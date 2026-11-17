Công bố văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ninh Thuận” cho sản phẩm nha đam.

Ngày 16/11, tại Khánh Hòa, Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa và Viện Thổ nhưỡng Nông hóa tổ chức công bố văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ninh Thuận” cho sản phẩm nha đam.

Theo Quyết định số 610/QĐ-SHTT ngày 27/10/2026, Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 000160 cho sản phẩm này. Đây là chỉ dẫn địa lý thứ tư của tỉnh Khánh Hòa, sau nho Ninh Thuận, thịt cừu Ninh Thuận và ốc hương Khánh Hòa.

Khu vực được bảo hộ gồm 9 phường, xã: Đông Hải, Ninh Chử, Bảo An, Phước Dinh, Phước Hữu, Vĩnh Hải, Ninh Hải, Thuận Bắc và Mỹ Sơn.

Nha đam trở thành chỉ dẫn địa lý thứ tư của tỉnh Khánh Hòa, sau nho Ninh Thuận, thịt cừu Ninh Thuận và ốc hương Khánh Hòa.

Nha đam là cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu khô nóng, đất cát ven biển của khu vực Ninh Thuận trước đây. Cây ít sâu bệnh, có khả năng thích ứng với điều kiện khô hạn và cho thu hoạch nhiều năm. Theo số liệu được công bố, mỗi năm nha đam có thể cho thu hoạch 9-10 lứa, năng suất đạt khoảng 5-7 tấn lá/1.000 m² mỗi lứa.

Quá trình nghiên cứu, xây dựng chỉ dẫn địa lý được triển khai từ tháng 12/2022, do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa chủ trì. Các đơn vị đã khảo sát vùng trồng, phân tích đặc tính sản phẩm và xác định những yếu tố tự nhiên tạo nên chất lượng đặc thù của nha đam Ninh Thuận.

Hai dạng sản phẩm được bảo hộ gồm lá nha đam tươi và thạch nha đam. Trong đó, lá nha đam có bẹ to, dày, màu xanh ngả vàng; thạch có màu trắng trong, độ cứng cao, ít nhớt, vị thanh mát và ít đắng.

Nha đam Ninh Thuận sinh trưởng trên nền đất cát, lá hình mũi mác, bẹ to và dày.

Đáng chú ý, cùng với việc đăng ký bảo hộ, các đơn vị đã xây dựng hệ thống quản lý trực tuyến, tích hợp mã QR truy xuất nguồn gốc. Hệ thống cho phép quản lý vùng trồng, chủ thể sản xuất, quy trình chăm sóc, sản lượng, tem nhãn và thị trường tiêu thụ. Hiện có 12 tổ chức, cá nhân được hướng dẫn sử dụng hệ thống trong mô hình thử nghiệm.

Về thị trường, sản phẩm chế biến từ nha đam Ninh Thuận đã có mặt tại hơn 20 quốc gia. Khoảng 200 ha vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Quy trình nhân giống bằng nuôi cấy mô cũng đã được chuyển giao cho doanh nghiệp nhằm bảo đảm nguồn giống sạch bệnh, phục vụ sản xuất quy mô lớn.

Theo định hướng của tỉnh Khánh Hòa, thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tập trung hoàn thiện quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý, hướng dẫn người dân áp dụng quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp với vùng nguyên liệu, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Việc được bảo hộ chỉ dẫn địa lý góp phần bảo vệ thương hiệu nha đam Ninh Thuận, hạn chế tình trạng mạo danh sản phẩm, đồng thời tạo điều kiện nâng cao giá trị kinh tế và phát triển chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ.