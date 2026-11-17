Trong kỳ đấu giá này, Phillips chỉ đưa ra 2 tác phẩm được định giá trên 10 triệu USD, bao gồm bức chân dung nhóm của họa sĩ David Hockney và bức tượng điêu khắc bằng đá vôi của nhà điêu khắc Amedeo Modigliani có giá ước tính từ 28 đến 35 triệu USD. Con số này nhỏ hơn đáng kể so với tổng cộng 45 lô hàng vượt ngưỡng 10 triệu USD của hai nhà đấu giá Christie's và Sotheby's.

Giám đốc điều hành Phillips Martin Wilson cho biết, công ty không còn chủ trương mở rộng quy mô bằng mọi giá mà chuyển sang tập trung vào tính hiệu quả và lợi nhuận hoạt động.

Định hướng mới đánh dấu sự thay đổi lớn so với giai đoạn tăng trưởng bùng nổ trước đó của hãng. Năm 2022, Phillips từng đạt doanh thu kỷ lục 746 triệu USD nhờ bán các tác phẩm lớn như bức tranh 85 triệu USD của họa sĩ Jean-Michel Basquiat, bức tranh 20 triệu USD của họa sĩ Yves Klein và bức tượng 15,7 triệu USD của nhà điêu khắc Alexander Calder.

Nhà đấu giá Phillips. Ảnh: Studiomda

Cố vấn nghệ thuật Caroline Sayan của Công ty Tư vấn Cadell North America từng đánh giá Phillips là đối thủ cạnh tranh năng động nhờ sự linh hoạt và tập trung vào nghệ thuật hiện đại, đương đại cũng như đồng hồ. Tuy nhiên, việc hai nhà sáng lập Leonid Fridlyand và Leonid Strunin của Tập đoàn Mercury Group ngần ngại chi hàng trăm triệu USD bảo đảm giá tối thiểu đã khiến Phillips rút khỏi cuộc đua giành bộ sưu tập trị giá 922 triệu USD của vợ chồng tỷ phú Harry Macklowe và Linda Macklowe và khiến bộ sưu tập này rơi vào tay đối thủ Sotheby's.

Giám đốc điều hành Martin Wilson cho biết, Phillips vẫn duy trì sự hiện diện ở phân khúc cao cấp, với ước tính doanh số tối đa của phiên đấu giá buổi tối tại New York tăng gần 45% so với cùng kỳ năm 2025 và vừa lập kỷ lục đấu giá đồng hồ trị giá 112,3 triệu USD tại Geneva vào tháng 11/2026.

Luật sư Thomas Danziger đại diện các nhà bán tác phẩm nghệ thuật nhận định việc giữ vững một nhà đấu giá cạnh tranh như Phillips là yếu tố cần thiết để tăng quyền thương lượng cho người gửi bán và duy trì sự lành mạnh cho toàn bộ thị trường.