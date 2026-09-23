Nhà đầu tư có ảnh hưởng gì khi HDBank tăng 22 nghìn tỷ đồng vốn điều lệ?

HDBank tăng vốn gần 44%

22.000 tỷ đồng tăng vốn: Bao nhiêu là vốn mới?

Ngày 22/9/2026, HDBank công bố đã nhận được văn bản của Ngân hàng Nhà nước chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ tối đa thêm 22.015 tỷ đồng. Nếu hoàn tất cả ba cấu phần, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng từ hơn 50.053 tỷ đồng lên 72.069 tỷ đồng, tương đương mức tăng gần 44%.

Nhìn kỹ hơn cấu trúc phương án, chúng ta sẽ thấy vốn điều lệ tăng thêm với dòng tiền mới huy động được.

Theo phương án, HDBank dự kiến thực hiện ba cấu phần.

Thứ nhất, ngân hàng phát hành tối đa 1,25 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 25%, sử dụng nguồn lợi nhuận giữ lại.

Thứ hai, HDBank phát hành thêm khoảng 250,2 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5%, từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Thứ ba, HDBank dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Hai phương án đầu tạo sẽ ra tổng mức tăng 30 điểm phần trăm vốn điều lệ từ các nguồn lực nội tại. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ HDBank sẽ tăng từ hơn 50.053 tỷ đồng lên khoảng 65.068 tỷ đồng trước khi tính đến đợt phát hành riêng lẻ. Tuy nhiên, xét về bản chất, đây là quá trình chuyển một phần nguồn lực đã nằm trong vốn chủ sở hữu thành vốn điều lệ, chứ không phải ngân hàng nhận thêm một lượng tiền mặt tương ứng từ bên ngoài để tăng vốn điều lệ.

Cấu phần thứ ba mới là huy động vốn thực sự từ bên ngoài. Lượng 700 triệu cổ phiếu tương đương tối đa 13,985% số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2026 và dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026-2027 và 700 triệu cổ phiếu này tương đương tối đa 10,758% số cổ phiếu sau phát hành. Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Theo tính toán, 700 triệu cổ phiếu tương ứng 7.000 tỷ đồng (mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000đ). Tuy nhiên, số tiền thực tế HDBank huy động được từ đợt chào bán sẽ phụ thuộc vào giá phát hành cụ thể.

Theo phương án được cổ đông thông qua, giá chào bán không thấp hơn mức bình quân số học của giá đóng cửa cổ phiếu HDB trong 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất trước ngày Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán. HĐQT được ủy quyền quyết định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư, với tỷ lệ sở hữu của mỗi nhà đầu tư không vượt quá 5% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán.

Ở thời điểm hiện tại, danh tính cụ thể của các nhà đầu tư sẽ mua lượng cổ phiếu này chưa được xác định trong thông tin công bố. Vì vậy, chưa nên suy đoán trước về một nhà đầu tư hay nhóm nhà đầu tư cụ thể.

Tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng, HDBank cần thêm vốn để làm gì?

Việc tăng vốn diễn ra trong một thời điểm đáng chú ý của HDBank: ngân hàng vừa bước sang một mặt bằng quy mô mới. 6 tháng đầu năm 2026, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 13.202 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Tổng tài sản đạt 1,045 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm, đưa HDBank vào nhóm ngân hàng có quy mô tài sản trên 1 triệu tỷ đồng. ROE đạt 25,4%, ROA 2,17%, CIR 24,9% và CAR theo Basel II trên 14%.

Như vậy, HDBank không tăng vốn trong bối cảnh hiệu quả kinh doanh suy giảm. Ngược lại, ngân hàng đang mở rộng quy mô khá nhanh trong khi vẫn duy trì mức sinh lời cao.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 30.100 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2025. Dư nợ tín dụng mục tiêu đạt 804.562 tỷ đồng, tăng 37%; tổng tài sản đạt 1.194.481 tỷ đồng, tăng 28%; vốn chủ sở hữu mục tiêu đạt 110.088 tỷ đồng. Ngân hàng đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Đặt các con số này cạnh phương án tăng vốn, có thể thấy một logic khá rõ: quy mô hoạt động đang tăng nhanh và HDBank muốn chuẩn bị nền vốn cho một bảng cân đối lớn hơn. Đây là vấn đề đặc thù của ngân hàng. Khi tín dụng và tài sản có rủi ro tăng lên, ngân hàng cần duy trì đủ vốn tự có để đáp ứng các tỷ lệ an toàn và tạo bộ đệm hấp thụ rủi ro.

HDBank cho biết phương án tăng vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng các tỷ lệ an toàn theo quy định và chuẩn mực quốc tế, đồng thời tạo dư địa mở rộng quy mô hoạt động, đầu tư sản phẩm, dịch vụ và đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế. Phương án cũng gắn với lộ trình triển khai các chuẩn mực quản trị vốn quốc tế.

Ở góc độ nguồn vốn, HDBank cũng đang mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế. Trong nửa đầu năm, ngân hàng huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế 721 triệu USD và được Fitch Ratings lần đầu xếp hạng tín nhiệm BB-.

Như vậy, bên cạnh việc củng cố vốn chủ sở hữu, ngân hàng cũng đang mở rộng các kênh huy động vốn.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ: vốn chủ sở hữu và vốn vay không có cùng vai trò. Khoản vay hợp vốn bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, còn tăng vốn điều lệ làm tăng nền vốn tự có và tạo thêm dư địa cho bảng cân đối.

