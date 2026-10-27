Nhà Đà Nẵng báo lỗ quý III, dòng tiền kinh doanh âm 288 tỷ đồng

Doanh thu quý III đạt 7,4 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Nhà Đà Nẵng ghi nhận doanh thu thuần đạt khoảng 7,4 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm từ 4,9 tỷ đồng xuống còn 4,2 tỷ đồng, đưa lợi nhuận gộp về khoảng 3,2 tỷ đồng, giảm 25,5%.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm mạnh còn gần 15 tỷ đồng, so với mức khoảng 96 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025, tương ứng giảm khoảng 85%.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính trong quý III tăng 85% lên khoảng 26 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng giảm còn khoảng 70 triệu đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 1,6 tỷ đồng.

Sự suy giảm của doanh thu tài chính trong bối cảnh chi phí tài chính gia tăng khiến kết quả kinh doanh của Nhà Đà Nẵng đảo chiều. Quý III/2026, doanh nghiệp ghi nhận lỗ trước thuế gần 11 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi khoảng 85 tỷ đồng. Lỗ sau thuế đạt 10,4 tỷ đồng, trái ngược với mức lợi nhuận dương cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh của NDN theo từng quý.

Theo giải trình của NDN, quý III/2026 ghi nhận lỗ do biến động tiêu cực trên thị trường chứng khoán đã ảnh hưởng đến hiệu quả danh mục đầu tư, đồng thời làm gia tăng chi phí và khoản trích lập dự phòng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Nhà Đà Nẵng đạt gần 32 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm 55% xuống còn khoảng 61 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính lên tới 51 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt gần 19 tỷ đồng, giảm 88%; lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 15 tỷ đồng.

Năm 2026, Nhà Đà Nẵng đặt mục tiêu tổng doanh thu 75,31 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 37,23 tỷ đồng, lần lượt giảm 64,9% và 78,1% so với thực hiện năm 2025. Với kết quả sau 9 tháng, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 42,5% kế hoạch doanh thu và 40,3% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

Kết quả kinh doanh quý III/2026 của NDN (đơn vị tỷ đồng)

Danh mục chứng khoán gần 668 tỷ đồng, dự phòng tăng mạnh

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Nhà Đà Nẵng đạt khoảng 1.378 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức đầu năm khoảng 1.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ cấu tài sản ghi nhận sự dịch chuyển đáng kể giữa tiền mặt và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.

Cụ thể, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 74% so với đầu năm, xuống còn 66,5 tỷ đồng. Ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 48% lên gần 774 tỷ đồng. Trong đó, giá trị chứng khoán kinh doanh tăng từ khoảng 279 tỷ đồng lên gần 668 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Nhà Đà Nẵng đã trích lập gần 51 tỷ đồng dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, tăng khoảng 251% so với đầu năm. Diễn biến này cho thấy biến động của thị trường chứng khoán đang tạo áp lực đáng kể lên danh mục đầu tư của doanh nghiệp.

Danh mục chứng khoán kinh doanh được công bố có các mã HPG, VHM, VPB, MBB và GEX. Trong đó, Nhà Đà Nẵng gia tăng đầu tư vào HPG, nâng giá gốc từ 90,9 tỷ đồng đầu năm lên khoảng 110 tỷ đồng vào cuối quý III. Giá trị hợp lý của khoản đầu tư này đạt khoảng 123 tỷ đồng.

Danh mục đầu tư cổ phiếu củ NDN tại thời điểm cuối quý III/2026.

Với VHM, giá gốc khoản đầu tư tăng từ gần 71 tỷ đồng lên khoảng 84 tỷ đồng, trong khi giá trị hợp lý đạt khoảng 184 tỷ đồng. Đây là khoản đầu tư có lợi nhuận nhất trong số các cổ phiếu do NDN đầu tư.

Bên cạnh đó, Nhà Đà Nẵng cũng bổ sung VPB vào danh mục trong kỳ với giá trị 37,6 tỷ đồng. Đối với GEX, giá gốc khoản đầu tư tăng từ 21,7 tỷ đồng lên 52,2 tỷ đồng, nhưng giá trị hợp lý cuối quý chỉ còn khoảng 45,8 tỷ đồng, thấp hơn giá gốc.

Ngoài các mã kể trên, doanh nghiệp còn đầu tư gần 313 tỷ đồng vào nhóm cổ phiếu khác nhưng không công bố chi tiết danh mục. Giá trị hợp lý của nhóm này còn gần 291 tỷ đồng, đồng nghĩa doanh nghiệp phải trích lập dự phòng khoảng 44,4 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh âm gần 289 tỷ đồng, tiền mặt co hẹp

Không chỉ chịu áp lực từ kết quả kinh doanh, Nhà Đà Nẵng còn ghi nhận sự suy giảm mạnh của dòng tiền hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2026.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 288,4 tỷ đồng, trái ngược với mức dương hơn 151 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác đạt khoảng 321,75 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 943,7 tỷ đồng của cùng kỳ.

Ở hoạt động đầu tư, dòng tiền thuần dương hơn 19,28 tỷ đồng, cải thiện so với mức âm 24,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Dòng tiền từ hoạt động tài chính cũng chuyển sang trạng thái dương gần 73,96 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm 85,21 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh nghiệp thu 10 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp; đồng thời ghi nhận tiền thu từ đi vay 206,23 tỷ đồng và chi trả nợ gốc vay 142,27 tỷ đồng.

Dù dòng tiền đầu tư và tài chính ghi nhận giá trị dương, các khoản này không đủ bù đắp mức thâm hụt từ hoạt động kinh doanh. Lưu chuyển tiền thuần trong 9 tháng đầu năm vẫn âm khoảng 195,24 tỷ đồng.

Hệ quả là tiền và các khoản tương đương tiền của Nhà Đà Nẵng giảm từ 261,76 tỷ đồng đầu kỳ xuống còn 66,53 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026. So với mức 139,99 tỷ đồng tại cùng kỳ năm trước, lượng tiền mặt hiện tại cũng thấp hơn đáng kể.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại ngày 30/9/2026 tăng lên khoảng 172,6 tỷ đồng, cao hơn 173% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả ngắn hạn khác đạt 82,7 tỷ đồng, tăng khoảng 444%; khoản phải trả cổ tức, lợi nhuận khoảng 50,6 tỷ đồng. Ngược lại, phải trả người bán ngắn hạn giảm nhẹ còn 17,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt khoảng 1.205 tỷ đồng, giảm 32 tỷ đồng so với đầu năm.