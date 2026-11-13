Nhà dân nứt, lún do thi công kênh Thụy Phương sẽ được bồi thường

Trao đổi với phóng viên, đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Ngạc cho biết, dự án cải tạo kênh Thụy Phương do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (Ban Nông nghiệp) làm chủ đầu tư, được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt nhằm bổ cập nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch.

Trong quá trình triển khai dự án, tình trạng một số nhà dân xuất hiện vết nứt, sụt lún đã được chính quyền địa phương ghi nhận. Công ty 68 – đơn vị thi công dự án đã mua bảo hiểm công trình. Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, UBND phường đã làm việc với đơn vị thi công và bảo hiểm, phối hợp cùng các tổ dân phố xác định những trường hợp bị ảnh hưởng.

Hình ảnh một sô nhà dân bị nứt vỡ, sụt lún do quá trình thi công cải tạo kênh Thụy Phương.

Theo đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Ngạc, đơn vị bảo hiểm đã tiến hành kiểm tra hiện trạng 155 trường hợp từ khu vực đầu kênh sông Nhuệ đến Học viện Tài chính. Hiện các hạng mục kè đã hoàn thành, đơn vị bảo hiểm đang đánh giá mức độ lún, nứt tại từng công trình để xây dựng phương án bồi thường.

Đáng chú ý, biên bản do UBND phường cung cấp cho phóng viên thể hiện nội dung giám định của đơn vị bảo hiểm ghi nhận nguyên nhân lún, nứt có liên quan đến quá trình thi công dự án cải tạo kênh Thụy Phương.

Biên bản ghi nhận nguyên nhân do thi công cải tạo kênh Thụy Phương khiến nhà dân bị nứt vỡ, sụt lún.

Đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Ngạc cho biết, hiện các bên mới có biên bản ghi nhận hiện trạng, chưa có phương án bồi thường cụ thể. Phường sẽ tiếp tục tham mưu UBND phường đôn đốc các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện phương án, bảo đảm quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng.

Về phía chủ đầu tư, đại diện Ban Nông nghiệp xác nhận đã làm việc với đơn vị bảo hiểm. Các bên đang phối hợp với người dân để xác định nguyên nhân, mức độ thiệt hại và xây dựng phương án bồi thường.

Theo đại diện chủ đầu tư, đối với những trường hợp được xác định hư hỏng do quá trình thi công gây ra, sẽ có phương án bồi thường phù hợp. Do công trình đã được mua bảo hiểm, việc chi trả sẽ được thực hiện theo kết quả giám định và trách nhiệm của các bên liên quan.

Đại diện chủ đầu tư cũng cho biết việc xác định mức độ thiệt hại, giá trị bồi thường cần được xem xét cụ thể đối với từng trường hợp, không thể thực hiện ngay trong một vài ngày. Chủ đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị bảo hiểm để giải quyết vụ việc.

Công trình cải tạo kênh Thụy Phương đi qua khu vực đường Đức Thắng thuộc phường Đông Ngạc (Hà Nội), quá trình thi công dự án xuất hiện tình trạng nứt vỡ, sụt lún một số nhà dân.

Dù đã được kiểm tra, ghi nhận hiện trạng, đến nay các hộ dân vẫn chưa nhận được phương án bồi thường cụ thể. Người dân mong muốn chủ đầu tư, đơn vị thi công và bảo hiểm sớm thống nhất phương án gia cố, sửa chữa nhà cửa, bồi thường thiệt hại thỏa đáng, bảo đảm an toàn và quyền lợi chính đáng.

Trước đó, như Báo Tin tức và Dân tộc đã phản ánh trong bài viết “Nhà dân nứt vỡ, sụt lún cạnh dự án cải tạo kênh Thụy Phương”, trong quá trình thi công dự án, nhiều hộ dân tại phường Đông Ngạc ghi nhận tình trạng nhà cửa xuất hiện các vết nứt, nền và sân nhà sụt lún, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, đời sống. Người dân nhiều lần kiến nghị các đơn vị liên quan sớm kiểm tra, có biện pháp khắc phục và bồi thường thiệt hại.