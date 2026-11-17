Sau nhiều năm bôn ba nơi xứ người, không ít lao động trở về quê hương với mong muốn ổn định cuộc sống, có nhà cửa và dành thời gian chăm lo cho gia đình.

Thế nhưng, khi những khoản tích lũy dần vơi đi bởi chi phí sinh hoạt, nuôi dạy con cái và gánh nặng cơm áo, bài toán mưu sinh ở tuổi trung niên lại trở nên không dễ dàng. Với họ, hành trình trở về đôi khi cũng là lúc phải tính lại con đường kiếm sống cho những năm tháng phía trước.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 40 TUỔI TÍNH CHUYỆN SANG NHẬT KIẾM TIỀN

Chào mọi người, mình năm nay 40 tuổi. Trước đây mình từng đi xuất khẩu lao động ở Nhật hai lần.

Lần đầu từ 2012 - 2016, về nước được khoảng 3 năm. Trong thời gian ở Việt Nam, hai vợ chồng mình lên Hà Nội thuê một mặt bằng nhỏ mở quán cơm. Quán cũng có khách, hai vợ chồng cố gắng làm gần 1 năm nhưng tính đi tính lại thì thu nhập vẫn không đủ để mình cố gắng duy trì, chi phí ở Hà Nội lại nhiều nên cuối cùng quyết định nghỉ. Vợ mình về quê chăm con, rồi làm thêm đủ thứ để có thêm thu nhập. Còn mình vẫn ở Hà Nội nhận việc cho các công trình, cứ có việc là làm.

Đến năm 2019 thì mình lại có cơ hội sang Nhật lần thứ hai và đi từ 2019 - 2023. Tổng cộng gần 8 năm bên Nhật, cộng với những năm làm việc ở Việt Nam, vợ chồng mình cũng cố gắng tích cóp được một khoản. Về quê thì cũng xây được nhà, mua sắm sửa sang cho gia đình, cuộc sống nhìn chung cũng ổn hơn trước rất nhiều.

Nhưng bây giờ 40 tuổi rồi mình lại bắt đầu thấy lo. Nhà có rồi, con cái cũng lớn dần, một bạn con trai cả đã lớp 9, bạn gái út cũng lớp 3 nhưng tích lũy lại không đủ lớn để mình có thể yên tâm ổn định và đi chậm lại.

Hiện tại mình cũng chỉ có một ngôi nhà ở quê, cả nhà cả đất khoảng 2 tỷ đồng, hai chiếc xe máy vợ chồng đi làm, gửi tiết kiệm 200 triệu đồng, 3 chỉ vàng và mảnh đất khoảng 300 triệu đồng ông bà nội sẽ để lại cho nhưng mình chỉ có quyền quyết định khi hai ông bà đi.

Mấy năm bên Nhật quen với việc đi làm, có tiền thì gửi về, cứ nghĩ cố thêm vài năm nữa là sẽ ổn. Bây giờ về Việt Nam rồi mới thấy nếu chỉ làm những công việc phổ thông thì thu nhập thấp hơn khá nhiều, mỗi tháng thu nhập hai vợ chồng dao động khoảng 25 – 27 triệu đồng.

Chi phí cố định gồm tiền học hai con 5 triệu đồng, ăn uống vợ con 3 triệu đồng, trả nợ 10 triệu đồng (khoản mình vay người thân không lãi để xây nhà còn khoảng 150 triệu đồng), trọ, ăn uống, sinh hoạt của mình ở Hà Nội 4 – 4,5 triệu đồng (có những tháng mình về quê nhiều thì khoản này cũng giảm đi), còn lại cũng để lo phát sinh đám đình.

Mình cũng không muốn lại xa vợ con thêm vài năm nữa nhưng ở nhà thì lại không biết làm gì để có mức thu nhập tương đương. Mình cũng nghĩ hay lại tìm đường sang Nhật một lần nữa nhưng nghĩ đến tuổi 40, giờ muốn sang đó thật sự rất khó.

Lại nghĩ đến vợ con, rồi vài năm nữa mình cũng 45 tuổi… lại thấy không biết có nên đi tiếp không. Mình ngày trước chỉ học trung cấp, sang Nhật cũng là lao động tay chân kiếm được khá ổn.

Có anh chị nào từng ở hoàn cảnh giống mình không? 40 tuổi, đã có nhà, có gia đình, tích lũy thấp, nếu ở Việt Nam thì thu nhập không cao, còn muốn kiếm nhiều hơn thì phải đánh đổi thời gian với gia đình.

Mọi người ở tuổi này sẽ chọn cố gắng kiếm thêm vài năm nữa, hay bắt đầu nghĩ đến chuyện giữ sức, ổn định cuộc sống và tìm một công việc vừa sức hơn, thu nhập thấp hơn? Mình thật sự đang mất phương hướng, mong mọi người chia sẻ cho mình thêm góc nhìn.

LOẠT LỜI KHUYÊN NÊN DỪNG LẠI

Dưới phần chia sẻ, nhiều người cho rằng với những gì đã gây dựng được, anh nên cân nhắc duy trì cuộc sống hiện tại thay vì tiếp tục đánh đổi thời gian bên gia đình để kiếm thêm tiền.

“Thu nhập 27 - 28 triệu đồng mà chi như kia thì ổn rồi. Giờ ở quê hoặc Hà Nội làm túc tắc như này thôi ạ. Con cái lớn cần người bảo ban, dạy dỗ, vợ cũng cần chồng ở gần để có tình cảm vợ chồng. Đi biền biệt mãi mà con hư, gia đình tan vỡ cũng khổ bạn ạ. Đi 7 - 8 năm thanh xuân vậy là cũng vất rồi”.

