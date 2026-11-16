Nhà đầu tư Hàn Quốc mạnh tay bắt đáy cổ phiếu Nvidia

Theo dữ liệu từ cổng thông tin SEIBro thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Hàn Quốc, Nvidia dẫn đầu danh sách các cổ phiếu Mỹ được nhà đầu tư nước này mua ròng nhiều nhất tuần qua. Tổng giá trị giải ngân đạt 319,75 triệu USD, tăng vọt 717% so với tuần trước đó. Động thái trên cho thấy tâm lý bắt đáy đang lấn át những lo ngại về khoảng trống quyền lực tại hãng chip AI này.

Trước đó, thị trường từng ghi nhận phản ứng thận trọng tức thì khi ông Jensen Huang lên tiếng về vụ việc. Trong ngày 9/11, các nhà đầu tư Hàn Quốc đã bán ròng 6,6 triệu USD cổ phiếu Nvidia. Tuy nhiên, tâm lý dè chừng nhanh chóng qua đi chỉ sau một phiên giao dịch. Lực cầu quay trở lại ngay ngày hôm sau và bùng nổ mạnh mẽ vào phiên thứ Sáu.

Tính riêng trong ngày thứ Sáu, dòng tiền từ Hàn Quốc đổ vào mã cổ phiếu công nghệ này lên tới 254,85 triệu USD, đúng thời điểm thị giá Nvidia có lúc giảm sâu tới 14%. Làn sóng gom mua cũng lan rộng sang các sản phẩm tài chính trong nước. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc, 5 quỹ ETF niêm yết nội địa nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu Nvidia lớn nhất đã hút ròng khoảng 1.000 tỷ won từ các nhà đầu tư cá nhân trong cùng khoảng thời gian.

Ông Lee Kyoung-min, chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Daishin Securities, nhận định sự việc cá nhân của cựu CEO tạo ra sự bất định trong ngắn hạn nhưng khó làm suy chuyển nền tảng kinh doanh cốt lõi của tập đoàn. Vị chuyên gia đánh giá rủi ro tác động trực tiếp đến nhu cầu chip AI toàn cầu hay các hợp đồng thương mại lớn là rất hạn chế, đồng thời cho biết báo cáo tài chính sắp tới của Nvidia sẽ là phép thử quyết định xu hướng phục hồi của nhóm cổ phiếu bán dẫn.

Song song với làn sóng gom cổ phiếu, hình ảnh cá nhân của ông Jensen Huang vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng Hàn Quốc. Ông vốn tạo được nhiều thiện cảm tại quốc gia này nhờ phong cách giản dị, từng gây chú ý khi đi ăn gà rán và uống bia cùng Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong và Chủ tịch Hyundai Motor Chung Euisun.

Đáng chú ý, một bản kiến nghị trực tuyến mang tên "Ủng hộ Jensen" nhằm kêu gọi ông Huang tiếp tục giữ vị trí CEO Nvidia đã thu hút khoảng 142.000 chữ ký tính đến 17h ngày 15/11. Một số nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh và công nghệ Hàn Quốc, bao gồm nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Mirae Asset Financial Park Hyeon Joo, cũng được cho là đã tham gia ký tên. Nhiều ý kiến bày tỏ sự tin tưởng vào vai trò lãnh đạo và tầm nhìn của ông Huang đối với tương lai của Nvidia.

Về phía cơ quan quản lý, trên trang cá nhân, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bae Kyung-hoon khẳng định hãng chip Mỹ vẫn duy trì thỏa thuận cung ứng 260.000 bộ xử lý đồ họa (GPU) cho Hàn Quốc. Trong số này, Samsung Electronics, SK Group, Hyundai Motor và Chính phủ Hàn Quốc mỗi bên nhận 50.000 GPU, còn lại 60.000 thiết bị thuộc về Naver Cloud.

Ông Jensen Huang cùng Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong và Chủ tịch Hyundai Chung Euisun tại một quán gà rán ở Seoul. Ảnh: Yonhap News

Hiện tại, Seoul đã bảo đảm được năng lực tính toán tương đương 21.000 GPU thế hệ B200, phần còn lại dự kiến hoàn tất bàn giao vào đầu năm 2027. Bên cạnh đó, khoản đầu tư trị giá 1.340 tỷ won của Nvidia vào Naver hôm 6/11 để nắm giữ 4,13% cổ phần cũng đang được triển khai đúng kế hoạch nhằm xây dựng trung tâm dữ liệu AI dùng chung.

Những diễn biến trên cho thấy sức hút lớn của Nvidia đối với giới đầu tư Hàn Quốc trong bối cảnh làn sóng AI tiếp tục thúc đẩy nhu cầu chip bán dẫn tiên tiến. Phản ứng của thị trường phản ánh kỳ vọng về triển vọng kinh doanh và vị thế công nghệ của Nvidia vẫn là yếu tố chi phối quyết định đầu tư, bất chấp những biến động ngắn hạn từ câu chuyện nhân sự cấp cao.