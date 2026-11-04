Nhà dân nứt nẻ khi thi công đường ven biển Huế

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, rung chấn từ hoạt động thi công khiến nhiều nhà dân xuất hiện tình trạng nứt nẻ, hư hỏng.

Tình trạng này khiến hàng trăm hộ dân thấp thỏm lo ngại về an toàn nhà ở, mong sớm được kiểm định, bồi thường để có điều kiện sửa chữa, gia cố công trình khi mùa mưa bão đang đến gần.

Nhà hộ dân phường Thuận An bị hư hỏng, ảnh hưởng từ quá trình thi công Dự án Đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Nhà hộ dân phường Thuận An bị hư hỏng, ảnh hưởng từ quá trình thi công Dự án Đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Nhà hộ dân phường Thuận An bị hư hỏng, ảnh hưởng từ quá trình thi công Dự án Đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Nhà hộ dân phường Thuận An bị hư hỏng, ảnh hưởng từ quá trình thi công Dự án Đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Nhà hộ dân phường Thuận An bị hư hỏng, ảnh hưởng từ quá trình thi công Dự án Đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Nhà hộ dân phường Thuận An bị hư hỏng, ảnh hưởng từ quá trình thi công Dự án Đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Nhà hộ dân phường Thuận An bị hư hỏng, ảnh hưởng từ quá trình thi công Dự án Đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Người dân lo lắng khi ngôi nhà có nhiều vết nứt. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Qua khảo sát, có 169 ngôi nhà của hộ dân bị ảnh hưởng. Ảnh: Mai Trang - TTXVN