Nhà Đà Nẵng bị truy thu, phạt thuế hơn 424 triệu đồng, đang 'ôm' gần 660 tỷ đồng cổ phiếu

Nhà Đà Nẵng công bố thông tin bất thường về việc nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ Thuế TP. Đà Nẵng.

Cụ thể, Thuế TP. Đà Nẵng đã ban hành quyết định xử phạt doanh nghiệp vì 3 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn.

Nhà Đà Nẵng vừa bị phạt và truy thu hơn 424 triệu đồng tiền thuế.

Với kỳ thuế năm 2024, doanh nghiệp bị xác định khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Khoản phạt cho hành vi này là 6,5 triệu đồng.

Sang năm 2025, doanh nghiệp khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Công ty bị phạt hơn 63,2 triệu đồng và phải nộp bổ sung 316,25 triệu đồng tiền thuế còn thiếu.

Ngoài ra, doanh nghiệp bị phạt 22,5 triệu đồng do lập 24 hóa đơn không đúng thời điểm, gồm 12 hóa đơn trong năm 2024 và 12 hóa đơn trong năm 2025. Cơ quan thuế xác định hành vi này không dẫn đến chậm nghĩa vụ thuế.

Tổng tiền phạt hành chính là hơn 92,2 triệu đồng. Nhà Đà Nẵng còn phải nộp hơn 16,4 triệu đồng tiền chậm nộp tính đến ngày 20/9/2026. Từ ngày 21/9, doanh nghiệp tiếp tục tự xác định và nộp tiền chậm nộp cho đến ngày liền trước thời điểm thực tế nộp tiền vào ngân sách.

Tổng cộng, số tiền doanh nghiệp phải nộp theo quyết định là 424,91 triệu đồng. Cơ quan thuế yêu cầu doanh nghiệp chấp hành quyết định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định

Trong khi thực hiện nghĩa vụ thuế, Nhà Đà Nẵng đang hoàn tất thủ tục trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt cho cổ đông.

Theo thông báo của doanh nghiệp, ngày đăng ký cuối cùng là 29/9/2026, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/9. Với tỷ lệ cổ tức 7%, cổ đông sở hữu một cổ phiếu NDN sẽ nhận 700 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 20/10.

Với 71,66 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền Nhà Đà Nẵng dự kiến chi cho đợt này khoảng 50,16 tỷ đồng. Đây là khoản cổ tức đã được doanh nghiệp ghi nhận phải trả trên báo cáo tài chính bán niên.

Khả năng duy trì cổ tức tiền mặt của Nhà Đà Nẵng gắn với quy mô nguồn vốn tích lũy trong những năm trước. Đến cuối tháng 6, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp đạt hơn 464,4 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm lại đi theo hướng khác. Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 24,46 tỷ đồng, tăng 126,9% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 25,5-25,8 tỷ đồng, giảm gần 66%.

Riêng quý II, doanh thu đạt khoảng 7,52 tỷ đồng, tăng gần 30%, trong khi lợi nhuận sau thuế giảm khoảng 11%, còn 26,1 tỷ đồng.

Một phần quan trọng trong kết quả nửa đầu năm đến từ hoạt động tài chính. Doanh thu tài chính đạt khoảng 46,4 tỷ đồng, cao hơn đáng kể doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Trong đó, lãi từ kinh doanh chứng khoán đóng góp hơn 31 tỷ đồng. Chi phí tài chính trong kỳ ở mức 24,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, quy mô đầu tư chứng khoán của Nhà Đà Nẵng tăng mạnh trong nửa đầu năm. Tại ngày 30/6, giá trị chứng khoán kinh doanh đạt 659,4 tỷ đồng, tăng 69,5% so với đầu năm, tương đương tăng khoảng 270,4 tỷ đồng. Khoản này chiếm 48,6% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Danh mục của Nhà Đà Nẵng gồm nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Doanh nghiệp ghi nhận khoảng 92,4 tỷ đồng tại HPG, 83,99 tỷ đồng tại VHM, 77,96 tỷ đồng tại MBB, 71,29 tỷ đồng tại VPB và 51,6 tỷ đồng tại GEX. Khoảng 282,1 tỷ đồng còn lại được phân bổ vào các cổ phiếu khác.

Như vậy, nguồn thu từ chứng khoán hiện có vai trò khá lớn đối với kết quả tài chính của doanh nghiệp. Trong 6 tháng, doanh thu tài chính gần gấp đôi doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; riêng lãi kinh doanh chứng khoán đã cao hơn lợi nhuận sau thuế cả kỳ.

Cơ cấu tài sản cũng phản ánh sự dịch chuyển này. Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ khoảng 522,1 tỷ đồng đầu năm lên gần 812,8 tỷ đồng vào cuối tháng 6. Cùng thời điểm, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ hơn 261,7 tỷ đồng xuống khoảng 26,4 tỷ đồng. Trong khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, chứng khoán kinh doanh chiếm phần lớn.

Với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, việc gần một nửa tổng tài sản được phân bổ vào chứng khoán khiến kết quả kinh doanh của Nhà Đà Nẵng chịu ảnh hưởng rõ hơn từ diễn biến thị trường cổ phiếu. Nửa đầu năm, khoản đầu tư này mang lại nguồn thu đáng kể, nhưng quy mô danh mục cũng đồng nghĩa giá trị tài sản và kết quả tài chính có thể thay đổi theo giá thị trường.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 28/9, cổ phiếu NDN giảm về mức 8.200 đồng/cp. Trước đó, từ ngày 14/5 đến 18/9, cổ phiếu này giảm 21,7%, từ 11.500 đồng xuống 9.000 đồng/cp.