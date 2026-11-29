Nằm giữa trung tâm xã Cầu Kè, nhà cổ Huỳnh Kỳ, còn được gọi là nhà cổ Cầu Kè, từng là tư dinh của Đốc phủ sứ Hàm Huỳnh Kỳ. Công trình được khởi công năm 1920 và hoàn thành năm 1924, theo thiết kế của một kiến trúc sư người Pháp, với sự tham gia xây dựng của các nhóm thợ đến từ Sài Gòn, Huế và địa phương.

Khung cảnh nhà cổ nhìn từ trên cao. (Ảnh: Trí Trần)

Trải qua hơn một thế kỷ, ngôi nhà vẫn giữ được dáng vẻ bề thế cùng nhiều chi tiết kiến trúc đặc trưng. Riêng khu nhà chính có diện tích gần 360m², thiết kế hình chữ nhật, dài 20m, rộng 18m. Phần nền được bó đá xanh, bên trong lát gạch bông với nhiều hoa văn trang trí; mái lợp ngói vảy cá theo kiểu hai cấp.

Bên trong khuôn viên nhà cổ. (Ảnh: Trí Trần)

Ngôi nhà được xây dựng vào năm 1920 trên khuôn viên rộng gần 3.000m² đến nay nhiều phần của công trình đã bị xuống cấp. (Ảnh: Trí Trần)

Kết cấu bên ngoài khu nhà.

Điểm nhấn của mặt tiền là khu vực sảnh đón khách nhô ra phía trước, nổi bật với hệ thống cột, phù điêu, tranh trang trí và lan can gạch men. Những chi tiết này tạo nên diện mạo vừa cổ kính, vừa thể hiện sự cầu kỳ trong thiết kế và thi công.

Không gian bên trong được chia thành năm gian, bố trí theo kiểu “ngoại khách nội hưu”: phía trước dành cho việc tiếp khách, phía sau là nơi sinh hoạt và nghỉ ngơi của gia đình. Cách phân chia này vừa đáp ứng công năng sử dụng, vừa phản ánh nếp sinh hoạt của một gia đình khá giả ở Nam Bộ đầu thế kỷ XX.

Không chỉ có giá trị về kiến trúc, nhà cổ Huỳnh Kỳ còn lưu giữ những dấu ấn về đời sống và văn hóa của vùng đất Trà Vinh xưa. Một số không gian sinh hoạt, trong đó có phòng của tiểu thư Huỳnh Yến, vẫn được bảo tồn bên trong công trình, góp phần tái hiện phần nào nếp sống của gia đình chủ nhân trước đây.

Ngày 12/9/2011, UBND tỉnh Trà Vinh (cũ) ban hành Quyết định số 1454/QĐ-UBND, xếp hạng nhà cổ Huỳnh Kỳ là di tích cấp tỉnh thuộc loại hình kiến trúc nghệ thuật.

Hiện nay, nhà cổ đã trở thành điểm đến tham quan, tìm hiểu kiến trúc và văn hóa địa phương.

Tuy nhiên, sau hơn 100 năm tồn tại, một số hạng mục của công trình đã có dấu hiệu xuống cấp. Khu vực khu mộ và cảnh quan xung quanh cũng cần được chỉnh trang, chăm sóc. Điều này đặt ra yêu cầu về nguồn lực, phương thức quản lý và kế hoạch tu bổ phù hợp nhằm bảo đảm công trình được gìn giữ lâu dài.

Theo ông Lê Hoàng Lam, Chủ tịch UBND xã Cầu Kè, quá trình xã hội hóa công tác bảo tồn và khai thác du lịch tại nhà cổ Huỳnh Kỳ hiện còn gặp một số vướng mắc liên quan đến cơ chế quản lý tài sản công.

Cụ thể, doanh nghiệp tham gia quản lý, khai thác di tích đề nghị ban hành quyết định giao tài sản dự án. Tuy nhiên, qua rà soát, các cơ quan chức năng xác định không có cơ sở pháp lý và thẩm quyền để giao tài sản công là di sản văn hóa cho tổ chức, cá nhân.

Ông Lam cho biết, chủ trương của Nhà nước là khuyến khích xã hội hóa nhằm huy động nguồn lực xã hội tham gia bảo vệ, phát huy giá trị di sản, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc chuyển giao quyền sở hữu hoặc giao tài sản công cho doanh nghiệp quản lý theo nghĩa sở hữu tài sản.

Trước những vướng mắc trên, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Cầu Kè và Công ty Sỹ Điền tiếp tục thực hiện phương án xã hội hóa đã được phê duyệt. Quá trình tu bổ, tôn tạo phải tuân thủ hồ sơ thiết kế và các quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm giữ gìn tối đa yếu tố nguyên gốc của di tích.