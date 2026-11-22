Nam Long II Central Lake là một trong ba khu đô thị tích hợp quy mô lớn được Nam Long phát triển tại Cần Thơ, ghi dấu hai thập kỷ gắn bó với sự phát triển đô thị và đời sống người dân Tây Đô, trong chặng đường 34 năm hình thành và phát triển của tập đoàn.

ĐÔ THỊ HIỆN HỮU VỚI TIỆN ÍCH, CƯ DÂN VÀ PHÁP LÝ HOÀN CHỈNH

Trên tổng diện tích 43,8 ha, khu đô thị dành hơn 60% cho cây xanh, mặt nước và không gian công cộng, nổi bật với hồ trung tâm rộng 3,36 ha cùng hệ thống công viên, cảnh quan và các tiện ích phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Nhiều công trình đã được đưa vào sử dụng, trong đó có khu thể thao rộng 5.700 m2 với 11 sân pickleball và 2 sân bóng đá mini.

Các khu vui chơi, công viên và không gian ven hồ trở thành địa điểm quen thuộc để cư dân thư giãn, rèn luyện sức khỏe. Những sự kiện thể thao, văn hóa và giải trí thường xuyên được tổ chức, thu hút đông đảo cư dân và khách tham quan, đưa Nam Long II Central Lake trở thành điểm hẹn vui chơi nổi tiếng tại Nam Cần Thơ

Nhà đầu tư dễ dàng ra quyết định sở hữu khi Nam Long II Central Lake đã đi vào vận hành.

Sức sống của khu đô thị còn được thể hiện qua cộng đồng cư dân gần 2.000 người đã dọn về an cư và kinh doanh ổn định tại các phân khu đất nền, nhà phố xây sẵn và EHomeS. Dọc các tuyến phố nội khu, nhiều cửa hàng, quán cà phê và cơ sở dịch vụ đã đi vào hoạt động, phục vụ cư dân và khách tham quan.

Đại diện chủ đầu tư cho biết đang xúc tiến hợp tác với các thương hiệu bán lẻ, các chuỗi F&B, cửa hàng tiện lợi, trung tâm ngoại ngữ uy tín…nhằm mở rộng lựa chọn mua sắm, ăn uống và học tập cho cư dân, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy thương mại trong khu đô thị.

Dự án còn thu hút người mua nhờ lợi thế pháp lý khi toàn bộ sản phẩm thấp tầng đều đã có sổ đỏ riêng, sẵn sàng trao tay cho khách hàng. Tại phân khu EHomeS, nhiều cư dân đã được trao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở sau khoảng 18 tháng kể từ thời điểm bàn giao.

VỊ TRÍ ĐẠI LỘ QUYẾT ĐỊNH TIỀM NĂNG GIA TĂNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN

Tọa lạc trên hai trục đại lộ Trần Hoàng Na kéo dài và Mai Chí Thọ với lộ giới 47 m, Nam Long II Central Lake sở hữu vị trí thuận lợi trong giao thông nội đô và liên vùng. Khu đô thị nằm gần vị trí quy hoạch cầu Cần Thơ 2, công trình vượt sông Hậu dự kiến kết hợp đường bộ cao tốc Bắc - Nam và tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ. Khả năng tiếp cận các tuyến giao thông trọng yếu giúp cư dân thuận tiện di chuyển đến trung tâm thành phố và các địa phương lân cận, đồng thời mở rộng khả năng thu hút khách hàng, thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ và gia tăng tiềm năng khai thác bất động sản trong dài hạn.

Nam Long II Central Lake kết nối trực tiếp với các trục giao thông huyết mạch tại Nam Cần Thơ.

Giá trị thực của khu đô thị còn được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng kinh tế Cần Thơ. Theo thống kê, trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố đạt khoảng 222,7 nghìn tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ. Du lịch cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực với khoảng 11,7 triệu lượt khách trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 25% so với cùng kỳ, với tổng doanh thu du lịch đạt 10.280 tỷ đồng, tăng 28%. Lượng khách và ngân sách chi tiêu gia tăng thúc đẩy nhu cầu lưu trú, ẩm thực, mua sắm và các dịch vụ trải nghiệm, góp phần mở rộng thị trường tiêu dùng của thành phố.

Những chỉ số tăng trưởng cho thấy triển vọng phát triển kinh tế dài hạn của Cần Thơ theo quy hoạch thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, thành phố xác định thương mại - dịch vụ là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, mục tiêu trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ và logistics của Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhằm giúp khách hàng đánh giá đầy đủ giá trị và tiềm năng của khu đô thị trên nhiều phương diện, chủ đầu tư thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn chuyên sâu với số lượng khách mời giới hạn. Mỗi khách hàng được trao đổi trực tiếp với đội ngũ tư vấn về nhu cầu an cư, mục tiêu đầu tư, lựa chọn sản phẩm, phương án tài chính và khả năng khai thác tài sản.

Tại sự kiện “Mừng tuổi mới, mở lối an cư” ngày 21/11/2026, Nam Long kết hợp hoạt động lái thử xe Volkswagen với hành trình khám phá Nam Long II Central Lake. Khách hàng có dịp trải nghiệm các tuyến đường, tham quan tiện ích, quan sát đời sống cư dân và hoạt động kinh doanh, qua đó cảm nhận trực tiếp môi trường sống cũng như tiềm năng của bất động sản.

Khách hàng tham quan dự án được trải nghiệm lái xe Volkswagen.

Qua những chuyến tham quan thực tế và sự tư vấn chuyên sâu, khách hàng có thể trực tiếp đánh giá những giá trị hiện hữu, cân nhắc phương án tài chính và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Kết hợp với triển vọng tăng trưởng kinh tế và thương mại của Cần Thơ, Nam Long II Central Lake đang mở ra cơ hội an cư, khai thác kinh doanh và đầu tư bất động sản dài hạn, dựa trên những giá trị thực đã được kiểm chứng.