Ông từng trải qua các cương vị lãnh đạo như: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Đại biểu Quốc hội các khóa X, XI, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương - chuỗi những chức vụ quan trọng ấy không chỉ là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với tài năng, trí tuệ, tâm huyết của ông, mà còn là hành trình trọn đời cống hiến không ngừng nghỉ của một nhà báo gạo cội hàng đầu, một cây bút lý luận sắc bén và một tâm hồn thơ dạt dào cảm xúc.

Dù ở bất kỳ cương vị nào, hay hôm nay đã bước vào tuổi “xưa nay hiếm”, ở ông vẫn luôn rực cháy một ngọn lửa nhiệt huyết với nghề, với đời và với nền báo chí, văn hóa nghệ thuật nước nhà.

Nhà báo gạo cội và dấu ấn trên mặt trận tư tưởng - văn hóa

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tỉnh Nam Định (cũ). Nguyễn Hồng Vinh có tuổi thơ gian nan nghèo khó. Song bằng nỗ lực bản thân từ thực tiễn sinh động của đất nước qua nhiều thời kỳ, Nguyễn Hồng Vinh đã khẳng định vị thế của một nhà báo chính luận tiêu biểu. Thời gian ông lãnh đạo Báo Nhân Dân - cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân - cũng như khoảng thời gian giữ cương vị Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, ông đã để lại những dấu ấn đậm nét về bản lĩnh chính trị và tầm nhìn chiến lược.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình văn học nghệ thuật Trung ương Nguyễn Hồng Vinh (người thứ 2 từ trái sang) cùng các đc Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Phú Thọ cắt băng khai mạc Triển lãm tranh của Hs Đỗ Ngọc Dũng tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền- Hà Nội , năm 2012.

Dưới sự chỉ đạo và trực tiếp là người cầm bút của ông, tờ báo đảng đã không ngừng đổi mới, nhiều bài viết chính luận, nhiều chuyên mục chất lượng đã ra đời, bám sát hơi thở cuộc sống, cổ vũ nhân tố mới, đồng thời đấu tranh không khoan nhượng với những tư tưởng lệch lạc. Với ông, làm báo cách mạng trước hết phải giữ trọn “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”. Bằng tư duy sắc bén của một nhà lý luận, khả năng diễn đạt súc tích, mạch lạc và truyền cảm, những bài báo của ông luôn mang sức thuyết phục cao, vừa có tầm vóc định hướng tư tưởng, vừa gần gũi, thấu hiểu tâm tư của nhân dân.

Không chỉ là nhà báo gạo cội hàng đầu, xuất sắc, ông còn là một nhà quản lý báo chí tài năng. Thời kỳ lãnh đạo Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, ông đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ người làm báo bản lĩnh, chuyên nghiệp, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và không ngừng đổi mới tư duy báo chí trong thời kỳ hội nhập.

Một tâm hồn thơ dạt dào, thắm đượm tình người

Nếu như trong báo chí và lý luận chính trị, Nguyễn Hồng Vinh thể hiện sự sắc bén, kiên định và chuẩn mực, thì trong thơ ca, ông lại mở ra một khoảng không gian nghệ thuật đầy uyển chuyển, sâu lắng và giàu chất trữ tình.

Một số tác phẩm của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh.

Nhiều người ngạc nhiên khi thấy một vị lãnh đạo bận rộn với bao công việc sự nghiệp lại sở hữu một gia tài thơ phong phú và liên tục xuất bản các tập thơ được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt. Nhưng với ai thấu hiểu ông, điều đó thật tự nhiên. Thơ chính là nơi ông trải lòng, là sự thăng hoa của một tâm hồn luôn nhạy cảm trước cái đẹp, cái nghĩa, cái tình của cuộc đời. Thơ Nguyễn Hồng Vinh viết về quê hương, đất nước, về tình đồng chí, nghĩa đồng bào, về gia đình và những kỷ niệm sâu sắc trên mỗi chặng đường công tác. Những dòng thơ của ông đôn hậu, giản dị mà lắng sâu:

"Nước khi trong, khi đục

Sông bên lở, bên bồi

Vẫn hai bờ sự sống

Chảy dài cánh đồng vui”

(Khác biệt và dị biệt)

Trong thơ ông, tình yêu đất nước luôn gắn liền với những hoài niệm ân tình, sự tri ân đối với thế hệ đi trước và niềm tin yêu mãnh liệt vào tương lai. Chính sự kết hợp hài hòa giữa chất trí tuệ của một nhà báo, nhà chính trị và sự tinh tế, nhạy cảm của tâm hồn thi sĩ đã tạo nên một nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh rất riêng - vừa nghiêm cẩn, vừa lãng mạn, vừa uy nghi mà lại rất đỗi gần gũi, đẫm chất trữ tình, giàu chiêm nghiệm về đời, nghĩa tình sâu nặng với quê hương, mẹ cha và những người lính.

“Mẹ dạy con làm điều nhân nghĩa

Đời nhắc con sống trọn tình người

Cha cho con móng nhà vững chãi

Đất nước cho con ngôi nhà bình yên”

(Cho)

Những câu thơ đau đáu nỗi niềm tri ân đấng sinh thành, gợi nhắc mỗi người con về sự hy sinh thầm lặng của mẹ cha:

“Đường làng nắng hè nung lửa

... Oằn lưng thúng thóc mẹ bưng

Nối nhau gió mùa đông bắc

Giữa đồng bóng mẹ mong manh

Lầm lũi nuôi con ăn học

Lòng mẹ thơm thảo bao dung”

(Mẹ mãi còn đây)

“Một thời nước trắng đồng chiêm

Bóng cha ngả bóng con thuyền chênh chao

Gió đông thôi dọc kiếp nghèo

Áo sờn một tấm tóp teo thân già”

(Cha vẫn còn đây)

Từng đi qua khói lửa chiến tranh, thơ viết về người lính của Nguyễn Hồng Vinh có những nét lắng đọng rất riêng:

“Giữa hai trận đánh

Bầu trời như cao lên

Mây không trôi

Cây đứng lặng

Cỏ nằm im

Đất ngủ bù sau đợt bom rải thảm

Chiến hào nhiều tiếng ngáy

Riêng mình anh thức đọc thư em...”

