút ra, với tổng giá trị 3,6 tỷ USD trong tháng 10. Tuy nhiên, tính từ đầu tháng 11 đến nay, các nhà đầu tư nước ngoài đã rót ròng 5,68 tỷ USD vào cổ phiếu tại thị trường này.

“Chúng tôi nâng xếp hạng đối với Ấn Độ lên mức 'tăng tỷ trọng' (overweight), vì cho rằng thị trường này hiện mang lại lợi nhuận doanh nghiệp ổn định cùng mức định giá hợp lý hơn”, Herald van der Linde - Trưởng bộ phận chiến lược cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại HSBC nhận định trong một bản tin hôm thứ Hai.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Indonesia và Thái Lan ghi nhận dòng vốn rút ra lần lượt là 938 triệu USD và 199 triệu USD.