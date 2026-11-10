Nhà, đất mang về gần nửa triệu tỷ đồng ngân sách

Thu từ nhà, đất đạt gần 480.000 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt 2,43 triệu tỷ đồng, bằng 96,4% dự toán và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa đạt hơn 2,1 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 86% tổng thu ngân sách, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Thu từ dầu thô đạt 56.300 tỷ đồng, vượt dự toán năm; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 276.000 tỷ đồng, gần hoàn thành kế hoạch.

Thu ngân sách 10 tháng đạt 96,4% dự toán năm. Ảnh minh họa: Như Ý.

Thu từ ba khu vực kinh tế gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, bằng 103% dự toán, tăng 26,1% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, các khoản thu từ nhà, đất đạt 479.755 tỷ đồng, bằng 87,1% dự toán, chiếm khoảng 19,7% tổng thu ngân sách nhà nước trong 10 tháng đầu năm.

Trong cơ cấu nguồn thu từ nhà, đất, tiền sử dụng đất chiếm tỷ trọng lớn nhất, gần 398.600 tỷ đồng, bằng 84% dự toán năm. Tiếp đến là thu tiền thuê đất, thuê mặt nước đạt 74.908 tỷ đồng.

Đặc biệt, khoản thu tiền cho thuê, tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước hơn 2.100 tỷ đồng, tăng 273% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhiều địa phương cán đích sớm

Tại nhiều địa phương, tiến độ thu ngân sách sau 10 tháng đã vượt dự toán cả năm. Hà Nội ghi nhận tổng thu ngân sách khoảng 652.200 tỷ đồng, vượt 0,3% dự toán. Riêng các khoản thu về nhà, đất đạt hơn 112.600 tỷ đồng, vượt 13,1% kế hoạch năm và tăng 7,1% so với cùng kỳ.

Nguồn thu từ nhà, đất đóng góp đáng kể vào ngân sách nhiều địa phương, tỷ trọng có nơi chiếm hơn 1/3 tổng thu. Ảnh: Như Ý.

Đà Nẵng cũng đã hoàn thành dự toán thu ngân sách từ cuối tháng 9. Đến hết tháng 10, tổng thu trên địa bàn đạt hơn 74.000 tỷ đồng, vượt dự toán năm khoảng 15.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, thu từ nhà, đất đạt gần 27.500 tỷ đồng, chiếm 37% tổng thu ngân sách của thành phố

Quảng Ninh là một trong những địa phương có kết quả thu nổi bật, với tổng thu ngân sách gần 85.000 tỷ đồng, vượt khoảng 15% dự toán năm. Trong đó, riêng tiền sử dụng đất đạt hơn 31.500 tỷ đồng, chiếm khoảng 37% tổng thu ngân sách trên địa bàn.

Ở nhóm địa phương có quy mô thu lớn, TPHCM dẫn đầu cả nước với tổng thu ngân sách 10 tháng đạt hơn 767.000 tỷ đồng, bằng 94,3% dự toán và tăng 16,8% so với cùng kỳ. Các khoản thu về nhà, đất đạt gần 79.000 tỷ đồng, tăng 20% và chiếm 10,3% tổng thu ngân sách trên địa bàn.

Dù vậy, không phải địa phương nào có quy mô thu lớn cũng ghi nhận tăng trưởng nguồn thu đất. Tại Hải Phòng, tổng thu ngân sách 10 tháng đạt hơn 181.000 tỷ đồng, bằng 92,9% dự toán. Cơ cấu thu ngân sách từng bước chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nguồn thu tiền sử dụng đất tại Hải Phòng năm nay ước giảm khoảng 1.500 tỷ đồng so với năm trước. Nguyên nhân là số dự án bất động sản quy mô, giá trị lớn chưa nhiều.