Nhà dân nứt vỡ, sụt lún cạnh dự án cải tạo kênh Thụy Phương

Nhà cửa xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún

Dự án cải tạo kênh Thụy Phương là công trình cấp bách, trọng điểm của thành phố Hà Nội, nhằm bổ cập nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch, góp phần cải thiện tình trạng ô nhiễm, đồng thời tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập úng cục bộ tại khu vực Resco, Ecohome, Khu Đoàn Ngoại giao và các khu vực lân cận.

Các hộ dân sinh sống dọc tuyến kênh đều bày tỏ sự đồng thuận, ủng hộ chủ trương triển khai dự án và tạo điều kiện để đơn vị thi công thực hiện công trình. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, một số gia đình phản ánh nhà ở bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu hư hỏng như nứt tường, nứt nền, trần nhà, cổng và tường bao.

Công trình cải tạo kênh Thụy Phương đi qua khu vực đường Đức Thắng thuộc phường Đông Ngạc.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, tại khu vực đường Đức Thắng và đường Thụy Phương, phường Đông Ngạc (Hà Nội), nhiều công trình nhà ở xuất hiện các vết nứt kéo dài, có vị trí nứt vỡ nghiêm trọng. Một số khu vực sân, nền nhà có dấu hiệu sụt lún, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân.

Anh Đỗ Trường Minh, người dân sinh sống trên đường Đức Thắng, cho biết tình trạng hư hỏng bắt đầu xuất hiện trong quá trình đơn vị thi công ép cọc, ép cừ và rút cừ phục vụ dự án.

Theo anh Đỗ Trường Minh, một hộ dân sinh sống trên đường Đức Thắng, ban đầu các vết nứt xuất hiện ở một số vị trí, sau đó kéo dài từ mái xuống tận móng nhà, ở cả hai bên công trình. Đáng lo ngại, khu vực sân phía sau nhà anh bị nứt vỡ, sụt lún sâu hơn 20cm.

Anh Minh cho biết vị trí móng nhà anh sát mép mương sụt lún sâu hơn 20cm.

“Trong quá trình thi công, gia đình cảm nhận rõ những rung chấn. Từ lúc ép cọc đến khi rút cừ, nhà bắt đầu xuất hiện các vết nứt, sau đó tình trạng lún ngày càng rõ. Hiện nay, sân nhà sụt xuống hơn 20cm. Đơn vị bảo hiểm đã đến quay phim, chụp ảnh, ghi nhận hiện trạng nhưng đến nay gia đình vẫn chưa nhận được thông tin cụ thể về phương án xử lý”, anh Minh bức xúc nói.

Nhà dân tại đường Đức Thắng bị nứt tường, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Một số hộ kinh doanh gần khu vực thi công cho biết, tường nhà xuất hiện nhiều vết nứt, nền có dấu hiệu lún nguy cơ mất an toàn. Điều đáng lo ngại là nếu tình trạng nứt, lún tiếp tục diễn biến, công trình có thể xảy ra sự cố, gây nguy hiểm cho người làm việc bên trong, đồng thời đe dọa tài sản, máy móc và thiết bị.

Người dân lo lắng, nếu những vết nứt kéo dài sẽ gây mất an toàn.

Tại ngõ 105 đường Thụy Phương, bà Trần Thị Lan cũng phản ánh nhà ở, sân và lối đi xuất hiện các vết nứt từ thời điểm đơn vị thi công đóng cừ. Theo bà Lan, đơn vị liên quan đã đến kiểm tra, thẩm định hiện trạng nhưng gia đình chưa nhận được hỗ trợ khắc phục cụ thể.

“Nhà tôi nứt từ lúc đóng cừ, cả sân và đường đi cũng bị nứt. Gia đình có trẻ nhỏ nên rất lo lắng, nhất là khi đi lại trong khu vực bị hư hỏng. Đến nay, chúng tôi vẫn chưa thấy phương án hỗ trợ, khắc phục”, bà Lan chia sẻ.

