Nhà Đà Nẵng dự chi hơn 50 tỷ đồng trả cổ tức

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDN) dự kiến ngày 29/9 sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỉ lệ 7%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 700 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 20/10.

Với 71,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền Nhà Đà Nẵng dự kiến chi cho đợt cổ tức này khoảng 50,16 tỷ đồng.

Kể từ năm 2020 đến nay, dù kết quả kinh doanh có nhiều biến động bởi tác động của thị trường, nhưng công ty vẫn duy trì chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

Lịch sử chi trả cổ tức của Nhà Đà Nẵng (Ảnh: Vietstock).

Về kết quả kinh doanh, trong quý II/2026, Nhà Đà Nẵng ghi nhận 7,53 tỷ đồng doanh thu, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 26,13 tỷ đồng, giảm 10,9%.

Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp trong quý tăng lên 42%, so với mức 28,9% cùng kỳ. Dù doanh thu tăng và biên lợi nhuận gộp được cải thiện, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vẫn giảm so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của Nhà Đà Nẵng đạt 24 tỷ đồng, tăng 127% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 65,7%, xuống còn 25,5 tỷ đồng.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 75,31 tỷ đồng, giảm 64,9% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu ở mức 37,23 tỷ đồng, giảm 78,1%.

Với 25,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đạt được trong 6 tháng đầu năm, Nhà Đà Nẵng đã thực hiện 68,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Trong khi đó, doanh thu sau nửa đầu năm mới đạt khoảng 32,5% kế hoạch năm.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, danh mục chứng khoán kinh doanh của Nhà Đà Nẵng tăng đáng kể trong nửa đầu năm. Tại cuối tháng 6/2026, giá trị khoản mục này đạt 659,4 tỷ đồng, tăng 69,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 270,4 tỷ đồng.

Khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh chiếm 48,6% tổng tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý II/2026.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, danh mục đầu tư gồm nhiều cổ phiếu niêm yết. Trong đó, giá trị đầu tư vào HPG ở mức 92,4 tỷ đồng; VHM là 83,99 tỷ đồng; MBB 77,96 tỷ đồng; VPB 71,29 tỷ đồng và GEX 51,6 tỷ đồng. Phần còn lại trị giá 282,1 tỷ đồng được phân bổ vào các cổ phiếu khác.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NDN có diễn biến kém tích cực trong những tháng gần đây. Tính trong 3 tháng gần nhất, mã này giảm gần 16% giá trị trên sàn và đang giao dịch quanh mức 9.000 đồng/cổ phiếu.