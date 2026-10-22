Nhà đất Thanh Hà từng tăng giá gấp 5 lần, nay liền kề 100m2 còn hơn 10 tỷ đồng

Thị trường nhà đất đang có dấu hiệu giảm nhiệt. Tại Khu đô thị Thanh Hà, nhiều căn liền kề, biệt thự đang được rao bán gấp, cắt lỗ.

Anh Sinh, một môi giới bất động sản, đang rao bán căn liền kề tại lô B2.3, diện tích 100m2, mặt tiền 5m. Giá chào bán căn này là 10,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 105 triệu đồng/m2. Theo môi giới, chủ nhà cần tiền gấp nên muốn bán với giá thấp hơn thị trường cho khách có thiện chí mua.

Đối với biệt thự diện tích lớn, giá chào bán cũng thấp hơn. Một căn biệt thự diện tích 200m2 tại lô B2.2 đang được rao bán với giá 17 tỷ đồng, tương đương 85 triệu đồng/m2.

Căn biệt thự có mặt tiền 10m, chiều sâu 20m, xây thô 3,5 tầng và đã hoàn thiện mặt ngoài. Theo thông tin rao bán, căn nhà phù hợp để ở hoặc khai thác kinh doanh. Chủ nhà cần xoay vòng vốn và gặp khó khăn trong việc thanh toán ngân hàng nên muốn chuyển nhượng nhanh.

Công trình xây dựng tại Thanh Hà. Ảnh: D.Anh

Theo khảo sát các tin rao bán, giá liền kề tại những tuyến đường nội khu rộng 14m ở Thanh Hà dao động khoảng 75-95 triệu đồng/m2. Với các tuyến đường rộng 17-17,5m, giá chào bán phổ biến khoảng 100-125 triệu đồng/m2.

Những căn nằm trên trục thương mại rộng 25-30m hoặc có vị trí đẹp, hướng hồ được rao ở mức cao hơn, khoảng 135-205 triệu đồng/m2.

Đối với phân khúc biệt thự, giá chào bán tham khảo tại các tuyến đường nội khu rộng 14m dao động khoảng 80-95 triệu đồng/m2. Các căn nằm trên đường rộng hơn, gần công viên hoặc hồ điều hòa được chào bán khoảng 95-135 triệu đồng/m2. Với biệt thự diện tích 200m2, tổng giá trị đất có thể lên tới 16-20 tỷ đồng, chưa tính chi phí xây dựng.

Anh Sinh cho biết lãi suất tăng và áp lực tài chính khi phải thanh toán tiền xây dựng là những nguyên nhân khiến một số nhà đầu tư phải giảm giá bán. Đặc biệt, những người sở hữu nhiều căn cùng lúc có thể chịu áp lực dòng tiền lớn hơn.

Theo môi giới này, một số nhà đầu tư mua cùng lúc 2-3 căn tại Thanh Hà phải chuẩn bị thêm nguồn tiền khi các căn nhà bước vào giai đoạn xây dựng. Nếu chi phí xây thô mỗi căn khoảng 2,2 tỷ đồng, người sở hữu 3 căn có thể phải bố trí tổng cộng khoảng 6,6 tỷ đồng theo tiến độ thi công.

Với những người sử dụng vốn vay hoặc chưa chuẩn bị đủ dòng tiền, áp lực tài chính có thể khiến họ phải bán bớt tài sản.

Một số khách hàng mua bất động sản từ thời điểm giá còn khoảng 20-50 triệu đồng/m2. Khi phải nộp thêm tiền xây dựng nhưng không đủ khả năng tài chính, họ buộc phải bán bớt tài sản để cân đối dòng tiền. Muốn bán nhanh, chủ nhà chấp nhận mức giá thấp hơn kỳ vọng.

Môi giới này nhận định giá nhà đất Thanh Hà hiện về mức hấp dẫn hơn so với giai đoạn trước. Một số căn liền kề diện tích 100m2 được rao bán dưới 10 tỷ đồng.

Nhiều chủ nhà rao bán. Ảnh: D.Anh

Tăng giá gấp 5-6 lần

Khu đô thị Thanh Hà được mở bán từ năm 2016, khi giá gốc một số căn liền kề được giới thiệu ở mức 16-19 triệu đồng/m2. Sau đó, giá chào bán tăng lên qua nhiều giai đoạn, có thời điểm đạt khoảng 50-56 triệu đồng/m2 tại một số vị trí.

Đến năm 2018, giá liền kề tại một số vị trí được môi giới đẩy lên khoảng 50 triệu đồng/m2, cao hơn đáng kể so với mức khoảng 24 triệu đồng/m2 ghi trên hợp đồng. Những căn góc diện tích 100m2, nằm trên trục đường rộng 60m, được chào bán tới 56 triệu đồng/m2.

Tháng 7/2019, dự án Thanh Hà bị dừng xây dựng do các vi phạm về pháp lý. Cuối năm 2023, sau khi Hà Nội cho phép xây dựng tại khu B1.1 và chủ đầu tư thông báo khởi công vào tháng 12, giá đất tăng trở lại. Những vị trí đẹp tiếp tục xác lập mặt bằng giá mới, với mức giá khoảng 60 triệu đồng/m2.

Sau khoảng 10 năm, giá nhà đất tại Thanh Hà tăng khoảng 5-6 lần so với thời điểm mở bán. Hiện giá bán phổ biến khoảng 100-110 triệu đồng/m2.

Luật sư Trần Vi Thoại cho rằng giai đoạn giá điều chỉnh có thể tạo cơ hội cho người mua có nhu cầu ở thực và nguồn tài chính ổn định. Tuy nhiên, người mua không nên quyết định xuống tiền chỉ vì bất động sản được quảng cáo cắt lỗ hoặc có giá thấp hơn thời kỳ đỉnh điểm.

Với nhà đất Thanh Hà, người mua cần so sánh giá giao dịch thực tế của các sản phẩm tương đồng, tính toán chi phí xây dựng và lãi vay, đồng thời kiểm tra kỹ hồ sơ pháp lý của từng lô đất hoặc căn nhà.

Những người sử dụng vốn vay lớn cần đặc biệt thận trọng, bởi giá có thể tiếp tục biến động và thanh khoản không đồng đều giữa các phân khu. Việc mua chỉ nên được cân nhắc khi giá phù hợp với giá trị tài sản, khả năng tài chính và kế hoạch nắm giữ dài hạn.