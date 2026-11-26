Khói bốc lên sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran tại Tel Aviv, Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi một số nhà ngoại cảm Israel dự đoán khả năng xảy ra đối đầu quân sự trong thời gian tới, những người khác lại khuyên người dân không nên hủy các chuyến bay và đám cưới đã lên kế hoạch.

Nhà chiêm tinh Israel Tomer Makori dự báo căng thẳng với Iran sẽ bùng phát trở lại vào cuối tháng 11, đồng thời cho rằng cuộc khủng hoảng có thể chưa được giải quyết cho đến tháng 8/2027, thậm chí kéo dài đến tháng 4/2028.

Một phân tích do DABUR, cơ quan chuyên theo dõi mạng xã hội, thực hiện cho thấy các nhà chiêm tinh, nhà ngoại cảm và chuyên gia thần số học tại Israel đưa ra những dự báo trái chiều, trong bối cảnh lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh mới với Iran ngày càng gia tăng.

“Vấn đề Iran còn lâu mới kết thúc”, ông Makori nhận định.

Nhà ngoại cảm Israel Riki Kitro dự báo một cuộc đối đầu quân sự trong thời gian ngắn nhưng sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Bà nói: “Sẽ có một cuộc tấn công. Cuộc tấn công sẽ diễn ra trong thời gian ngắn hơn mọi người nghĩ, nhưng sẽ dẫn đến những phản ứng hết sức nghiêm trọng”.

Một nhà ngoại cảm khác là Eden Hodaya Cohen dự báo một cuộc chiến tranh trên nhiều mặt trận, liên quan đến Iran, Gaza và Liban.

“Đừng hủy các chuyến bay hay đám cưới”

Trái với những dự báo bi quan trên, chuyên gia thần số học Nahum Tamir đưa ra nhận định lạc quan hơn, cho rằng căng thẳng cuối cùng sẽ dẫn đến các cuộc đàm phán.

Ông khuyên những người theo dõi mình: “Đừng thay đổi bất kỳ kế hoạch nào, dù đó là chuyến bay hay đám cưới. Hãy tiếp tục mọi việc như bình thường”.

Nhà ngoại cảm Hai Amit cũng bác bỏ khả năng chiến tranh sắp xảy ra, đồng thời kêu gọi người dân Israel giữ bình tĩnh.

Lễ Hanukkah sắp tới của người Do Thái trở thành một chủ đề nổi bật trong các cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Một số người Israel lo ngại chiến tranh có thể bùng phát đúng dịp lễ này, trong khi những người khác bày tỏ hy vọng về một “phép màu Hanukkah”.

Theo DABUR, những nhà ngoại cảm đưa ra các dự báo mang tính trấn an nhận được phản hồi đặc biệt tích cực từ cộng đồng mạng. Điều này phản ánh tâm lý lo lắng của người dân trước nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh khác với Iran.

Tuy nhiên, những dự báo nói trên không có cơ sở khoa học và cũng không được hỗ trợ bởi bất kỳ thông tin tình báo quân sự nào đã được kiểm chứng.