Trong bối cảnh tổng tài sản đã vượt 1 triệu tỷ đồng và ngân hàng đặt mục tiêu tiến gần 1,2 triệu tỷ đồng trong năm nay, việc củng cố nền vốn có thể được xem là bước chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Nhưng chính tại đây xuất hiện một câu hỏi khác: vốn lớn hơn sẽ được biến thành tăng trưởng lợi nhuận như thế nào?

Sau 6 tháng, HDBank đã đạt 13.202 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương khoảng 44% mục tiêu 30.100 tỷ đồng cả năm. Điều đó đồng nghĩa ngân hàng vẫn phải tạo ra gần 16.900 tỷ đồng lợi nhuận trong nửa cuối năm để hoàn thành kế hoạch. Đây là khoảng thời gian mà hiệu quả của tăng trưởng tín dụng, thu nhập ngoài lãi, chi phí vốn và chi phí dự phòng sẽ có ý nghĩa lớn đối với kết quả cả năm.

Bài toán chứng minh lợi nhuận của HBBank khi sở hữu của nhà đầu tư bị pha loãng

Đây là phần đáng chú ý nhất đối với cổ đông. Khi phát hành thêm cổ phiếu, số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên. Với cổ đông hiện hữu không tham gia đợt phát hành riêng lẻ, tỷ lệ sở hữu tương đối trong ngân hàng sẽ bị pha loãng.

Tuy nhiên, pha loãng tỷ lệ sở hữu không đồng nghĩa tự động với việc giá trị kinh tế của cổ đông giảm. Điều quan trọng hơn là phần vốn mới có tạo ra đủ lợi nhuận hay không. Nếu số lượng cổ phiếu tăng nhanh hơn tốc độ tăng lợi nhuận, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu có thể chịu áp lực.

Ngược lại, nếu HDBank sử dụng nguồn vốn mới để mở rộng tài sản sinh lời, tăng thu nhập và lợi nhuận nhanh hơn tốc độ tăng số cổ phiếu, tác động pha loãng có thể được hấp thụ theo thời gian.

Vì vậy, sau khi phương án tăng vốn được triển khai, thị trường sẽ không chỉ nhìn vào con số lợi nhuận tuyệt đối mà còn phải theo dõi EPS (lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu), ROE (Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu) và khả năng tạo lợi nhuận trên phần vốn tăng thêm.

Điểm đáng chú ý là HDBank hiện có nền hiệu quả cao. ROE 6 tháng đầu năm đạt 25,4%, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng 31%. Nhưng khi vốn chủ sở hữu tăng mạnh, để duy trì hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao, ngân hàng cũng phải tạo ra lượng lợi nhuận lớn hơn. Đây chính là "bài kiểm tra" của chu kỳ tăng vốn.

Nếu HDBank chỉ tăng được quy mô tài sản nhưng lợi nhuận tăng chậm, hiệu quả trên vốn có thể giảm. Nếu tín dụng tăng mạnh nhưng nợ xấu và chi phí dự phòng tăng theo, một phần nguồn lực bổ sung có thể phải dùng để hấp thụ rủi ro thay vì tạo thêm lợi nhuận.

Ngược lại, nếu ngân hàng duy trì được chất lượng tín dụng, kiểm soát chi phí vốn, giữ hiệu quả hoạt động và mở rộng tài sản sinh lời với mức sinh lời phù hợp, vốn mới có thể trở thành nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới.

Đây là lý do không nên chỉ đặt câu hỏi "HDBank tăng vốn bao nhiêu?", mà cần đặt thêm câu hỏi "nền vốn lớn hơn sẽ tạo ra bao nhiêu năng lực sinh lời mới?"

Đặc biệt, 700 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ là cấu phần cần được theo dõi sát hơn khi phương án đi vào triển khai. Ngoài số tiền thực tế huy động được, thị trường sẽ quan tâm đến giá phát hành, nhóm nhà đầu tư tham gia, mức độ thay đổi cơ cấu cổ đông và cách HDBank sử dụng nguồn vốn này.

Trong khi đó, chất lượng tăng trưởng cũng sẽ là biến số không thể bỏ qua.

HDBank đặt mục tiêu duy trì nợ xấu dưới 2% trong năm 2026. Với một ngân hàng đang đẩy mạnh tín dụng và mở rộng bảng cân đối, việc giữ được chất lượng tài sản sẽ quyết định một phần đáng kể hiệu quả của chu kỳ tăng trưởng mới.

Vì thế, câu chuyện tăng vốn của HDBank có thể được nhìn theo một chuỗi logic: tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng tạo nhu cầu về một nền vốn lớn hơn; phương án tăng vốn tối đa 22.015 tỷ đồng giúp củng cố vốn điều lệ; trong đó 700 triệu cổ phiếu riêng lẻ là cấu phần huy động vốn từ bên ngoài đáng chú ý nhất; và sau cùng, hiệu quả của phương án sẽ phải được chứng minh bằng khả năng tăng lợi nhuận, giữ chất lượng tài sản và tạo giá trị trên mỗi cổ phần.

Với cổ đông, đây mới là phần quan trọng nhất của câu chuyện tăng vốn: không phải HDBank có thêm bao nhiêu vốn, mà là ngân hàng có thể biến nền vốn lớn hơn thành tăng trưởng chất lượng cao đến đâu.