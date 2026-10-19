Nhà đầu tư Cienco 4 sẽ sửa chữa 2 tuyến tránh BOT trong tháng 11

Các đơn vị sẽ tiến hành cào bóc mặt đường hư hỏng, thay thế bằng hai lớp bê-tông nhựa dày 13cm, phần hư hỏng nặng sẽ thay thế phần móng cấp phối đá dăm. (Ảnh: PHẠM HỒNG)

Hiện tại, nhà đầu tư đang tập trung phối hợp các cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn thiết kế để hoàn thành các công tác khảo sát, thiết kế, thẩm định dự án trình Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, phê duyệt trước ngày 20/10/2026.

Triển khai nhiều hạng mục hoàn thiện hồ sơ

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh Hà Tĩnh được triển khai theo hình thức hợp đồng BOT. Quá trình quản lý, kết hợp ý kiến phản ánh của người dân và chính quyền địa phương, Cục Đường bộ Việt Nam nhận thấy, việc quản lý, bảo trì, sửa chữa, khắc phục các hư hỏng trên tuyến tránh thành phố Vinh (cũ) và tuyến Quốc lộ 1, đoạn nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) còn nhiều khiếm khuyết kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, mất an toàn công trình.

Dù Cục Đường bộ Việt Nam đã có nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án sửa chữa, khắc phục hư hỏng, song việc khắc phục, sửa chữa chưa được kịp thời, triệt để. Từ ngày 11/9 đến 9/10/2026, doanh nghiệp dự án chỉ dặm vá ổ gà, cào gọt, bù kê vệt hằn lún bánh xe, sơn dặm vạch kẻ đường,… trên tuyến còn nhiều hư hỏng chưa được xử lý. Khiếm khuyết này đã được các cơ quan chức năng nhiều lần đôn đốc, xử phạt nhưng tiến độ thực hiện của doanh nghiệp rất chậm, chất lượng sửa chữa chưa đáp ứng yêu cầu, gây mất an toàn giao thông và phát sinh nhiều phản ánh tiêu cực của dư luận.

“Cục Đường bộ Việt Nam tạm dừng thu phí 2 dự án trong 30 ngày, kể từ 0 giờ ngày 20/10, tổn thất kinh phí nhà đầu tư phải tự chịu. Sau thời gian tạm dừng thu phí, nếu nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án vẫn chưa hoàn thành sửa chữa hư hỏng, Cục sẽ xem xét, tiếp tục xử lý theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không triệt để, dẫn đến xảy ra tai nạn giao thông hoặc sự cố công trình, nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án phải hoàn toàn chịu trách nhiệm”, ông Ngô Lâm, Phó Cục trưởng Đường bộ Việt Nam nêu rõ.

Việc sửa chữa, khắc phục 2 dự án đòi hỏi nguồn vốn huy động lớn, trong khi doanh thu thu phí của dự án bị sụt giảm mạnh do nhiều lý do, nhất là chịu ảnh hưởng bởi sự phân lưu phương tiện. (Ảnh: HỒNG PHẠM)

Lý giải việc triển khai đại tu 2 dự án tuyến tránh nêu trên chưa đạt tiến độ kỳ vọng, đại diện doanh nghiệp dự án (chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh) cho biết, khó khăn lớn nhất hiện tại là việc hoàn thiện hồ sơ đại tu phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về khảo sát, đánh giá hiện trạng, xác định phạm vi và giải pháp kỹ thuật, khối lượng, dự toán, giải pháp bố trí nguồn vốn, các thủ tục thẩm định, chấp thuận theo quy định và hợp đồng BOT.

“Việc sửa chữa, khắc phục 2 dự án đòi hỏi nguồn vốn huy động lớn, trong khi doanh thu thu phí của dự án bị sụt giảm mạnh do nhiều lý do, nhất là chịu ảnh hưởng bởi sự phân lưu phương tiện khi các tuyến cao tốc, đường ven biển và các công trình giao thông kết nối khác trong khu vực được đưa vào khai thác. Điều này tạo thêm áp lực đối với việc cân đối dòng tiền của nhà đầu tư và bố trí vốn thực hiện đại tu. Nhà đầu tư đang phối hợp các cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn thiết kế để hoàn thành khảo sát, thiết kế, thẩm định dự án, trình Cục Đường bộ Việt Nam xem xét trước ngày 20/10 và bắt đầu triển khai thực hiện từ tháng 11/2026”, đại diện Chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh thông tin.

