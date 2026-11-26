Lợi dụng quy định xác thực tài khoản chứng khoán với định danh điện tử VNeID, các đối tượng lừa đảo đang giả danh nhân viên công ty chứng khoán, yêu cầu nhà đầu tư cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc truy cập đường dẫn giả mạo nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 28/9/2026, tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng phục vụ hoạt động chứng khoán phải được liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VNeID. Đối với tài khoản đã mở trước thời điểm nghị định có hiệu lực, nhà đầu tư phải hoàn thành xác thực chậm nhất trước ngày 31/12/2026.

Lợi dụng quy định này, các đối tượng xấu tìm cách đánh vào tâm lý lo ngại tài khoản bị khóa hoặc hạn chế giao dịch của nhà đầu tư để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo cảnh báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), các đối tượng thường mạo danh nhân viên công ty chứng khoán, bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc cán bộ cơ quan quản lý để liên hệ nhà đầu tư. Chúng thông báo tài khoản chưa hoàn tất xác thực và có thể bị khóa nếu không thực hiện ngay.

Sau đó, nạn nhân được hướng dẫn truy cập đường link lạ, quét mã QR, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp hình ảnh giấy tờ tùy thân, mật khẩu, mã OTP và thông tin xác thực khuôn mặt trên nền tảng giả mạo.

Để tăng độ tin cậy, các đối tượng còn sử dụng tên gọi, logo, giao diện gần giống công ty chứng khoán thật, thậm chí nắm được một số thông tin cá nhân và lịch sử giao dịch của khách hàng.

Khi có được thông tin đăng nhập hoặc quyền điều khiển thiết bị, kẻ gian có thể chiếm quyền truy cập tài khoản, thay đổi thông tin liên hệ, thực hiện giao dịch trái phép và chiếm đoạt tài sản.

Trước thủ đoạn trên, UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư chủ động thực hiện xác thực định danh theo quy định nhưng chỉ thông qua ứng dụng, website và các kênh giao dịch chính thức của công ty chứng khoán.

Người dùng tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã PIN, mã OTP qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội. Không truy cập đường dẫn lạ, quét mã QR, cài ứng dụng không rõ nguồn gốc, chia sẻ màn hình hay cấp quyền điều khiển thiết bị cho người tự xưng là nhân viên hỗ trợ.

Khi nhận được thông báo bất thường, nhà đầu tư cần chủ động liên hệ tổng đài hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng thông qua số điện thoại công bố trên website chính thức để kiểm tra.