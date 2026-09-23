Nhà đầu tư Nga tìm kiếm cơ hội mới trên thị trường BĐS Việt Nam

Khu phức hợp chung cư hạng sang gần trung tâm TP Hồ Chí Minh ven sông Sài Gòn. Ảnh: Hồng Đạt/ TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn chuyên trang RBC cho biết trong năm 2026, số lượng yêu cầu tư vấn của các nhà đầu tư Nga về khả năng triển khai dự án tại Việt Nam tăng lên. Một số chuyên gia cho rằng xu hướng này xuất phát từ nhu cầu đa dạng hóa đầu tư, trong bối cảnh các nhà đầu tư Nga bắt đầu tìm kiếm những thị trường mới tại Đông Nam Á, bên cạnh các điểm đến truyền thống ở Trung Đông.

Việt Nam được đánh giá có tiềm năng nhờ thị trường bất động sản, đặc biệt là bất động sản thương mại, vẫn còn dư địa phát triển so với một số thị trường trong khu vực. Quan hệ giữa Việt Nam và Nga, cùng khả năng thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cũng được xem là những yếu tố thuận lợi đối với nhà đầu tư Nga.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý việc triển khai dự án bất động sản tại Việt Nam vẫn có những yêu cầu pháp lý và tài chính nhất định, trong đó nhà phát triển phải đáp ứng quy định về vốn chủ sở hữu. Nhà đầu tư nước ngoài cũng cần lưu ý các vấn đề về khác biệt văn hóa, ngôn ngữ, chuyển vốn và sự phụ thuộc vào đối tác địa phương.

Trong lĩnh vực nhà ở, công ty môi giới quốc tế Tranio cho biết số lượng yêu cầu của khách hàng Nga về mua bất động sản tại Việt Nam trong 8 tháng đầu năm nay giảm 39% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, mức giảm này được cho là sự điều chỉnh sau khi nhu cầu tăng mạnh trong năm trước. Bà Anna Larina, Giám đốc Bộ phận Bất động sản Nước ngoài và Khu nghỉ dưỡng của Tập đoàn NF, nhận định ngày càng có nhiều người Nga quan tâm đến việc mua bất động sản tại Việt Nam.

Theo Tranio, Việt Nam có một số lợi thế so với các thị trường nghỉ dưỡng trong khu vực, trong đó có rào cản gia nhập tương đối thấp, ngành du lịch và hàng không đang phục hồi, cùng sự phát triển của các thị trường ven biển như Đà Nẵng và Khánh Hòa. Công ty cũng lưu ý cộng đồng người Nga tại Việt Nam ngày càng lớn, với nhiều người sinh sống dài hạn và làm việc từ xa, qua đó có thể tạo thêm nhu cầu mua căn hộ để ở hoặc cho thuê.

Các chuyên gia chia thị trường bất động sản Việt Nam thành hai phân khúc chính gồm các thành phố lớn và khu nghỉ dưỡng. Tại các thành phố lớn, nhà đầu tư thường quan tâm đến các dự án ngay từ giai đoạn đầu xây dựng với kỳ vọng giá tăng khi dự án hoàn thành. Trong khi đó, tại các khu nghỉ dưỡng, sự gia tăng lượng khách du lịch được cho là sẽ hỗ trợ nhu cầu bất động sản, dù không phải mọi dự án đều có giá thấp hoặc mang lại lợi suất cho thuê cao.

Theo Tranio, một trong những vấn đề nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý là quy định về quyền sở hữu bất động sản. Người nước ngoài chỉ được mua nhà ở trong các dự án thương mại đủ điều kiện bán cho đối tượng này và việc sở hữu bất động sản không đồng nghĩa với quyền cư trú lâu dài. Quyền cư trú dành cho nhà đầu tư được thực hiện thông qua hình thức đầu tư vốn vào doanh nghiệp tại Việt Nam, với thời hạn và mức vốn đầu tư tùy theo quy định. Đơn cử như giấy phép 3 năm được cấp cho các khoản đầu tư ít nhất 3 tỷ đồng (khoảng 120.000 USD), và giấy phép 10 năm được cấp cho các khoản đầu tư ít nhất 100 tỷ đồng (khoảng 4 triệu USD).