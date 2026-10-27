Nhà Đà Nẵng lao đao vì chứng khoán, danh mục đầu tư hơn 660 tỷ đồng gây sức ép

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDN) ghi nhận khoản lỗ hơn 10 tỷ đồng trong quý III/2026 khi doanh thu tài chính giảm mạnh, trong khi chi phí tài chính tăng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Nhà Đà Nẵng đạt 7,47 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 19% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 3,26 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp ở mức 43,6%, thấp hơn mức 46,8% cùng kỳ.

Trong khi hoạt động kinh doanh bất động sản vẫn tạo lợi nhuận gộp, kết quả chung của doanh nghiệp chịu tác động từ hoạt động đầu tư tài chính. Doanh thu tài chính trong quý chỉ đạt 14,59 tỷ đồng, giảm gần 85% so với mức 96,52 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Ngược lại, chi phí tài chính tăng từ 13,79 tỷ đồng lên 26,42 tỷ đồng.

Sau khi hạch toán các khoản chi phí, Nhà Đà Nẵng lỗ trước thuế 10,71 tỷ đồng và lỗ sau thuế 10,44 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái, doanh nghiệp lãi sau thuế 70,84 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Nhà Đà Nẵng đạt 32 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu cho thuê bất động sản đạt 21 tỷ đồng, chiếm khoảng 66% tổng doanh thu; doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 9,74 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ. Phần doanh thu còn lại đến từ cung cấp dịch vụ.

Danh mục đầu tư chứng khoán của Nhà Đà Nẵng (Ảnh: BCTC).

Dù hoạt động bất động sản cải thiện, lợi nhuận sau thuế 9 tháng vẫn giảm khoảng 89% xuống 15 tỷ đồng. Nguyên nhân chính đến từ hoạt động đầu tư chứng khoán khi doanh thu tài chính giảm từ 137 tỷ đồng xuống 61 tỷ đồng, còn chi phí tài chính lại tăng lên tới 51 tỷ đồng, trái ngược với mức âm 19 tỷ đồng cùng kỳ năm trước do hoàn nhập dự phòng.

Riêng chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán sau khi bù trừ khoản hoàn nhập đạt khoảng 36 tỷ đồng. Doanh nghiệp đồng thời ghi nhận gần 12 tỷ đồng lỗ bán chứng khoán. Những khoản này gây sức ép đáng kể lên kết quả kinh doanh, trong bối cảnh lợi nhuận từ hoạt động bất động sản vẫn ở quy mô tương đối nhỏ.

Kết quả khiến lợi nhuận sau thuế luỹ kế 9 tháng đầu năm của doanh nghiệp chỉ đạt 15 tỷ đồng, giảm gần 10 lần so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Nhà Đà Nẵng đạt 1.378 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, chứng khoán kinh doanh có giá trị ghi sổ sau dự phòng 617 tỷ đồng, tương đương gần 45% tổng tài sản. Giá gốc danh mục đạt 668 tỷ đồng, trong khi dự phòng giảm giá là 51 tỷ đồng.

Giá trị hợp lý của danh mục chứng khoán theo thuyết minh đạt khoảng 760 tỷ đồng, cao hơn giá gốc 92 tỷ đồng.

Ngoài chứng khoán, doanh nghiệp có 156 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn 141 tỷ đồng; phần còn lại gồm các khoản cho vay và lãi dự thu. Tiền và tương đương tiền đạt 66 tỷ đồng. Bất động sản đầu tư có giá trị còn lại 239 tỷ đồng, còn hàng tồn kho ở mức 51 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lượng tiền và tương đương tiền giảm gần 75% so với đầu năm, từ 262 tỷ đồng xuống 66 tỷ đồng. Trong khi đó, giá gốc danh mục chứng khoán tăng gần 279 tỷ đồng lên 668 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 288,5 tỷ đồng, trong đó có tác động từ dòng tiền mua bán chứng khoán.

Về nguồn vốn, nợ phải trả cuối kỳ đạt 172,6 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức 63 tỷ đồng đầu năm. Dù các khoản vay ngắn hạn và dài hạn được trình bày bằng 0 trên bảng cân đối kế toán, thuyết minh cho thấy doanh nghiệp có khoảng 73,8 tỷ đồng phải trả các công ty chứng khoán, gồm Yuanta, ACB, Mirae và DSC. Các khoản này được ghi nhận trong mục phải trả ngắn hạn khác.

Một khoản chi khác cần lưu ý là cổ tức phải trả tổng cộng khoảng 50,6 tỷ đồng tại cuối kỳ. Trong đó, khoảng 50,2 tỷ đồng là cổ tức năm 2025 theo tỉ lệ 7%, tương ứng 700 đồng/cổ phiếu; phần còn lại là số dư từ trước.

Theo thông tin công bố, ngày thanh toán cổ tức là 20/10/2026, sau thời điểm kết thúc quý III/2026. Việc chi trả diễn ra khi lượng tiền cuối kỳ đã giảm mạnh, trong khi doanh nghiệp vẫn duy trì danh mục chứng khoán quy mô lớn.