Nhà có đèn sưởi phòng tắm cần lưu ý 6 điều này trước khi mùa lạnh đến

Dưới đây là 6 lưu ý quan trọng giúp các gia đình sử dụng đèn sưởi hiệu quả và an toàn hơn trong mùa đông.

Không bật đèn sưởi quá lâu

Việc sử dụng đèn sưởi quá lâu có thể khiến thiết bị tích tụ nhiệt, đặc biệt với những mẫu đèn không có cơ chế tự ngắt hoặc đã xuống cấp.

Với một số loại đèn sưởi hồng ngoại, thời gian sử dụng thường được khuyến nghị khoảng 15 - 20 phút mỗi lần tắm và không nên để hoạt động liên tục quá 40 phút.

Gia đình có thể bật đèn trước khi tắm khoảng 3 - 5 phút nếu thiết bị được thiết kế để làm ấm không gian, sau đó tắt ngay khi không còn sử dụng.

Kiểm tra vị trí lắp đặt, tránh nước bắn trực tiếp

Đèn sưởi thường được lắp trên cao để tỏa nhiệt xuống khu vực tắm. Tuy nhiên, nếu đặt quá thấp hoặc quá gần vòi hoa sen, thiết bị có thể bị nước bắn vào trong quá trình sử dụng.

Đặc biệt, với đèn sưởi sử dụng bóng thủy tinh, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khi tiếp xúc với nước có thể làm tăng nguy cơ nứt vỡ bóng.

Gia đình cần kiểm tra xem thiết bị có được lắp chắc chắn, đúng khoảng cách an toàn và phù hợp với môi trường ẩm ướt hay không. Không nên tự ý di chuyển đèn đến vị trí gần nguồn nước chỉ để tăng cảm giác ấm khi tắm.

Bạn nên kiểm tra vị trí lắp đặt, tránh nước bắn trực tiếp

Kiểm tra đèn trước khi sử dụng lại sau mùa hè

Sau nhiều tháng không hoạt động, đèn sưởi có thể bị bám bụi, ẩm ở các bộ phận điện hoặc xuất hiện hư hỏng do côn trùng, chuột cắn dây dẫn.

Trước khi sử dụng trở lại, nên quan sát kỹ tình trạng bóng đèn, vỏ thiết bị, dây nguồn và các vị trí kết nối có thể kiểm tra an toàn từ bên ngoài. Nếu phát hiện bóng nứt, dây điện bong tróc, thiết bị biến dạng hoặc có dấu hiệu cháy xém, cần ngừng sử dụng và nhờ thợ chuyên môn kiểm tra.

Ngoài ra, nên vệ sinh bụi bẩn định kỳ, đặc biệt vào đầu và cuối mùa lạnh. Chỉ thực hiện khi thiết bị đã ngắt điện và nguội hoàn toàn, không dùng khăn ướt lau trực tiếp các bộ phận điện.

Cẩn trọng khi dùng đèn sưởi cho trẻ nhỏ và người cao tuổi

Trẻ nhỏ và người cao tuổi thường nhạy cảm hơn với sự thay đổi nhiệt độ, vì vậy cần chú ý khi sử dụng đèn sưởi trong phòng tắm. Trước khi tắm, người lớn nên kiểm tra nhiệt độ phòng và bảo đảm thiết bị hoạt động bình thường, tránh để không gian quá nóng.

Với đèn sưởi hồng ngoại, không nên để trẻ nhìn trực tiếp vào bóng đèn ở khoảng cách gần trong thời gian dài. Đồng thời, cần tránh để trẻ tiếp xúc với bề mặt nóng của thiết bị.

Đối với người cao tuổi, đặc biệt là người có vấn đề về tim mạch hoặc huyết áp, nên hạn chế thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa phòng tắm ấm và không gian lạnh bên ngoài.

Sau khi tắm, cần lau khô người, mặc quần áo ấm trước khi rời phòng để cơ thể thích nghi tốt hơn.

Không cắm chung đèn sưởi với nhiều thiết bị công suất lớn

Đèn sưởi, bình nóng lạnh và máy sấy tóc đều có thể tiêu thụ công suất điện đáng kể. Nếu sử dụng chung ổ cắm hoặc đường dây không đủ khả năng chịu tải, nguy cơ quá nhiệt và chập cháy sẽ tăng lên.

Gia đình nên kiểm tra hệ thống điện phòng tắm, tránh sử dụng ổ cắm chia nhiều nhánh hoặc dây nối dài không phù hợp.

Đặc biệt, thiết bị điện trong phòng tắm cần có biện pháp bảo vệ chống điện giật phù hợp, bao gồm thiết bị chống dòng rò (RCD/RCBO) theo thiết kế hệ thống điện.

Các mối nối phải được đặt trong hộp đấu nối có cấp bảo vệ thích hợp, không nên chỉ quấn băng keo rồi để tại nơi dễ bị nước hoặc hơi ẩm xâm nhập.

Nếu dây điện đã cũ, lớp vỏ bị giòn, nứt hoặc bong tróc, cần yêu cầu thợ điện kiểm tra và thay thế trước khi tiếp tục sử dụng.

Không cắm chung đèn sưởi với nhiều thiết bị công suất lớn

Không tùy tiện thay bóng đèn, linh kiện không rõ nguồn gốc

Khi bóng đèn sưởi bị hỏng, nhiều người có xu hướng tìm mua bóng thay thế giá rẻ mà không kiểm tra thông số kỹ thuật.

Tuy nhiên, việc sử dụng bóng có công suất, kích thước hoặc cấu tạo không tương thích có thể khiến thiết bị hoạt động không ổn định, tăng nguy cơ quá nhiệt hoặc hư hỏng.

Chủ nhà nên lựa chọn linh kiện đúng chủng loại, phù hợp với thông số do nhà sản xuất quy định và có nguồn gốc rõ ràng.

Với đèn sưởi có quạt thổi khí nóng, cần chú ý tình trạng quạt. Nếu quạt bị kẹt, phát tiếng ồn bất thường hoặc không quay đúng cách, nên ngừng sử dụng để kiểm tra.

Không tự tháo bóng, sửa dây điện hoặc can thiệp vào các bộ phận bên trong khi không có chuyên môn.