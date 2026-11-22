Theo Page Six, ngày 20/11, căn nhà của nữ ca sĩ Alexia Jayy tại thành phố Mobile, bang Alabama (Mỹ) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ hỏa hoạn xảy ra khi giọng ca 33 tuổi cùng gia đình đang trong quá trình chuyển đến nơi ở mới. Sau biến cố, Alexia Jayy đã chia sẻ đường dẫn đến trang gây quỹ hỗ trợ gia đình, đồng thời kể lại khoảnh khắc khiến cuộc sống của cô đảo lộn chỉ trong ít phút.

"Tôi đang chuyển đồ đạc ra khỏi nhà và quyết định chợp mắt một lát. Con trai gọi cho tôi từ nhà bà của tôi vì muốn khoe món ăn mà thằng bé vừa học được cách nấu. Vì vậy, tôi thức dậy và đi gặp con", nữ ca sĩ kể lại.

Căn nhà của nữ ca sĩ Alexia Jayy tại thành phố Mobile, bang Alabama (Mỹ) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Theo Alexia Jayy, chưa đầy 6 phút sau khi cô rời đi, gia đình nhận được thông báo căn nhà đang bốc cháy.

"Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rất nhiều thứ đã thay đổi. Chúng tôi mất đi nhiều tài sản. Dù vô cùng biết ơn vì mọi người đều sống sót và không ai bị thương, chúng tôi đang phải đối mặt với thực tế đau lòng là bắt đầu lại sau khi mất đi quá nhiều thứ", nữ ca sĩ trải lòng.

Những hình ảnh hiện trường được TMZ công bố cho thấy phần kết cấu của căn nhà vẫn đứng vững, song không gian bên trong bị tàn phá nghiêm trọng, nhiều đồ đạc chỉ còn là đống đổ nát. Alexia Jayy cho biết số tiền quyên góp sẽ được sử dụng để mua lại những vật dụng thiết yếu như quần áo, giày dép, nội thất, thiết bị điện tử và đồ dùng sinh hoạt cho gia đình.

"Đây là một biến cố không ai lường trước được và chúng tôi đang cố gắng xây dựng lại cuộc sống từng bước một. Chúng tôi vô cùng biết ơn vì cả gia đình vẫn còn sống và an toàn", nữ ca sĩ chia sẻ.

Bên trong căn nhà của Alexia Jayy.

Trên trang cá nhân, Quán quân The Voice cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã hỏi thăm, động viên gia đình cô trong thời điểm khó khăn. "Ngọn lửa đã lấy đi tài sản, nhưng không lấy đi mạng sống của chúng tôi", Alexia Jayy viết.

Alexia Jayy từng là thành viên đội Adam Levine tại The Voice Mỹ mùa thứ 29. Tháng 4/2026, cô xuất sắc giành ngôi vị quán quân, nhận giải thưởng trị giá 100.000 USD cùng hợp đồng thu âm với Universal Music Group. Chiến thắng này cũng giúp Alexia Jayy đi vào lịch sử The Voice Mỹ khi trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên đăng quang kể từ khi chương trình ra mắt vào năm 2011.

Alexia Jayy từng là thành viên đội Adam Levine tại The Voice Mỹ mùa thứ 29.

Đầu tháng 11, nữ ca sĩ vừa phát hành ca khúc mới mang tên Break Your Heart. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển sau chiến thắng tại The Voice, Alexia Jayy bất ngờ phải đối mặt với biến cố lớn và nỗ lực xây dựng lại cuộc sống cùng gia đình.