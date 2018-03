Nhà chung cư bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy, nổ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23 quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị; Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).

Hiện trường vụ cháy chung cư Carina Plaza tại Tp. Hồ Chí Minh – Ảnh minh họa

Nghị định quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc gồm: Điều kiện, mức phí bảo hiểm; số tiền bảo hiểm tối thiểu; Mức thu, chế độ quản lý, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy; Trách nhiệm của các bộ, cơ quan có liên quan và doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Nghị định này áp dụng đối với: Cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có); Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ; chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi là “doanh nghiệp bảo hiểm”); Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Về Đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, so với các quy định trước đây thì Nghị định này có quy định bổ sung thêm và cụ thể hơn về các đối tượng, đó là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, gồm: Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà,công trình; máy móc, thiết bị; Các loại hàng hóa, vật tư. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cho các thiệt hại xảy ra do cháy, nổ đối với các đối tượng này.

Tại Nghị định này, Số tiền bảo hiểm đối với tài sản là hàng hóa, vật tư là giá trị tính thành tiền của tài sản căn cứ theo hóa đơn, chứng từ hợp lệ hoặc các tài liệu có liên quan. Còn quy định trước đây chỉ căn cứ theo khai báo của bên mua bảo hiểm.

Các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không phải bồi thường trong các trường hợp như: Động đất hoặc những biến động khác của thiên nhiên; Thiệt hại do biến cố về chính trị, an ninh và trật tự xã hội gây ra; Thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểm; Thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính…

Nghi định có hiệu lực từ ngày 15/4/2018. Nghị đinh số 23 quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc có hiệu lực sau khi nhiều vụ cháy chung cư, nhà cao tầng xảy ra đặc biệt là vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người thiệt mạng tại Tp. Hồ Chí Minh được xem là tín hiệu đáng mừng trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các chung cư, nhà cao tầng hiện nay.

An An