Diễn biến thị trường năm 2026 khiến nhiều nhà đầu tư đối mặt với áp lực lớn. Vàng lao dốc từ đỉnh, bạc mất hơn 60% giá trị, cổ phiếu công nghệ AI bốc hơi hàng nghìn tỷ USD chỉ trong vài tuần, trong khi lãi suất vẫn neo cao và lạm phát chưa chịu hạ nhiệt.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra là nên phân bổ vốn như thế nào để hạn chế rủi ro mà vẫn không bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng.

Câu trả lời từ các tổ chức quốc tế lớn không phải là một “siêu cổ phiếu” hay một “đáy hoàn hảo”, mà hãy ngừng cố gắng dự đoán và bắt đầu xây dựng một danh mục có thể “sống sót” qua biến động.

Bài học từ chính sai lầm của năm 2022

Vanguard, một trong những công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, đưa ra góc nhìn đáng chú ý về vai trò của trái phiếu trong danh mục đầu tư.

Năm 2022, trái phiếu lao dốc vì lãi suất tăng đột ngột. Nhà đầu tư không có gì để đỡ cú sốc đó, đơn giản vì lãi suất trái phiếu lúc mua vào quá thấp, giống như giữ một tấm đệm mỏng trước một cú ngã mạnh.

Năm 2026 thì khác. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đã có lúc vọt lên 5,18%, mức cao nhất gần 20 năm. Điều đó có nghĩa là, dù giá trái phiếu vẫn biến động, nhà đầu tư đang nhận được thu nhập thực tế cao hơn nhiều so với trước.

Vanguard tính toán rằng lợi nhuận kỳ vọng 10 năm của trái phiếu tổng hợp Mỹ đã tăng lên mức 5,1%-6,1%, trong khi trái phiếu doanh nghiệp lợi suất cao kỳ vọng đạt 5,4%-6,4%.

Trong một môi trường mà lạm phát có thể ổn định quanh 2,5-3%, đây là mức thu nhập không tồi.

Trong bối cảnh thị trường biến động, trái phiếu chất lượng cao có thể đóng vai trò tạo thu nhập và đa dạng hóa danh mục. Ảnh: Substack

Quan trọng hơn, Vanguard chỉ ra rằng thị trường trái phiếu thường bắt đầu phục hồi trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, đôi khi rất lâu trước đó. Nói cách khác, chờ đợi tín hiệu rõ ràng từ Fed có thể là chờ quá muộn.

BlackRock: Không rút lui, nhưng phải chọn lọc

Trong quan điểm đầu tư tháng 11/2026, BlackRock duy trì cách tiếp cận tích cực có chọn lọc đối với các tài sản rủi ro.

Tổ chức này ưu tiên trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn ngắn, bởi lợi suất cao hơn giúp cải thiện khả năng tạo thu nhập, trong khi mức độ nhạy cảm với biến động lãi suất thường thấp hơn so với trái phiếu dài hạn.

Đối với cổ phiếu, BlackRock duy trì quan điểm trung lập với thị trường Mỹ và châu Âu, đồng thời nâng đánh giá đối với cổ phiếu các thị trường mới nổi. Tổ chức này cho rằng cơ hội đầu tư vẫn tồn tại, đặc biệt ở những doanh nghiệp và lĩnh vực được hưởng lợi từ nhu cầu phát triển AI.

Đáng chú ý, BlackRock vẫn giữ vàng trong danh mục như một tài sản phòng thủ trước bất ổn địa chính trị, nhưng không còn là “kênh trú ẩn duy nhất”.

Morgan Stanley: Tăng tỷ trọng cổ phiếu, nhưng không mua bằng mọi giá

Trong khi nhiều nhà đầu tư lo ngại trước biến động của thị trường, Morgan Stanley lại đưa ra quan điểm tích cực hơn đối với cổ phiếu toàn cầu.

Morgan Stanley nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu toàn cầu lên mức “maximum overweight” (tăng tỷ trọng tối đa). Tổ chức này cho rằng định giá đã trở nên hấp dẫn hơn sau giai đoạn điều chỉnh, trong khi triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp vẫn được hỗ trợ bởi chu kỳ đầu tư vào AI.

Chỉ số chứng khoán toàn cầu MSCI ACWI đã giảm hơn 4% từ đỉnh tháng 8 và chỉ số bán dẫn giảm tới 23% kể từ đầu tháng 10, khiến định giá trở nên hấp dẫn hơn.

Morgan Stanley dự báo lợi nhuận của các công ty trong MSCI ACWI có thể tăng 13% trong năm tới, trong khi hệ số P/E dự phóng của chỉ số vào khoảng 15 lần, mức thấp nhất kể từ năm 2023.

Tuy nhiên, ngay cả Morgan Stanley cũng không khuyên “tất tay”. Họ vẫn ưu tiên trái phiếu doanh nghiệp đầu tư (investment grade) và vàng trong danh mục đa tài sản.

UBS: Cơ hội từ thị trường châu Á, nhưng cần chọn lọc

Ngân hàng lớn nhất Thụy Sỹ UBS nhìn thấy cơ hội ở thị trường mới nổi, đặc biệt là châu Á. UBS chỉ ra rằng nhu cầu chip bán dẫn và các linh kiện phần cứng cho AI vẫn đang hỗ trợ mạnh mẽ Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc, bất chấp biến động toàn cầu.

Đối với Trung Quốc, một số lĩnh vực được đánh giá có mức định giá hấp dẫn và hưởng lợi từ định hướng phát triển công nghệ, dù triển vọng phục hồi kinh tế vẫn còn những thách thức.

Ngược lại, UBS cảnh báo về mức định giá cao của thị trường Ấn Độ khi đang được định giá cao hơn 72% so với mức trung bình của các thị trường mới nổi, trong khi lợi nhuận doanh nghiệp lại tăng chậm hơn. Đắt mà tăng chậm thì không phải là lựa chọn hấp dẫn.

Điều này cho thấy cơ hội tại các thị trường mới nổi không đồng đều. Nhà đầu tư cần xem xét riêng từng quốc gia, ngành nghề và mức định giá thay vì chỉ dựa vào triển vọng chung của khu vực.

Như vậy, không một tổ chức lớn nào khuyên “hãy giữ tiền mặt và chờ đợi”. Lý do rất đơn giản bởi trong môi trường lạm phát vẫn trên 2%, tiền mặt mất giá theo thời gian.

Việc duy trì một phần thanh khoản giúp nhà đầu tư chủ động trước những biến động bất ngờ và có khả năng tận dụng cơ hội khi định giá trở nên hấp dẫn. Phần vốn còn lại cần được phân bổ dựa trên mục tiêu tài chính, thời gian đầu tư, khả năng chịu rủi ro và chất lượng của từng tài sản.

Theo BlackRock, Vanguard, Morgan Stanley, UBS, DBS