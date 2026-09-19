Nhà Đà Nẵng (NDN) chốt quyền trả cổ tức tiền mặt, mạnh tay rót hơn 650 tỷ đồng vào chứng khoán

Sắp chi hơn 50 tỷ đồng trả cổ tức và bức tranh lợi nhuận bán niên

Theo thông báo mới nhất, ngày 29/09 tới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 7%. Với tỷ lệ này, cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ thực nhận 700 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến rơi vào ngày 20/10. Trên thị trường, cổ phiếu của doanh nghiệp đang giao dịch quanh vùng giá 9.000 đồng cho mỗi đơn vị. Do đó, mức cổ tức đợt này mang lại tỷ suất lợi tức 7,78% so với thị giá hiện tại.

Với hơn 71,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành tự do, ước tính công ty bất động sản này sẽ phải xuất quỹ tổng cộng 50,16 tỷ đồng để hoàn tất đợt chi trả cổ tức sắp tới. Hoạt động phân phối lợi nhuận diễn ra trong kỳ kế toán ghi nhận sự biến động trái chiều giữa doanh thu và lợi nhuận.

Cụ thể, báo cáo tài chính quý 2 năm 2026 cho thấy doanh thu đạt 7,53 tỷ đồng, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện tích cực từ 28,9% lên mức 42,1%. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế lại giảm 10,9%, lùi về mức 26,13 tỷ đồng.

Luỹ kế sáu tháng đầu năm 2026, doanh thu của công ty đạt 24,46 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng vọt 126,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 25,5 tỷ đồng, giảm sâu 65,7%. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026, ban lãnh đạo đặt mục tiêu tổng doanh thu 75,31 tỷ đồng, giảm 64,9% và lợi nhuận sau thuế 37,23 tỷ đồng, giảm 78,1% so với thực hiện trong năm 2025. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 68,5% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Dành gần một nửa tổng tài sản giải ngân vào danh mục cổ phiếu

Bên cạnh kết quả kinh doanh chính, điểm thu hút sự chú ý trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp nằm ở cấu trúc phân bổ tài sản. Trong nửa đầu năm 2026, khoản mục đầu tư chứng khoán ngắn hạn của công ty tăng đột biến 69,5% so với thời điểm đầu năm.

Quy mô của danh mục đầu tư tài chính này đã tăng thêm 270,4 tỷ đồng, vươn lên mức 659,4 tỷ đồng. Con số này chiếm tới 48,6% tổng tài sản của doanh nghiệp. Việc phân bổ nguồn vốn lớn vào kênh chứng khoán cho thấy sự dịch chuyển trọng tâm dòng tiền vào các hoạt động kinh doanh nguồn vốn ngắn hạn.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính cung cấp chi tiết về các mã cổ phiếu đang được doanh nghiệp nắm giữ. Danh mục giải ngân chủ yếu tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có tính thanh khoản cao trên thị trường niêm yết.

Đứng đầu danh mục là khoản đầu tư 92,4 tỷ đồng vào cổ phiếu HPG, tiếp đến là 83,99 tỷ đồng cổ phiếu VHM. Các mã thuộc nhóm ngân hàng cũng chiếm tỷ trọng lớn với 77,96 tỷ đồng phân bổ vào cổ phiếu MBB và 71,29 tỷ đồng cho cổ phiếu VPB. Cùng với khoản đầu tư 51,6 tỷ đồng vào cổ phiếu GEX, doanh nghiệp còn dành 282,1 tỷ đồng để phân bổ vào các cổ phiếu khác.