Cùng quan điểm nên ưu tiên cuộc sống gia đình, một ý kiến khác cũng khuyên người đàn ông không nên tiếp tục tính chuyện xuất ngoại ở tuổi 40.

“Bạn đã quá hạn lưu trú bên Nhật rồi không quay lại được nhé. Còn 40 tuổi mà thu nhập như vậy ở quê là tạm ổn. Tóm lại là ăn dè, hạt tiện thôi, đừng nên đầu tư vào cái gì mà mình không biết. Bỏ ý định đi nước ngoài đi tuổi này vợ cần chồng, con cần bố”.

Bên cạnh lời khuyên ở lại quê hương, có người lại nhìn vào những lợi thế mà anh đã tích lũy sau nhiều năm làm việc tại Nhật. Vốn tiếng Nhật cùng kinh nghiệm trong môi trường lao động nước ngoài có thể trở thành nền tảng để tìm kiếm công việc tốt hơn tại Việt Nam.

“Lợi thế của anh là tiếng Nhật đúng không ạ? Mình thử khai thác thêm những lợi thế mình có khi ở Việt Nam xem. Bạn con trai cũng đã lớp 9 rồi, có thể định hướng con đường nghề nghiệp từ giờ luôn”.

Có ý kiến đề xuất người đàn ông nên tận dụng lợi thế tiếng Nhật để tìm kiếm cơ hội việc làm tại Việt Nam

Ở một góc nhìn khác, một thành viên đề xuất anh thử sức với lĩnh vực nông nghiệp thay vì tiếp tục phụ thuộc hoàn toàn vào công việc làm thuê.

“Thuê vài ha đất làm nông nghiệp hàng tiêu nhanh, tươi sống, vốn ít làm ít, vài năm sau sẽ ổn”.

Không đưa ra lời khuyên quá cụ thể về nghề nghiệp, một người lại nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng cần xuất phát từ điều anh thực sự mong muốn trong cuộc sống.

“Anh hy sinh vì gia đình thì đi tiếp, sống cho mình thì ở lại Việt Nam. Tài chính gia đình chỉ là không dư dả thôi chứ vẫn đủ, một năm nữa trả xong nợ là thấy đỡ nặng hơn liền”.

Đáng chú ý, một lời chia sẻ dài hơn lại bắt đầu bằng sự ghi nhận những nỗ lực mà người đàn ông đã dành cho gia đình suốt nhiều năm qua. Thay vì xem việc chưa có khoản tích lũy lớn là thất bại, người này khuyên tập trung vào kế hoạch tài chính trong 5 - 10 năm tới.

“Chào anh, điều đầu tiên em muốn nói anh không hề thất bại không hề thua ai cả, anh đáng tự hào với những nỗ lực của anh, anh ạ! Anh là người chồng, người bố đáng để các con anh yêu thương.

Vấn đề cốt lõi của anh bây giờ không phải là đi Nhật tiếp hay ở Việt Nam, mà là 5 - 10 năm tới mình muốn dùng sức khỏe, thời gian và tuổi trẻ còn lại để đổi lấy bao nhiêu tiền?

Anh đã từng đi xa gần 8 năm rồi, nên anh hiểu rất rõ cái giá của việc kiếm được nhiều tiền nhưng phải xa vợ con. Nếu bây giờ tiếp tục sang Nhật thêm vài năm, tài chính chắc chắn có thể cải thiện nếu thu nhập và chi phí phù hợp.

Nhưng anh cũng phải tính cả một điều rằng 45 tuổi quay về, con trai lúc đó đã trưởng thành, con gái cũng lớn, và khoảng thời gian không thể mua lại được. Em nói thật, tiền có thể kiếm được nhưng tuổi thơ, và sự đồng hành cùng con cái, là điều không thể đổi bằng tiền.

Em nghĩ với kinh nghiệm của anh, cộng với tiếng Nhật đang có, anh không nhất thiết phải quay lại công việc phổ thông thuần túy. Hãy thử tìm những công việc liên quan đến giám sát công trình, kỹ thuật, quản lý đội nhóm, thợ có tay nghề... rồi nâng mức lương của mình lên.

Một điểm nữa anh cần làm ngay là xử lý khoản nợ người thân 150 triệu đồng. Khoản này không tính lãi nên anh cứ chia sẻ, mong trả thư thả, mỗi tháng trích ra ít.

Và anh cũng chưa nên nghĩ đến chuyện đầu tư chứng khoán, vàng hay bất động sản để làm giàu nhanh… Với hoàn cảnh hiện tại, tài sản quý nhất của anh chính là căn nhà đã có, sức khỏe và khả năng tạo thu nhập.

Khi dòng tiền mỗi tháng còn rất sát với chi phí thì đầu tư sinh lời cao đôi khi chỉ khiến mình thêm áp lực. Sau khi trả nợ xong, mình có dành ra khoản nào đó thì lúc đó hẵng tính anh nhé.

Anh đã 40 tuổi, thật sự mà nói em cũng đang ở tuổi 3x em hiểu cảm giác của một người bố, em nghĩ anh không cần phải chứng minh với ai rằng mình có thể kiếm thật nhiều tiền nữa.

Mục tiêu hợp lý hơn là từ 40 – 50 tuổi xây được một cuộc sống mà mỗi tháng gia đình có đủ tiền trang trải, nợ bằng không, có quỹ dự phòng, có thêm một nguồn thu nhập phụ và quan trọng nhất là vợ chồng được ở cạnh nhau, con cái vẫn có bố ở bên để đồng hành”.