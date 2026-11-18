Các cơ sở nhà đất dôi dư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành việc xử lý, góp phần tận dụng cơ sở vật chất phục vụ giáo dục, đào tạo. (Ảnh: Minh Phương)

Đo kết quả bằng việc đưa tài sản vào sử dụng

Tính đến ngày 16/11/2026, trong số các cơ sở nhà, đất dôi dư đã hoàn thành xử lý, khai thác tại địa phương, có 574 cơ sở được bố trí cho y tế, 1.573 cơ sở cho giáo dục, đào tạo, 4.510 cơ sở làm thiết chế văn hóa, 568 cơ sở làm thiết chế thể thao và 1.673 cơ sở phục vụ các mục đích công cộng khác. Việc bố trí nhà, đất hiện có cho những lĩnh vực này cho thấy hướng khai thác tài sản công từ nhu cầu thực tế của người dân và địa phương. Khi cơ sở phù hợp về công năng và được đưa vào sử dụng, địa phương có thể bổ sung cơ sở vật chất phục vụ các dịch vụ thiết yếu, đồng thời tiết kiệm một phần nguồn lực đầu tư xây dựng mới.

Xử lý hiệu quả trụ sở, nhà, đất và tài sản công dôi dư sau sắp xếp là một nhiệm vụ trong Chương trình hành động ban hành kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-CP ngày 9/8/2026 của Chính phủ. Chương trình triển khai Kết luận số 76-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Kế hoạch số 06-KH/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo Bộ Tài chính, việc đánh giá kết quả xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư gắn với kết quả sử dụng, khai thác trên thực tế. Đối với các cơ sở thực hiện theo phương án giao, điều chuyển hoặc chuyển giao, việc phê duyệt phương án và bàn giao là những bước để đưa tài sản đến đơn vị tiếp nhận. Hiệu quả của phương án phụ thuộc vào việc đơn vị tiếp nhận có bố trí, sử dụng tài sản đúng mục đích, phù hợp với công năng và nhu cầu thực tế hay không.

Yêu cầu này có ý nghĩa trực tiếp đối với việc theo dõi tiến độ. Một trụ sở đã được bàn giao nhưng tiếp tục bỏ trống vẫn đứng trước nguy cơ xuống cấp. Với cơ sở được bố trí cho giáo dục, y tế hoặc hoạt động công cộng, hiệu quả sử dụng còn phụ thuộc vào mức độ phù hợp của nhà, đất hiện có với nhu cầu tiếp nhận. Vì vậy, ngay từ khi xác định phương án, cơ quan quản lý cần tính đến khả năng đưa tài sản vào sử dụng sau bàn giao. Khi phương án phù hợp, việc tận dụng nhà, đất sẵn có vừa đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất, vừa góp phần giảm áp lực bố trí vốn đầu tư mới.

Theo số liệu tổng hợp đến ngày 16/11/2026, khối bộ, cơ quan trung ương đã hoàn thành xử lý, khai thác 4.596 cơ sở, đạt 82,1%. Khối địa phương hoàn thành 20.895 cơ sở, đạt 77%. Như vậy, cả nước đã hoàn thành xử lý, khai thác 25.491 trong tổng số 32.736 cơ sở, đạt 77,9%. Tỷ lệ hoàn thành của khối địa phương thấp hơn khối bộ, cơ quan trung ương 5,1 điểm phần trăm.

Để theo dõi tiến độ, Bộ Tài chính đã xây dựng phần mềm tổng hợp kết quả xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cập nhật thông tin thường xuyên. Dữ liệu cập nhật là căn cứ để tổng hợp kết quả, theo dõi những cơ sở còn vướng mắc và xác định phần việc cần tiếp tục thực hiện. Thông tin về việc phê duyệt phương án, bàn giao, tiếp nhận và đưa tài sản vào sử dụng cần phản ánh đúng tình trạng của từng cơ sở.

Tháo gỡ vướng mắc ở từng cơ sở nhà, đất

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và cơ chế tháo gỡ, khó khăn chủ yếu tập trung ở khâu tổ chức thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương. Trong những tháng cuối năm 2026, việc đẩy nhanh tiến độ vì vậy gắn trực tiếp với khả năng giải quyết các phần việc còn tồn đọng, từ xác định phương án xử lý đến bàn giao, tiếp nhận và bố trí sử dụng.

Về cơ chế, chính sách, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP ngày 24/6/2026 về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 68/CĐ-TTg ngày 7/10/2026 để đôn đốc thực hiện nhiệm vụ này, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026. Ngày 4/11/2026, Thủ tướng ban hành Công điện số 71/CĐ-TTg về tăng cường hiệu quả công tác quản lý, hạch toán, theo dõi tài sản công. Cùng với đó, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công văn hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện.

Thực hiện Công điện số 68/CĐ-TTg, Bộ Tài chính công khai hằng tuần kết quả xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư của từng bộ, ngành, địa phương trên cơ sở dữ liệu được cập nhật. Việc công khai theo từng cơ quan, địa phương giúp nhận diện nơi có tiến độ chậm và tạo căn cứ để xem xét nguyên nhân, trách nhiệm thực hiện. Từ kết quả cập nhật, các bộ, ngành, địa phương có thể xác định những cơ sở cần tập trung xử lý, làm rõ khâu đang vướng và đôn đốc đơn vị có trách nhiệm giải quyết.

Với cơ sở chưa hoàn thành phương án, phần việc cần tập trung là xác định cách xử lý phù hợp với hiện trạng nhà, đất và nhu cầu sử dụng. Với cơ sở đã có phương án giao, điều chuyển hoặc chuyển giao, tiến độ phụ thuộc vào việc hoàn thành bàn giao, tiếp nhận và bố trí sử dụng theo quy định. Trường hợp đã bàn giao nhưng tài sản chưa được khai thác, cơ quan quản lý và đơn vị tiếp nhận cần làm rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý. Xác định cụ thể phần việc còn lại của từng cơ sở giúp các địa phương tập trung vào những khâu có thể giải quyết ngay và làm rõ những vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ.

Việc bố trí cơ sở nhà, đất cho y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và các mục đích công cộng khác cũng đặt ra yêu cầu xem xét kỹ công năng và nhu cầu tại địa bàn. Một cơ sở được điều chuyển chỉ phát huy hiệu quả khi phù hợp với mục đích tiếp nhận và có thể tổ chức sử dụng trên thực tế. Trong quá trình lựa chọn phương án, cần cân nhắc khả năng tận dụng nhà, đất hiện có để phục vụ người dân, đồng thời hạn chế tình trạng tài sản tiếp tục bỏ trống sau sắp xếp.

Tiến độ xử lý trong những tháng cuối năm còn phụ thuộc vào sự phối hợp giữa cơ quan đang quản lý tài sản và đơn vị tiếp nhận. Việc bàn giao cần đi cùng việc xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm bố trí, quản lý và sử dụng tài sản sau tiếp nhận. Với những cơ sở xử lý chậm, làm rõ nguyên nhân ở từng khâu giúp xác định biện pháp phù hợp, từ hoàn thiện phương án, đẩy nhanh bàn giao đến tổ chức sử dụng.

Mục tiêu năm 2026 đặt ra yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đồng thời bảo đảm tài sản được quản lý, khai thác đúng mục đích. Kết quả cần thể hiện ở những cơ sở thực sự đi vào sử dụng và đáp ứng nhu cầu đã xác định trong phương án xử lý. Khi nhà, đất dôi dư được bố trí phù hợp, nguồn lực sẵn có có thể phục vụ thêm các nhu cầu về y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và các hoạt động công cộng, qua đó góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sau sắp xếp.