(Những phút lặng im)

“Suốt dọc Trường Sơn bao địa danh ngời chói

Những con số linh thiêng chấp chới hồn xuân:

12 cô Truông Bồn

10 cô Ngã ba Đồng Lộc

8 cô hang đá Quảng Bình

Bao nhiêu cô gái hi sinh

Để làm nên một con đường Giải phóng”!

(Truông Bồn)

“Ký ức thời gian đau xé ruột gan

Cả đời Anh chưa một ngày thanh thản

Luống cày nối nhau lấp hết tuổi xuân

Một hơi ấm bàn tay, một nụ hôn chưa trải

Bức thư về nhà đầu tiên cũng là bức cuối”

(Anh nằm nơi nao?)

Kính nhớ Anh trai Nguyễn Duy Lộ

Thơ ông cũng bắt nhịp rất nhanh với những đổi thay của thời đại, sự gắn kết nghĩa tình với mọi miền quê xứ sở, những bâng khuâng chữ tình sâu lắng…

“Trở về phương Nam, Thu theo em

Lòng anh một trời sương hư ảo

Gió heo may thổi nghiêng chiều trống trải

Bồng bềnh con thuyền Hồ Tây cô đơn…”

(Lần đầu)

Đến nay, ngoài 04 bộ tuyển tập các tác phẩm báo chí “GIỮ LỬA”, cùng nhiều cuốn sách chuyên đề khác. Nguyễn Hồng Vinh đã xuất bản hơn chục tập thơ, thơ ông luôn có sự tươi mới, dung dị mà sâu sắc, là nhịp cầu chuyển tải những xúc cảm đẹp đẽ nhất về con người và cuộc đời.

Tiếp lửa cho Văn học Nghệ thuật địa phương

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh đã thể hiện vai trò của một nhà lãnh đạo, nhà khoa học tâm huyết. Dưới sự điều hành sâu sát và đổi mới của ông bằng việc ra tạp chí chuyên đề, tổ chức nhiều hội thảo chuyên sâu, mở các lớp tập huấn ở nhiều địa phương, vùng miền… Hội đồng không chỉ là nơi hội tụ các nhà nghiên cứu, phê bình hàng đầu mà còn trở thành cầu nối chủ trương, chính sách của Đảng với thực tiễn sáng tạo của văn nghệ sĩ và các địa phương. Ông đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng một nền văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khẳng định vị thế và uy tín của Hội đồng trong đời sống văn học nghệ thuật nước nhà.

Với Phú Thọ - đất Tổ Hùng Vương, trong ông luôn có một vị trí đặc biệt. Ngay từ khi là Tổng Biên tập Báo Đảng, lãnh đạo Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, ông luôn dành sự quan tâm ưu ái cho Phú Thọ trong công tác tư tưởng, báo chí và văn học nghệ thuật.

Tôi nhớ mãi những lần về dự hội thảo hay sự kiện do Hội chúng tôi tổ chức Ông lắng nghe tâm tư của anh chị em sáng tác, gợi mở những hướng đi mới trong việc đưa chất liệu dân ca Hát Xoan, Hát Ghẹo, văn hóa Hùng Vương vào tác phẩm, cũng như cách làm thế nào để lý luận, phê bình không khô cứng mà trở thành người bạn đồng hành, định hướng cho sáng tác.

Sự ủng hộ vô tư, lời động viên khích lệ của ông tại các diễn đàn văn nghệ toàn quốc dành cho Hội Phú Thọ ngày đó là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp chúng tôi tự tin vượt qua nhiều khó khăn, đưa phong trào văn học nghệ thuật đất Tổ phát triển trở thành một trong các Hội VHNT địa phương mạnh nhất cả nước.

Ngọn lửa nhiệt huyết chưa bao giờ tắt

Thời gian có thể làm mái tóc ông thêm bạc, nhưng chưa bao giờ làm suy giảm ngọn lửa đam mê sáng tạo và tinh thần tận hiến trong con người ông. Dù đã hoàn thành xuất sắc các trọng trách mà Đảng, Nhà nước giao phó, PGS.TS nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh vẫn không một ngày ngơi nghỉ.

Thấy ông vẫn bền bỉ đọc, viết và trăn trở với thời cuộc. Những bài báo chính luận sắc sảo đón đầu các sự kiện lớn liên tục xuất hiện, những tập thơ mới tiếp tục ra đời như một dòng chảy tự nhiên, dồi dào sức sống. Ông vẫn tích cực tham gia các diễn đàn văn hóa, văn nghệ, báo chí, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết…

Hành trình trọn vẹn và đầy tự hào của một nhà quản lý, một trí thức cách mạng tiêu biểu, một nhà báo lớn tài năng và quả cảm, một nhà thơ chan chứa ân tình. Nghĩ về ông, với tư cách là người đồng chí, người em nhỏ, người từng nhận được sự cổ vũ, ủng hộ quý báu của ông trong những năm tháng hoạt động văn học nghệ thuật, tôi càng thêm trân trọng một nhân cách lớn./.

Một ngày mùa thu đất Tổ 2026