Bồn tắm nên dùng máy nước nóng nào?

Khác với nhu cầu tắm vòi sen thông thường, bồn tắm cần một lượng nước ấm tương đối lớn để làm đầy và duy trì nhiệt độ dễ chịu trong suốt quá trình sử dụng. Vì vậy, máy nước nóng gián tiếp thường là lựa chọn phù hợp hơn cho những gia đình có bồn ngâm.

Thiết bị này hoạt động bằng cách đun nóng nước và lưu trữ trong bình chứa, sau đó pha với nước lạnh để đạt nhiệt độ mong muốn. Nhờ có lượng nước nóng dự trữ, người dùng có thể chủ động lấy nước để làm đầy bồn mà không phải chờ thiết bị làm nóng liên tục.

Trong khi đó, máy nước nóng trực tiếp làm nóng nước ngay khi đi qua thiết bị, không có bình chứa dự trữ. Dòng máy này vẫn có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng bồn tắm nếu công suất và lưu lượng đủ lớn, nhưng cần tính toán kỹ khả năng cấp nước.

Ngoài bình nóng lạnh gián tiếp, các gia đình có điều kiện đầu tư cũng có thể cân nhắc hệ thống bơm nhiệt. Đây là giải pháp phù hợp với nhu cầu sử dụng nước nóng thường xuyên, số lượng lớn.

Chọn dung tích máy nước nóng theo kích thước bồn tắm

Dung tích bình chứa là yếu tố quan trọng hàng đầu khi chọn máy nước nóng cho phòng tắm có bồn. Người dùng cần căn cứ vào kích thước bồn, lượng nước thực tế cần sử dụng và số thành viên trong gia đình.

Bạn cần chọn dung tích máy nước nóng theo kích thước bồn tắm

Bồn tắm nằm đơn: Chọn bình 50 - 80 lít

Với những mẫu bồn tắm đơn dài khoảng 1,2 - 1,5 m, bình nước nóng gián tiếp dung tích 50 lít có thể là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu ngâm mình cá nhân. Nước nóng từ bình sẽ được pha thêm nước lạnh để đạt mức nhiệt độ mong muốn.

Nếu gia đình có 4 - 5 thành viên, thường xuyên sử dụng bồn tắm hoặc kết hợp cả vòi sen, nên cân nhắc bình 80 lít để có lượng nước dự trữ thoải mái hơn, hạn chế tình trạng phải chờ đun nóng lại giữa các lượt sử dụng.

Bồn tắm đôi, Jacuzzi: Ưu tiên bình 80 - 100 lít

Những mẫu bồn tắm đôi hoặc bồn sục massage Jacuzzi có kích thước từ 1,6 m trở lên thường cần lượng nước lớn hơn đáng kể. Vì vậy, bình nóng lạnh dung tích 80 - 100 lít sẽ là phương án đáng cân nhắc.

Với những căn biệt thự hoặc gia đình có nhu cầu sử dụng nước nóng nhiều, hệ thống bơm nhiệt trung tâm dung tích khoảng 150 - 300 lít cũng là giải pháp đáng tham khảo. Thiết bị tận dụng nhiệt từ môi trường để làm nóng nước, có thể tiết kiệm điện hơn so với phương pháp gia nhiệt bằng điện trở thông thường.

Dùng chung nước nóng cho nhiều khu vực: Cần tính thêm dung tích

Nếu bình nước nóng không chỉ phục vụ bồn tắm mà còn cấp nước cho vòi sen, chậu rửa hoặc khu vực bếp, gia đình cần tính toán thêm nhu cầu sử dụng đồng thời.

Trong trường hợp này, bình 80 - 100 lít có thể phù hợp hơn với gia đình đông người. Tuy nhiên, dung tích cụ thể vẫn cần căn cứ vào tổng lượng nước nóng tiêu thụ thực tế, tránh chọn bình quá nhỏ khiến nguồn nước nhanh cạn hoặc quá lớn gây lãng phí.

Những tiêu chuẩn kỹ thuật không nên bỏ qua

Bên cạnh dung tích, việc lắp đặt bình nước nóng cho bồn tắm cũng cần chú ý đến khả năng chịu tải của vị trí treo.

Bình chứa 50 - 100 lít khi đầy nước có trọng lượng rất lớn, vì vậy tường và giá đỡ phải đủ chắc chắn. Không nên lắp thiết bị lên vách thạch cao hoặc những vị trí có kết cấu yếu. Với trường hợp không bảo đảm điều kiện treo, có thể cân nhắc phương án đặt bình trên bệ hoặc sàn chịu lực phù hợp.

Hệ thống điện cũng cần được thiết kế riêng để đáp ứng công suất thiết bị. Bình nóng lạnh công suất lớn nên có đường dây cấp điện độc lập, dây dẫn đúng tiết diện theo công suất và chiều dài đường dây, đồng thời trang bị thiết bị chống rò điện ELCB hoặc RCBO cùng hệ thống nối đất đạt chuẩn. Việc lắp đặt cần do thợ kỹ thuật có chuyên môn thực hiện.

Một phụ kiện đáng chú ý khác là van trộn nhiệt.

Nước trong bình có thể được đun nóng đến nhiệt độ cao, tiềm ẩn nguy cơ gây bỏng nếu sử dụng trực tiếp. Van trộn nhiệt giúp hòa nước nóng với nước lạnh, điều chỉnh nhiệt độ đầu ra phù hợp hơn với nhu cầu tắm, thường khoảng 40 - 45°C. Ngoài ra, van an toàn xả áp cũng cần được lắp đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

Sử dụng và bảo dưỡng thế nào để tiết kiệm điện?

Để hạn chế thất thoát năng lượng, người dùng nên bật bình trước khi tắm theo thời gian khuyến nghị của nhà sản xuất, thay vì duy trì thiết bị hoạt động liên tục cả ngày. Sau khi nước đạt nhiệt độ phù hợp, cần ngắt nguồn điện trước khi sử dụng nếu thiết bị và hướng dẫn lắp đặt cho phép.

Bên cạnh đó, bình nước nóng dung tích lớn cần được kiểm tra, vệ sinh định kỳ. Sau một thời gian sử dụng, cặn khoáng có thể tích tụ trong lòng bình và bám vào thanh đốt, ảnh hưởng đến hiệu suất làm nóng. Gia đình nên nhờ kỹ thuật viên kiểm tra, vệ sinh bình và đánh giá tình trạng thanh magie anode khoảng 1-2 năm một lần, tùy chất lượng nguồn nước và khuyến nghị của nhà sản xuất.