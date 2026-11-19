CAEX vừa ghi nhận biến động đáng kể trong cơ cấu cổ đông nước ngoài. Ảnh: Mekong ASEAN

Theo thông tin công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp ngày 18/11/2026, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) vừa điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, trong đó tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tăng từ 10,6% lên 12,25%.

Giá trị vốn thuộc sở hữu nước ngoài tăng từ 1.060 tỷ đồng lên 1.225 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 165 tỷ đồng. Phần vốn tư nhân trong nước giảm từ 8.940 tỷ đồng xuống 8.775 tỷ đồng, đưa tỷ lệ sở hữu của các cổ đông tư nhân trong nước từ 89,4% xuống 87,75%. Vốn điều lệ của CAEX giữ nguyên ở mức 10.000 tỷ đồng.

Thay đổi này đến từ ông Cheng Tan Feng, nhà đầu tư cá nhân có địa chỉ tại Singapore. Ông Cheng tăng số cổ phần phổ thông nắm giữ từ 6 triệu lên 22,5 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,6% lên 2,25%. Tính theo mệnh giá, giá trị số cổ phần ông nắm giữ tăng từ 60 tỷ đồng lên 225 tỷ đồng.

Cổ đông tổ chức nước ngoài OKG Ventures Limited tiếp tục nắm giữ 100 triệu cổ phần phổ thông, tương đương 1.000 tỷ đồng theo mệnh giá và chiếm 10% vốn điều lệ CAEX.

CAEX là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái tài chính của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), với sự tham gia của các đối tác chiến lược OKX Ventures và HashKey Capital. Trước đợt điều chỉnh cơ cấu sở hữu, CAEX đã công bố nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng, bằng mức vốn tối thiểu theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Về hạ tầng công nghệ, đề xuất xác định cấp độ 4 cho hệ thống thông tin của CAEX đã được Cục An ninh mạng thuộc Bộ Công an thẩm định và đồng ý.

Với định hướng kết nối thị trường trong nước và quốc tế, CAEX muốn hỗ trợ người dùng Việt Nam tiếp cận các sản phẩm tài sản mã hóa trên thế giới. Doanh nghiệp cũng nghiên cứu ứng dụng công nghệ mã hóa để tạo thêm kênh tiếp cận tài sản thực tại Việt Nam cho nhà đầu tư quốc tế.