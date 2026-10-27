Nhà cung cấp bản lề iPhone Duo phủ nhận trách nhiệm sự cố nứt vỡ màn hình

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các video ghi nhận sự cố nứt vỡ lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều nghi vấn về độ bền của mẫu iPhone Duo.

Nhà cung cấp linh kiện lên tiếng giữa tâm điểm tranh cãi

Sau khi iPhone Duo chính thức lên kệ, một số người dùng và người thử nghiệm sản phẩm đã ghi nhận tình trạng màn hình bị hư hỏng. Đáng chú ý, nhiều trường hợp có dấu hiệu sự cố tập trung tại một vị trí tương đối giống nhau trên đường gập của thiết bị. Điều này làm dấy lên nghi vấn về độ bền của cơ cấu bản lề cũng như các linh kiện hỗ trợ màn hình.

Một phần cơ chế bản lề của iPhone Duo bị gãy rời. Nguồn ảnh: CuriousHagi/YouTube

Trước sức ép từ dư luận, Fine M-Tec, một doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng linh kiện cho thiết bị màn hình gập, đã chính thức lên tiếng phủ nhận trách nhiệm. Theo trang The Elec, trong tuyên bố phát đi ngày 26/10, công ty khẳng định các linh kiện do mình cung cấp không phải nguyên nhân gây ra những hư hỏng được báo cáo gần đây.

“Các vấn đề về chất lượng được báo cáo gần đây trên một số sản phẩm không bắt nguồn từ lỗi của các linh kiện do công ty chúng tôi cung cấp”, Fine M-Tec nhấn mạnh. Dù không trực tiếp đề cập đến Apple hay iPhone Duo, tuyên bố được đưa ra đúng thời điểm tranh cãi về độ bền màn hình của thiết bị đang thu hút sự chú ý.

Doanh nghiệp này đồng thời kêu gọi công chúng không vội quy trách nhiệm cho bất kỳ bên nào khi nguyên nhân thực sự chưa được xác định. Fine M-Tec cũng cho biết đang cân nhắc các biện pháp pháp lý đối với những cá nhân đưa ra cáo buộc về linh kiện của công ty khi chưa có kết luận xác thực.

Fine M-Tec chuyên sản xuất bản lề bên trong và các tấm kim loại hỗ trợ màn hình OLED gập. Những bộ phận này có nhiệm vụ phân bổ lực tác động, hỗ trợ tấm nền và hạn chế áp lực phát sinh trong quá trình đóng, mở thiết bị.

Công ty vốn là nhà cung cấp linh kiện cho Samsung Display, qua đó tham gia vào chuỗi cung ứng màn hình gập. Tuy nhiên, việc một doanh nghiệp có mặt trong chuỗi cung ứng không đồng nghĩa linh kiện của họ là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự cố trên iPhone Duo.

Nghi vấn tập trung vào một chi tiết bên trong bản lề

Các video và hình ảnh do người dùng cùng những người chuyên thử nghiệm độ bền thiết bị đăng tải cho thấy màn hình iPhone Duo có thể xuất hiện hư hỏng dọc theo đường gập ở giữa. Bản thân việc màn hình gập gặp vấn đề tại khu vực này không hoàn toàn bất thường, bởi đây là vị trí chịu tác động cơ học lặp đi lặp lại trong quá trình sử dụng.

Màn hình iPhone Duo bị hỏng, được đặt chồng lên mô hình bản lề và hình ảnh chụp cắt lớp (CT). Các đường kẻ cho thấy những hàng và cột điểm ảnh bị hư hại, cùng vị trí giao nhau tại khu vực bản lề. Nguồn ảnh: iFixit

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nằm ở sự tương đồng giữa một số trường hợp: vết hư hỏng xuất hiện theo chiều ngang tại một vị trí nhất định trên đường gập, sau đó kéo dài về một phía của màn hình.

Các cuộc kiểm tra kỹ hơn, bao gồm việc tháo rời thiết bị, đã làm xuất hiện một nghi vấn mới. Một chi tiết dạng tấm phẳng bên trong cơ cấu bản lề được cho là có thể bị tách thành hai phần trong quá trình gập và mở điện thoại.

Vị trí này nằm gần trung tâm màn hình, nơi một tấm đỡ nhỏ tiếp cận các bộ phận khác, trong đó có cáp kết nối hai nửa thiết bị. Nếu một chi tiết cơ học bị gãy hoặc hoạt động không đúng thiết kế, lực tác động lên khu vực màn hình xung quanh có thể trở thành yếu tố cần được xem xét.

Dù vậy, đây mới chỉ là nghi vấn từ quá trình kiểm tra thiết bị, chưa phải kết luận chính thức về nguyên nhân gây nứt vỡ. Cần có thêm dữ liệu kỹ thuật để xác định liệu vấn đề xuất phát từ bản lề, tấm đỡ, cáp kết nối, tấm nền OLED hay sự kết hợp của nhiều yếu tố.

Apple xác nhận đã biết sự cố, số máy bị ảnh hưởng còn hạn chế

Trước làn sóng phản ánh trên mạng xã hội, Apple đã đưa ra phản hồi ngắn, xác nhận hãng biết về các trường hợp màn hình bị nứt vỡ và khuyến nghị người dùng liên hệ bộ phận hỗ trợ AppleCare để được xử lý, thay thế thiết bị theo chính sách áp dụng.

Hiện chưa có số liệu đầy đủ về tổng số iPhone Duo gặp sự cố. Tuy nhiên, những thông tin ban đầu cho thấy vấn đề chưa được đánh giá là hiện tượng xảy ra trên diện rộng đối với sản phẩm của Apple.

Theo AppleInsider, sau khi trao đổi với nhân viên tại 20 quầy Genius Bar thuộc các cửa hàng Apple mà trang này theo dõi, tính đến ngày 26/10, mới ghi nhận 4 trường hợp iPhone Duo bị ảnh hưởng được mang trả lại. Việc khảo sát dự kiến tiếp tục sau khi các cửa hàng tại Mỹ mở cửa.

Con số này cần được nhìn nhận thận trọng, bởi dữ liệu mới chỉ phản ánh số thiết bị được ghi nhận tại một nhóm cửa hàng, không đại diện cho toàn bộ lượng iPhone Duo đã bán ra. Dù vậy, nó cũng cho thấy chưa đủ cơ sở để kết luận màn hình gập của mẫu điện thoại này đang gặp lỗi phổ biến.

Trong giai đoạn đầu của một sản phẩm có thiết kế mới, độ bền bản lề và khả năng chịu lực của màn hình luôn là những yếu tố được người dùng quan tâm. Với iPhone Duo, việc xác định chính xác nguyên nhân nứt vỡ sẽ có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với Apple mà còn với các nhà cung cấp linh kiện liên quan.

(Theo AppleInsider, PhoneArena, The Elec)