Bảo đảm an toàn được đặt lên hàng đầu

Cũng theo lãnh đạo đơn vị, trong thời gian chờ hoàn thiện thủ tục đại tu, nhà đầu tư đã chỉ đạo doanh nghiệp dự án tiếp tục duy trì công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và xử lý các hư hỏng phát sinh để bảo đảm điều kiện khai thác, an toàn giao thông trên tuyến. Công tác này được thực hiện thông qua việc kiểm tra tuyến định kỳ và đột xuất; lập danh sách các vị trí hư hỏng; phân loại theo mức độ nguy hiểm; tổ chức cảnh báo, bố trí biển báo và điều tiết giao thông khi cần thiết; đồng thời triển khai sửa chữa các hư hỏng có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến người và phương tiện lưu thông.

Đối với việc dự án sẽ phải tạm dừng thu phí vì chưa bảo đảm tiến độ đại tu, quan điểm xuyên suốt của nhà đầu tư là bảo đảm an toàn giao thông và duy trì điều kiện khai thác công trình phải được đặt lên hàng đầu. Nhà đầu tư luôn chấp hành các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tuân thủ việc tạm dừng thu phí hai tuyến tránh đúng theo thời hạn. Đồng thời, việc duy trì các nghĩa vụ quản lý, bảo trì, khắc phục hư hỏng và bảo đảm an toàn công trình sẽ vẫn được thực hiện nghiêm theo quy định pháp luật, hợp đồng dự án và yêu cầu của cơ quan quản lý.

“Doanh nghiệp dự án sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra hiện trường, bố trí nhân lực thực hiện các công việc cần thiết, xử lý kịp thời những vị trí nguy hiểm, duy trì hệ thống báo hiệu đường bộ và triển khai phương án bảo đảm giao thông trong quá trình sửa chữa. Chúng tôi cam kết phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước, tiếp thu các ý kiến kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm các yêu cầu khắc phục, sửa chữa theo đúng quy định và tiến độ được chấp thuận”, lãnh đạo doanh nghiệp dự án chia sẻ.

Sau 12 năm khai thác, dự án xuất hiện hư hỏng cần tiến hành sửa chữa lớn để bảo đảm yếu tố kỹ thuật của tuyến đường và tính bền vững của công trình, đáp ứng yêu cầu khai thác. (Ảnh: PHẠM HUỲNH)

Dự án tuyến tránh Vinh và nâng cấp mở rộng tuyến Quốc lộ 1 đoạn nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh Hà Tĩnh có tổng chiều dài khoảng 60km, được đưa vào sử dụng từ năm 2014. Sau 12 năm khai thác, trên đoạn tuyến bắt đầu xuất hiện một số vị trí xuống cấp, hư hỏng cần tiến hành sửa chữa lớn để bảo đảm yếu tố kỹ thuật của tuyến đường và tính bền vững của công trình, đáp ứng yêu cầu khai thác. Theo phương án tài chính của hợp đồng BOT, dự án triển khai sửa chữa lớn (đại tu) từ năm 2026 và đã được Cục Đường bộ Việt Nam thống nhất chủ trương.

“Dự tính, tổng mức đầu tư của dự án đại tu khoảng hơn 600 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư cuối cùng được xác định theo khối lượng thực tế, giải pháp thiết kế, đơn giá và các chi phí hợp lệ, sau khi hoàn thành các bước thẩm định, phê duyệt hoặc chấp thuận theo thẩm quyền. Nhà đầu tư sẽ tổ chức thực hiện trong phạm vi hồ sơ được duyệt, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn”, đại diện doanh nghiệp dự án cho hay.

Các vị trí hư hỏng mặt đường sẽ được cào bóc và thay thế bằng 2 lớp bê tông nhựa dày 13cm (lớp dưới bằng bê tông nhựa C19 dày 7cm và lớp trên bằng bê tông nhựa C16 dày 6cm có sử dụng phụ gia SBS 5%). Một số phân đoạn hư hỏng xuất hiện sâu ở tầng móng thì sẽ được cào bóc và thi công thay thế phần móng cấp phối đá dăm trước khi thảm lại bằng bê tông nhựa. Đối với hệ thống an toàn giao thông, sẽ tiến hành sửa chữa, khôi phục sơn kẻ đường, biển báo, hộ lan và các hạng mục liên quan bị hư hỏng, xuống cấp hoặc không còn đáp ứng yêu cầu khai thác; bổ sung, cải tạo hệ thống an toàn giao thông theo yêu cầu của cơ quan chức năng nhằm bảo đảm yêu cầu khai thác theo thực tế hiện trường.

Cùng với đó là bổ sung, thay thế tấm hộ lan đầu cuối; bổ sung lưới chống chói trên dải phân cách giữa; bổ sung, thay thế biển báo trên tuyến; sơn hoàn trả, hoàn thiện hệ thống các vạch sơn tín hiệu bằng sơn dẻo nhiệt phản quang theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ. Hệ thống thoát nước sẽ được bổ sung hệ thống rãnh thoát nước dọc tại các vị trí đọng nước; sửa chữa các công trình thoát nước xuống cấp, mất an toàn trong mùa mưa lũ.