Cổ đông ngoại nâng tỷ lệ sở hữu lên 12,25%, cá nhân Singapore nắm 2,25% vốn điều lệ

Theo thông tin công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp ngày 18/11/2026, Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) đã thực hiện điều chỉnh cơ cấu sở hữu nguồn vốn. Trong cơ cấu cổ đông mới, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài tăng từ 10,6% lên 12,25%, trong khi vốn điều lệ của doanh nghiệp giữ nguyên ở mức 10.000 tỷ đồng.

Tính theo mệnh giá, tổng giá trị vốn thuộc sở hữu nước ngoài tại CAEX tăng từ 1.060 tỷ đồng lên 1.225 tỷ đồng, tương ứng mức tăng thêm 165 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, phần vốn của nhóm cổ đông tư nhân trong nước giảm từ 8.940 tỷ đồng xuống còn 8.775 tỷ đồng, qua đó đưa tỷ lệ sở hữu trong nước từ 89,4% xuống 87,75%.

Biến động tỷ lệ sở hữu ngoại tại CAEX đến từ giao dịch gia tăng nắm giữ của ông Cheng Tan Feng, nhà đầu tư cá nhân có địa chỉ tại Singapore. Cụ thể, ông Cheng Tan Feng đã nâng số lượng cổ phần phổ thông sở hữu từ 6 triệu đơn vị lên 22,5 triệu đơn vị, tương ứng tăng thêm 16,5 triệu cổ phần. Tỷ lệ sở hữu của cá nhân này theo đó tăng từ 0,6% lên 2,25% vốn điều lệ, kéo giá trị cổ phần nắm giữ tính theo mệnh giá từ 60 tỷ đồng lên 225 tỷ đồng.

Bên cạnh phần vốn tăng thêm của nhà đầu tư cá nhân Singapore, cổ đông tổ chức nước ngoài là OKG Ventures Limited tiếp tục duy trì nguyên lượng cổ phần nắm giữ. Tổ chức này hiện sở hữu 100 triệu cổ phần phổ thông tại CAEX, tương đương 1.000 tỷ đồng theo mệnh giá và chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ.

Đáp ứng chuẩn vốn 10.000 tỷ đồng và hoàn tất thẩm định hạ tầng công nghệ cấp độ 4

CAEX là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái tài chính của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã chứng khoán: VPB), có sự tham gia của các đối tác chiến lược gồm OKX Ventures và HashKey Capital. Trước thời điểm điều chỉnh cơ cấu sở hữu nước ngoài, doanh nghiệp đã công bố nâng quy mô vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng.

Mức vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng của CAEX đáp ứng đúng quy định về vốn tối thiểu tại Nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ về thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Đây là nền tảng tài chính quan trọng phục vụ việc triển khai hoạt động sàn giao dịch theo khung pháp lý thí điểm.

Cùng với việc kiện toàn quy mô vốn và cơ cấu cổ đông, CAEX ghi nhận bước tiến về hạ tầng công nghệ và bảo mật. Theo công bố từ doanh nghiệp, đề xuất xác định cấp độ 4 cho hệ thống thông tin của CAEX đã được Cục An ninh mạng thuộc Bộ Công an thẩm định và đồng ý.

Về định hướng vận hành, CAEX hướng tới kết nối thị trường trong nước và quốc tế, hỗ trợ người dùng Việt Nam tiếp cận các sản phẩm tài sản mã hóa trên thế giới. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nghiên cứu ứng dụng công nghệ mã hóa để tạo thêm kênh tiếp cận các tài sản thực tại Việt Nam cho nhà đầu tư quốc tế.