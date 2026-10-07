Nhà đầu tư làm rõ phương án mở rộng cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập vừa có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về phương án đầu tư mở rộng tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ theo phương thức đối tác công - tư (PPP), với sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng.

Tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ giai đoạn 1 được đưa vào khai thác từ tháng 6/2025 với quy mô 4 làn xe hạn chế.

Theo đề xuất, tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ sẽ được đầu tư mở rộng sang bên trái tuyến, từ quy mô 4 làn xe hạn chế, bề rộng nền đường 17m, lên 4 làn xe hoàn chỉnh theo quy hoạch, với bề rộng nền đường 24,75m.

Tổng chiều dài tuyến được đề xuất mở rộng hơn 40km.

Theo Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập, phương án mở rộng sang bên trái tuyến nhằm hạn chế giải phóng mặt bằng (GPMB), đồng thời hạn chế phá dỡ các công trình hiện hữu.

Trong phạm vi dự án, nhà đầu tư cũng đề xuất đầu tư hệ thống giao thông thông minh đồng bộ trên toàn tuyến.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 3.500 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án được đề xuất từ năm 2026 - 2030.

Bộ Xây dựng yêu cầu hoàn thiện hồ sơ đề xuất trước ngày 30/12/2026

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản chấp thuận Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập là nhà đầu tư lập đề xuất dự án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ theo phương thức PPP.

Đáng chú ý, theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, nhà đầu tư phải chịu mọi rủi ro và chi phí, đồng thời không được Nhà nước thanh toán trong trường hợp Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP không được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc dự án PPP không lựa chọn được nhà đầu tư để triển khai.

Như vậy, phương án được Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập báo cáo Bộ Xây dựng tập trung vào việc mở rộng tuyến cao tốc hiện hữu lên quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, đồng thời lựa chọn phương án mở rộng sang bên trái nhằm hạn chế GPMB và việc phá dỡ các công trình hiện hữu.