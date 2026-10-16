Nhà biểu diễn đa năng phục vụ APEC ở Phú Quốc bước vào giai đoạn cao điểm thi công

Thi công trên công trình Trung tâm Hội nghị phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2026. Ảnh: TTXVN

Theo đại diện bộ phận xây dựng dự án Trung tâm Hội nghị APEC và nhà hát đa năng thuộc Tập đoàn Sun Group, đến nay, gần 30 trong tổng số 50 cột đã được lắp đặt hoàn thiện.

Cùng với việc đẩy nhanh lắp dựng hệ cột, nhiều hạng mục kết cấu quan trọng của nhà biểu diễn đa năng hoàn thành. Khoảng 98% kết cấu bê tông cốt thép được thi công, giúp hình khối chính của công trình cơ bản định hình.

Hệ giàn và khung đỡ mái của khối nhà hát hình tròn, với tổng khối lượng khoảng 3.000 tấn cũng hoàn tất lắp dựng. Công trình đặt mục tiêu hoàn thành khép kín mặt ngoài trong quý IV và hoàn thiện phần nội thất ngày 31/3/2027.

Theo Ban Quản lý dự án nhà biểu diễn đa năng, công trình duy trì tiến độ, bảo đảm kỹ thuật, chất lượng và an toàn nhờ sự phối hợp giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công, trong đó có sự hỗ trợ kịp thời từ đối tác ngân hàng NCB trong việc cung cấp tín dụng, bảo lãnh và bao thanh toán, giúp các nhà thầu chủ động nguồn lực thi công dự án.

Được khởi công vào quý IV/2025, nhà hát đa năng có diện tích mái 17.250m², tổng diện tích sàn xây dựng 54.680m², gồm 6 tầng nổi và một tầng hầm. Khi hoàn thành, công trình dự kiến là nơi tổ chức lễ khai mạc, bế mạc APEC 2027 cùng các chương trình văn hóa, nghệ thuật trong khuôn khổ sự kiện.

Với sức chứa hơn 4.000 chỗ, công trình thuộc nhóm nhà hát có quy mô hàng đầu châu Á, lớn hơn Dolby Theatre (Mỹ), nơi diễn ra lễ trao giải Oscar với khoảng 3.400 chỗ ngồi.

Cùng với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, nhà biểu diễn đa năng là hạng mục quan trọng trong quần thể hạ tầng mới đang được kiến tạo tại Phú Quốc. Quần thể này kết nối với Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc mở rộng, đường tỉnh 975, tuyến đường sắt đô thị nhẹ (LRT) cùng hệ thống nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí do Sun Group đầu tư tại khu vực lân cận.

Hệ thống hạ tầng đồng bộ được kỳ vọng giúp Phú Quốc đáp ứng các tiêu chuẩn của Tuần lễ cấp cao APEC 2027, đồng thời nâng cao năng lực đăng cai các sự kiện quốc tế trong tương lai.

Sau APEC 2027, nhà hát đa năng tiếp tục được vận hành như trung tâm nghệ thuật và sự kiện mới của Phú Quốc, đủ sức tổ chức các liên hoan phim, đại nhạc hội, chương trình biểu diễn và sự kiện văn hóa quy mô lớn. Công trình được kỳ vọng trở thành di sản lâu dài sau APEC, góp phần đưa Phú Quốc tiến gần hơn tới vị thế trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, sự kiện và giải trí có sức cạnh tranh trong khu vực.