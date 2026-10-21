Nhà ở tại TP HCM vẫn bị “lệch pha”

Theo báo cáo của UBND TP HCM, trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP ghi nhận mức tăng 9,06%, riêng quý 3 đạt 9,86%.

Thị trường bất động sản tiếp tục phục hồi theo hướng chọn lọc, doanh thu kinh doanh bất động sản đạt 322.630 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ, tăng trưởng giá trị tăng thêm ngành kinh doanh bất động sản 4,82%.

Dư nợ tín dụng bất động sản đạt 1.618.113 tỷ đồng, chiếm 28,50% tổng dư nợ, tăng 19,91% so với cùng kỳ; vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào lĩnh vực bất động sản đạt 4,47 tỷ USD, gấp 9,65 lần cùng kỳ.

Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở trên địa bàn thành phố vẫn tập trung ở phân khúc cao cấp và trung - cao cấp, nhà chung cư chiếm 73,6% số căn đủ điều kiện huy động vốn, phân khúc nhà ở trung cấp chỉ chiếm 7,1% và chưa có phân khúc nhà ở bình dân.

Do vậy, TP HCM tập trung tháo gỡ khó khăn, gia tăng số lượng dự án và phải tạo lập cơ cấu nguồn cung hợp lý, đáp ứng nhu cầu ở thực và khả năng chi trả của người dân.

Nhà bình dân tại TP HCM tiếp tục 'tuyệt chủng' phân khúc trung cấp chỉ chiếm 7,1%. Ảnh: VGP

Đối với bất động sản công nghiệp, UBND TP HCM nhận định, thành phố có nhiều tiềm năng và điều kiện để phát triển phân khúc này, với 105 khu chế xuất, khu công nghiệp có diện tích 50.288 ha.

Hiện tại, toàn thành phố có 5.411 dự án còn hiệu lực, vốn đăng ký 81,77 tỷ USD. Ngoài ra còn có 26 cụm công nghiệp có diện tích 1.267 ha, 280 dự án và 1 khu Công nghệ cao có diện tích 534 ha với 138 dự án.

Thành phố cũng có nhiều tiềm năng và điều kiện để phát triển bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, lưu trú với 4.796 cơ sở lưu trú và 107.066 phòng.

Trong đó, TP HCM có 166 khách sạn xếp hạng 1-5 sao với 22.153 phòng và đang triển khai xây dựng 4 dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô 34,99 ha. Dự kiến khi hoàn thành sẽ đón 40 triệu khách du lịch mỗi năm.

Về tình hình phát triển nhà ở xã hội trong 9 tháng đầu năm 2026, đã có 3 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng với quy mô 2.283 căn hộ. Dự kiến cả năm 2026 sẽ hoàn thành 13 dự án với khoảng 9.402 căn hộ và 17 dự án đủ điều kiện đưa ra thị trường để người dân đăng ký (hoàn thành phần móng) với 18.000 căn hộ, đạt chỉ tiêu phát triển 28.000 căn hộ nhà ở xã hội năm 2026.

Đồng thời trong quý IV/2026, Thành phố sẽ tiếp tục khởi công 06 dự án quy mô lớn với khoảng 84.000 căn để thực hiện mục tiêu phát triển 181.257 căn hộ nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030.

Để thực hiện mục tiêu phát triển 52.000 căn hộ nhà ở cho thuê đến năm 2030, TP HCM đang tập trung rà soát các khu đất do Nhà nước quản lý hoặc đang cho thuê để giao cho Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê.

Cần đẩy nhanh các dự án còn tồn đọng vướng mắc

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP HCM (HoREA) cho rằng, thị trường bất động sản vẫn tồn tại một số hạn chế trong giai đoạn 9 tháng của năm 2026.

Đơn cử, lượng giao dịch bất động sản có xu hướng giảm so với quý II/2026 và cùng kỳ năm 2025. Giá nhà ở tại nhiều địa phương đã có xu hướng giảm so với quý 2/2026, tuy nhiên giá bất động sản còn cao so với thu nhập của người dân.

Bên cạnh đó, lượng bất động sản tồn kho của chủ đầu tư tại các dự án có xu hướng tăng, nhiều dự án nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư có tỷ lệ lấp đầy thấp.

Đồng thời, việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng còn khó khăn, lãi suất tăng làm cho việc triển khai các dự án còn gặp nhiều khó khăn, làm gia tăng chi phí vốn.

Ngoài ra, việc xử lý khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn nhiều dự án khó khăn, vướng mắc cần phải tiếp tục xử lý.

Đồng tình với nhận định này, ông Nguyễn Trung Tuấn, chuyên gia bất động sản cho rằng: Trong thời gian tới, thách thức của TP HCM không chỉ là tháo gỡ pháp lý để đưa thêm dự án ra thị trường, mà còn phải điều chỉnh cơ cấu sản phẩm theo nhu cầu thực.

Nếu giá nhà tiếp tục vượt xa khả năng chi trả, lãi suất và chi phí vốn duy trì ở mức cao, sức mua có thể khó phục hồi bền vững, trong khi hàng tồn kho và áp lực tài chính của chủ đầu tư tiếp tục gia tăng.

“Vì vậy, việc đẩy nhanh xử lý dự án tồn đọng, mở rộng nguồn cung nhà ở vừa túi tiền và nhà ở xã hội, đồng thời phát triển nhà ở cho thuê sẽ là những yếu tố quan trọng để thị trường phục hồi thực chất hơn trong giai đoạn cuối năm 2026 và những năm tiếp theo”, ông nói.