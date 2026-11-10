Nhà chùa không sử dụng bùa ngải

GNO - Tôi năm nay 24 tuổi, nữ giới, vì một số trục trặc trong công việc và tình duyên nên tôi có đi xem bói. Thầy bói nói là tôi có vong nam theo cản trở đường tình duyên và khiến tôi xin việc làm không được. Tôi suy nghĩ kỹ thì thấy lời thầy bói nói cũng trùng khớp với thực tế của tôi. Ra trường đã hai năm rồi nhưng chưa xin việc được, còn về tình duyên thì tôi quen hai người rồi nhưng đều bị gia đình ngăn cản. Sau đó, tôi đến chùa nhờ thầy giải vong, thầy nói không có vong nào theo tôi hết, nếu có theo thì tôi không thể ngồi nói chuyện được như vậy. Rồi thầy đưa cho tôi một “lá bùa” và dặn tôi mỗi sáng và mỗi tối cầm “lá bùa” đó lên, niệm Phật khoảng nửa giờ, sau đó cầu cho tình duyên hoặc việc làm thì mọi chuyện đều suôn sẻ, nhất là không có ma quỷ nào theo phá hết. Tôi có kể việc này cho người chị bạn nghe, chị ấy nói: Nếu dùng bùa thì sau này nó phản lại là bị khùng khùng. Nghe chị ấy nói vậy tôi lo lắm. Tôi muốn biết bùa mà thầy cho là bùa gì? Có phản lại người dùng không? Tôi nên giữ lá bùa đó lại hay đốt bỏ? Nếu giữ lại thì sau này có cần đi thay bùa không? Tôi rất muốn quý Báo giúp đỡ và chỉ bảo. (BẢO TRÂN, baotrandt19...@gmail.com)

Bạn Bảo Trân thân mến!

Hẳn bạn đã từng nghe, “xem bói ra ma, quét nhà ra rác”. Thế nên, bạn đi xem bói mà bị phán là có vong theo cũng không phải là chuyện lạ. May mà bạn không nhờ thầy bói (hoặc thầy pháp) cúng giải vong, nếu có thì chỉ mất thêm thời gian và tiền của mà cũng chẳng giải quyết được gì cả.

Bạn đã đến chùa nhờ thầy giải vong giúp, và thật may, “thầy nói không có vong nào theo tôi hết”. Bởi lẽ, bạn “ra trường đã hai năm rồi nhưng chưa xin việc được, còn về tình duyên thì tôi quen hai người rồi nhưng đều bị gia đình ngăn cản” là chuyện rất bình thường trong bối cảnh đời sống xã hội hiện nay, không ít người có hoàn cảnh gần như bạn.

Bạn là người trẻ, có tri thức nên tập nhìn nhận cuộc sống theo lối “biện chứng”, không có gì mà chẳng có nguyên nhân, tìm ra nguyên nhân rồi thì hãy nỗ lực khắc phục. Tất cả đều có nguyên nhân từ chính mình, hãy cố gắng thật nhiều để vượt qua những chướng ngại của tự thân để vươn lên trong cuộc sống.

Đối với vấn đề, “thầy đưa cho tôi một ‘lá bùa’ và dặn tôi mỗi sáng và mỗi tối cầm ‘lá bùa’ đó lên, niệm Phật khoảng nửa giờ, sau đó cầu cho tình duyên hoặc việc làm thì mọi chuyện đều suôn sẻ, nhất là không có ma quỷ nào theo phá hết”, thiết nghĩ, đó không phải là bùa ngải vì nhà chùa theo Chánh pháp không sử dụng bùa ngải.

Theo suy đoán của chúng tôi, “lá bùa” mà thầy đưa cho bạn có thể là một câu thần chú hay một bài kinh Phật chứ không phải bùa ngải gì cả. Sở dĩ có “lá bùa” vì đó là phương tiện giúp bạn an tâm, còn trọng tâm chính là lời thầy dặn niệm Phật mỗi ngày hai lần. Chính việc niệm Phật mới tạo ra phước đức, có phước đức thì mọi dự tính trong cuộc sống dễ dàng thành tựu hơn.

Do kinh chú nhà Phật không phải là bùa ngải nên không hề phản lại khiến cho người thọ trì điên khùng, nên bạn cứ giữ lại (hoặc có thể đốt) và cố gắng niệm Phật. Tốt hơn nữa, ngoài niệm Phật bạn nên phát tâm quy y Tam bảo, sống thiện lành thì phước đức ngày càng tăng trưởng và mọi việc nhờ tu học mà được tốt đẹp hơn lên.

Chúc bạn tinh tấn!