Nhà đầu tư nước ngoài mua gom cổ phiếu ngày VN-Index mất 15 điểm

Khối ngoại mua ròng hơn 400 tỷ đồng trong ngày chứng khoán giảm mạnh. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch cuối tuần 6/11 trong sắc đỏ khi áp lực bán gia tăng tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vingroup và công nghệ.

VN-Index mở cửa quanh vùng 1.720 điểm, thấp hơn đáng kể so với mức tham chiếu 1.740 điểm. Từ cuối phiên sáng, VN-Index dần suy yếu và quay về quanh mốc 1.719 điểm, sau đó gần như đi ngang trong phần lớn thời gian nghỉ trưa và đầu phiên chiều.

Diễn biến tích cực hơn xuất hiện sau 13h khi lực cầu gia tăng, giúp chỉ số phục hồi lên trên 1.730 điểm, có thời điểm tiệm cận vùng 1.734 điểm. Dù vậy, áp lực bán trở lại trong khoảng thời gian cuối phiên khiến phần lớn thành quả phục hồi bị thu hẹp.

Kết phiên, VN-Index dừng tại 1.725,36 điểm, giảm 15,37 điểm (-0,9%). Trên sàn Hà Nội, HNX-Index nhích 0,12 điểm (+0,1%) lên 256,73 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 0,73 điểm (-0,6%) xuống 121,75 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 24.400 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Riêng giá trị giao dịch khớp lệnh trên HoSE đạt 18.800 tỷ đồng, tăng gần 19% so với phiên trước.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 406 mã giảm giá (gồm 34 mã giảm sàn) trong khi có 248 mã tăng (gồm 33 mã tăng trần) và 819 mã đứng giá.

Rổ VN30 cũng chịu áp lực điều chỉnh khi chỉ số giảm 18 điểm xuống 1.846 điểm. Trong nhóm này, 19 cổ phiếu giảm giá, 10 mã tăng và một mã đứng tham chiếu.

VN-Index chưa thể gượng dậy trước áp lực rút tiền của nhà đầu tư. Ảnh: TradingView.

Áp lực lớn nhất lên chỉ số trong phiên hôm nay tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup.

Trong đó, VIC (-1,5%) và VHM (-1,9%) lần lượt lấy đi khoảng 5,61 điểm và 2,03 điểm của VN-Index. VRE (-1,9%) cũng chìm trong sắc đỏ.

Ngoài nhóm Vingroup, FPT (-4%) cũng là một trong những cổ phiếu gây sức ép lớn nhất lên thị trường.

Các mã khác tác động tiêu cực đến VN-Index gồm VCB (-1,1%), MCH (-2,4%), GVR (-2,8%), LPB (-2,6%), HPG (-1,4%), MBB (-1,3%) và BID (-0,9%).

Ở chiều ngược lại, lực đỡ đến từ MSN (+2%), CTG (+0,8%), VPL (+1%), STB (+1,2%) và VPB (+0,7%). Tuy nhiên, mức đóng góp của các cổ phiếu này không đủ bù đắp áp lực từ nhóm vốn hóa lớn.

Tại nhóm bất động sản, diễn biến phân hóa rõ nét. Trong khi nhóm Vingroup chịu áp lực bán, một số cổ phiếu khác vẫn thu hút dòng tiền như KDH (+5,2%), TCH (+3,9%), DXG (+2,3%), PDR (+1,7%) và CEO (+1,7%).

Một điểm tích cực trong phiên giao dịch cuối tuần là hoạt động mua ròng trở lại của nhà đầu tư nước ngoài, bất chấp diễn biến điều chỉnh của các chỉ số chính.

Trên cả 3 sàn, khối ngoại mua ròng hơn 435 tỷ đồng. Trong đó, KDH dẫn đầu danh sách được mua ròng với gần 171 tỷ đồng, tiếp đến là VND (+99 tỷ đồng), VIX (+93 tỷ đồng), MSN (+86 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, FPT bị bán ròng mạnh nhất với hơn 151 tỷ đồng. Các cổ phiếu khác chịu áp lực bán ròng đáng kể gồm VCB (-111 tỷ đồng), MBB (-44 tỷ đồng), MCH (-42 tỷ đồng).