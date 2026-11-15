Nhà đầu tư Hàn Quốc mua ròng Nvidia tăng 717% sau đợt giảm giá

Thị trường tài chính thế giới biến động trong phiên giao dịch ngày 12/11/2026, khi thông tin liên quan đến lãnh đạo tập đoàn sản xuất chip Nvidia tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Ảnh: THX/TTXVN phát

Các nhà đầu tư Hàn Quốc đã đẩy mạnh mua cổ phiếu Nvidia trong tuần qua, tận dụng đợt giảm giá mạnh của mã cổ phiếu này sau những thông tin gây bất ổn liên quan đến lãnh đạo tập đoàn, bất chấp những lo ngại về triển vọng điều hành và thị trường trí tuệ nhân tạo (AI).

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn báo có số liệu của SEIBro - Cổng thông tin do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Hàn Quốc vận hành, công bố ngày 15/11 cho biết Nvidia đứng đầu danh sách cổ phiếu niêm yết tại Mỹ được nhà đầu tư Hàn Quốc mua ròng trong tuần từ ngày 09-14/11, với tổng giá trị 319,75 triệu USD, tăng 717% so với tuần trước đó.

Đáng chú ý, xu hướng giao dịch đảo chiều nhanh chóng. Ngày 9/11, nhà đầu tư Hàn Quốc bán ròng 6,6 triệu USD cổ phiếu Nvidia sau khi xuất hiện thông tin liên quan đến đời tư của Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang. Tuy nhiên, từ ngày hôm sau, hoạt động mua vào phục hồi mạnh. Riêng ngày 14/11, nhà đầu tư Hàn Quốc đã mua lượng cổ phiếu Nvidia trị giá 254,85 triệu USD, trong bối cảnh giá cổ phiếu này giảm tới 14% sau thông tin về khả năng ông Huang rời vị trí lãnh đạo.

Xu hướng mua vào cũng lan sang các quỹ ETF trong nước có tỷ trọng đầu tư lớn vào Nvidia. Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc, 5 quỹ ETF niêm yết trong nước có tỷ trọng cổ phiếu Nvidia cao nhất đã thu hút tổng cộng khoảng 1 tỷ won (746.268 USD) vốn mua ròng từ các nhà đầu tư cá nhân trong cùng kỳ.

Các chuyên gia nhận định làn sóng mua vào phản ánh tâm lý coi đợt giảm giá của Nvidia là cơ hội đầu tư, trong khi những lo ngại liên quan đến lãnh đạo doanh nghiệp chưa làm thay đổi đáng kể kỳ vọng về nhu cầu AI. Ông Lee Kyoung Min, chuyên gia phân tích thuộc Công ty Chứng khoán Daishin, cho rằng những tranh cãi gần đây liên quan đến Jensen Huang ít có khả năng tác động trực tiếp đến nhu cầu AI hoặc các hợp đồng cung ứng của Nvidia.

Theo ông, báo cáo kết quả kinh doanh dự kiến công bố ngày 17/11 sẽ là yếu tố quan trọng quyết định khả năng phục hồi của cổ phiếu Nvidia cũng như nhóm cổ phiếu AI và bán dẫn. Thị trường sẽ tập trung đánh giá triển vọng nhu cầu và lộ trình phát triển các thế hệ bộ xử lý đồ họa (GPU) tiếp theo của công ty.

Bên cạnh hoạt động đầu tư, những thông tin liên quan đến ông Huang cũng thu hút sự quan tâm đáng kể của công chúng Hàn Quốc. Ông vốn có hình ảnh tích cực tại nước này nhờ nhiều lần đánh giá cao năng lực của các nhà sản xuất bán dẫn Hàn Quốc, cũng như mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo các tập đoàn lớn như Samsung Electronics và Hyundai Motor Group.

Cuộc gặp giữa ông Huang với Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae Yong và Chủ tịch điều hành Hyundai Motor Chung Euisun trong một bữa ăn gà rán và bia từng thu hút sự chú ý rộng rãi của truyền thông và dư luận.

Đáng chú ý, một kiến nghị trực tuyến mang tên "Ủng hộ Jensen", kêu gọi ông Huang tiếp tục giữ vị trí CEO Nvidia, đã thu hút khoảng 142.000 chữ ký tính đến 17 giờ ngày 15/11. Một số nhân vật trong giới kinh doanh và công nghệ cũng được cho là đã ký kiến nghị này, trong đó có nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Mirae Asset Financial Park Hyeon Joo. Nhiều ý kiến bày tỏ tin tưởng vào vai trò lãnh đạo và tầm nhìn của ông Huang đối với tương lai Nvidia.

Diễn biến trên cho thấy sức hút lớn của Nvidia đối với giới đầu tư Hàn Quốc, trong bối cảnh làn sóng AI tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với chip bán dẫn tiên tiến. Đồng thời, phản ứng của nhà đầu tư cho thấy kỳ vọng về triển vọng kinh doanh và vị thế công nghệ của Nvidia vẫn là yếu tố chi phối quyết định đầu tư, dù những bất ổn liên quan đến ban lãnh đạo có thể gây biến động đáng kể trong ngắn hạn.