Tương tự, tại nhà ông Hoàng Văn Sinh, số 45, ngõ 104A đường Thụy Phương, nhiều vị trí trên tường nhà xuất hiện các vết nứt kéo dài. Không chỉ bên trong nhà, khu vực cổng, tường bao và nền sân của gia đình ông cũng bị nứt vỡ, hư hỏng.

Không chỉ nhà ở, tường bao, sân nhà ông Sinh cũng xuất hiện nhiều vết nứt lớn.

Ông Sinh cho biết, trong quá trình thi công hệ thống thoát nước, đặc biệt khi đơn vị thi công ép cừ, gia đình cảm nhận rõ rung chấn truyền vào nhà. Sau đó, các vết nứt lần lượt xuất hiện ở nhiều vị trí, từ bên ngoài đến bên trong công trình.

“Nhà đã nứt tường, sân cũng nứt, cổng có dấu hiệu nghiêng. Sân hỏng đã ảnh hưởng đến sinh hoạt, nhưng tường nhà nứt mới thực sự đáng lo ngại. Nhà cửa là tài sản lớn của gia đình, nếu phải sửa chữa, gia đình sẽ tốn rất nhiều chi phí. Đại diện đơn vị bảo hiểm đã đến kiểm tra, đo đạc nhưng chúng tôi vẫn chưa biết phương án khắc phục như thế nào”, ông Sinh phản ánh.

Cần sớm có phương án khắc phục

Không chỉ lo ngại về tình trạng nứt, lún công trình, một số hộ dân còn phản ánh hoạt động thi công gây rung lắc, tiếng ồn và ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày. Đáng chú ý, các đoàn xe tải trọng lớn thường xuyên di chuyển vào ban đêm cũng khiến người dân thêm bất an.

Theo phản ánh, trong quá trình triển khai dự án, đại diện chính quyền địa phương đã xuống kiểm tra, lập biên bản, đo đạc hiện trạng tại một số hộ gia đình. Đơn vị bảo hiểm cũng cử người đến ghi nhận các vị trí hư hỏng. Tuy nhiên, điều người dân mong chờ hiện nay là kết quả đánh giá cụ thể về mức độ ảnh hưởng, nguyên nhân nứt, lún và phương án xử lý tương ứng.

Công trình đi qua ngõ 105 đường Thụy Phương thuộc phường Đông Ngạc.

Người dân cho rằng, việc kiểm tra, ghi nhận hiện trạng cần sớm có giải pháp cụ thể. Bởi nếu tình trạng nứt, lún tiếp tục diễn biến, không chỉ tài sản mà sự an toàn của các thành viên trong gia đình bị đe dọa.

Các hộ dân đều ủng hộ việc triển khai dự án cải tạo kênh Thụy Phương, mong muốn công trình sớm hoàn thành để cải thiện môi trường, giải quyết tình trạng ô nhiễm và ngập úng. Tuy nhiên, quá trình thi công cần bảo đảm an toàn cho các công trình liền kề, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống dân cư.

Người dân kiến nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công và chính quyền địa phương sớm tổ chức kiểm tra toàn diện các hộ bị ảnh hưởng; phối hợp với đơn vị chuyên môn đánh giá mức độ nứt, lún, xác định nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan. Trên cơ sở đó, cần có phương án gia cố, sửa chữa, bồi thường thiệt hại thỏa đáng, bảo đảm quyền lợi và an toàn cho người dân.

Việc đẩy nhanh tiến độ dự án là cần thiết, nhưng không thể xem nhẹ những ảnh hưởng phát sinh đối với khu dân cư dọc tuyến. Công tác giám sát thi công, đánh giá hiện trạng nhà ở và xử lý kiến nghị của người dân cần được thực hiện kịp thời, minh bạch, đảm bảo an toàn trong khi công trình tiếp tục triển khai.