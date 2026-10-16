Nhà biểu diễn đa năng phục vụ APEC ở Phú Quốc dần thành hình

Nhà biểu diễn đa năng APEC ở Phú Quốc đang được thi công giữa tháng 9/2026. Ảnh: TÂY HỒ

Gần 30 cột hoàn thiện, kết cấu chính cơ bản định hình

Những ngày đầu tháng 9, nhà biểu diễn đa năng thuộc cụm công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc bước vào cao điểm lắp dựng hệ cột bao quanh khối nhà hát hình tròn.

Trên công trường, từng cấu kiện lớn được cẩu lên, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí. Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hàng ngàn kỹ sư, công nhân vẫn bám công trường, duy trì các mũi thi công để theo sát các mốc tiến độ đề ra.

Anh Nguyễn Văn Tài - công nhân dự án nhà biểu diễn đa năng cho biết: “Lễ 2/9 chúng tôi vẫn đi làm để giữ đúng tiến độ. Mỗi cấu kiện được cẩu lên đều phải căn chỉnh kỹ trước khi lắp vào vị trí”. Cùng công tác trên công trường, công nhân Trần Văn Thanh nói: “Nhìn những cột trụ dần hiện hình, chúng tôi phấn khởi. Ai cũng cố gắng để công trình đúng tiến độ và bảo đảm an toàn”.

Nhà biểu diễn đa năng APEC ở Phú Quốc đang được thi công giữa tháng 9/2026. Ảnh: TÂY HỒ

Theo đại diện bộ phận xây dựng dự án Trung tâm Hội nghị APEC và nhà hát đa năng thuộc Tập đoàn Sun Group, đến nay, gần 30 trong tổng số 50 cột đã được lắp đặt hoàn thiện. Dự kiến 1 tuần tới, nếu thời tiết thuận lợi, việc lắp đặt hệ cột sẽ hoàn thiện đồng bộ.

Chỉ huy trưởng công trình Phạm Minh Tú cho biết: “Hiện gần 30 trong tổng số 50 cột đã lắp đặt xong. Nếu thời tiết thuận lợi, khoảng một tuần nữa chúng tôi sẽ hoàn thiện đồng bộ hệ cột, đồng thời bám sát mục tiêu khép kín mặt ngoài công trình vào cuối tháng 10”.

Cùng với việc đẩy nhanh lắp dựng hệ cột, nhiều hạng mục kết cấu quan trọng của nhà biểu diễn đa năng hoàn thành. Khoảng 98% kết cấu bê tông cốt thép được thi công, giúp hình khối chính của công trình cơ bản định hình. Hệ giàn và khung đỡ mái của khối nhà hát hình tròn, với tổng khối lượng khoảng 3.000 tấn cũng hoàn tất lắp dựng. Công trình đặt mục tiêu hoàn thành khép kín mặt ngoài trong quý IV và hoàn thiện phần nội thất ngày 31/3/2027.

Theo Ban Quản lý dự án nhà biểu diễn đa năng, công trình duy trì tiến độ, bảo đảm kỹ thuật, chất lượng và an toàn nhờ sự phối hợp giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công, trong đó có sự hỗ trợ kịp thời từ đối tác ngân hàng NCB trong việc cung cấp tín dụng, bảo lãnh và bao thanh toán, giúp các nhà thầu chủ động nguồn lực thi công dự án.

Hệ cột gợi truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”

Hệ cột bao quanh nhà hát không chỉ giữ vai trò kết cấu, nâng đỡ phần mái có quy mô lớn và kiến trúc phức tạp mà còn là một phần quan trọng trong câu chuyện thiết kế của công trình.

Nhà biểu diễn đa năng được thiết kế theo dạng khối tròn, biểu tượng cho trời, đặt cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm mang hình khối vuông, biểu trưng cho đất. Tổng thể thiết kế gợi nhắc quan niệm “trời tròn - đất vuông” trong văn hóa phương Đông.

Câu chuyện nguồn cội tiếp tục được thể hiện qua 50 cột bao quanh nhà hát, ẩn dụ cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển trong truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”. Hình dáng vươn cao, đan xen của hệ cột đồng thời gợi liên tưởng đến lũy tre làng, hình ảnh quen thuộc trong không gian văn hóa Việt. Khi hoàn thiện, hệ mái tiếp nối câu chuyện này bằng những lớp mái gợi hình vảy rồng.

Nhà biểu diễn đa năng APEC ở Phú Quốc đang được thi công giữa tháng 9/2026. Ảnh: TÂY HỒ

Được khởi công vào quý IV/2025, nhà hát đa năng có diện tích mái 17.250m², tổng diện tích sàn xây dựng 54.680m², gồm 6 tầng nổi và một tầng hầm. Khi hoàn thành, công trình dự kiến là nơi tổ chức lễ khai mạc, bế mạc APEC 2027 cùng các chương trình văn hóa, nghệ thuật trong khuôn khổ sự kiện. Với sức chứa hơn 4.000 chỗ, công trình thuộc nhóm nhà hát có quy mô hàng đầu châu Á, lớn hơn Dolby Theatre (Mỹ), nơi diễn ra lễ trao giải Oscar với khoảng 3.400 chỗ ngồi.

Cùng với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, nhà biểu diễn đa năng là hạng mục quan trọng trong quần thể hạ tầng mới đang được kiến tạo tại Phú Quốc. Quần thể này kết nối với Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc mở rộng, đường tỉnh 975, tuyến đường sắt đô thị nhẹ (LRT) cùng hệ thống nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí do Sun Group đầu tư tại khu vực lân cận. Hệ thống hạ tầng đồng bộ được kỳ vọng giúp Phú Quốc đáp ứng các tiêu chuẩn của Tuần lễ cấp cao APEC 2027, đồng thời nâng cao năng lực đăng cai các sự kiện quốc tế trong tương lai.

Sau APEC 2027, nhà hát đa năng tiếp tục được vận hành như trung tâm nghệ thuật và sự kiện mới của Phú Quốc, đủ sức tổ chức các liên hoan phim, đại nhạc hội, chương trình biểu diễn và sự kiện văn hóa quy mô lớn. Công trình được kỳ vọng trở thành di sản lâu dài sau APEC, góp phần đưa Phú Quốc tiến gần hơn tới vị thế trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, sự kiện và giải trí có sức cạnh tranh trong khu vực.