Nhà dân lần lượt tháo dỡ, tuyến Phạm Hùng - Lê Đức Thọ dần lộ diện

Dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ có chiều dài khoảng 1,12 km, được khởi công từ năm 2017. Tuy nhiên, công trình nhiều năm chưa thể hoàn thiện do gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, tại khu vực ngõ 252 đường Mỹ Đình, nhiều hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng đang khẩn trương chuyển đồ đạc, tháo dỡ công trình và trả lại mặt bằng

Hai đầu tuyến kết nối với đường Phạm Hùng và Lê Đức Thọ cơ bản đã được đầu tư. Trong khi đó, đoạn qua ngõ 252 đường Mỹ Đình từng là điểm nghẽn khiến toàn tuyến chưa thể khép kín.

Việc các hộ dân lần lượt di chuyển, bàn giao mặt bằng đang tạo điều kiện để đoạn tuyến này tiếp tục được triển khai, hướng tới hoàn thiện kết nối giữa hai trục đường lớn của khu vực.

Người dân khẩn trương thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bàn giao mặt bằng.

Những chuyến xe liên tục ra vào để vận chuyển tài sản của các hộ dân.

Một số căn nhà đã được thu dọn, không còn người sinh sống, chờ tháo dỡ.

Đồ đạc được tập kết tạm thời trong quá trình di chuyển khỏi khu vực dự án.

Một số căn nhà đã được tháo dỡ, để lộ phần mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường.

Rác thải, vật dụng sinh hoạt còn sót lại tại một số vị trí sau quá trình di dời.

Việc mặt bằng từng bước được giải phóng được kỳ vọng giúp tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ còn dang dở sớm được triển khai, hoàn thiện sau nhiều năm chờ đợi.