Nhà báo Nguyễn Đức Lợi: Công nghệ số làm thay đổi cách thông tin được tạo ra

Yêu cầu mới đối với các tòa soạn

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Tổng Biên tập 2026 với chủ đề “Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới” tại Thành phố Quảng Ninh, ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho hay, báo chí Việt Nam đang bước vào một không gian phát triển mới với nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với các tòa soạn.

Ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Đức Lợi, công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội đang làm thay đổi sâu sắc cách con người tiếp nhận thông tin cũng như cách thông tin được tạo ra. "Sự thay đổi này mở ra cơ hội để các cơ quan báo chí đổi mới mô hình tổ chức, phương thức sản xuất và phân phối nội dung, qua đó tiếp cận công chúng theo hướng nhanh hơn, rộng hơn và đa dạng hơn", ông Lợi nói.

Nhấn mạnh một trong những nền tảng quan trọng của không gian phát triển mới, theo ông Nguyễn Đức Lợi đó là Luật Báo chí số 126/2025/QH15 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Ông Nguyễn Đức Lợi nêu, luật mới có nhiều điểm đáng chú ý, góp phần mở rộng không gian phát triển cho báo chí, định hình lại hoạt động thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số và không gian mạng phát triển mạnh mẽ. Luật cũng đặt ra định hướng để các cơ quan báo chí phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn, có trách nhiệm và bền vững.

Trước những thay đổi về công nghệ, môi trường thông tin và hành lang pháp lý, theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, vấn đề đặt ra với các tòa soạn không chỉ là thích ứng với sự thay đổi mà còn phải nhận diện được những cơ hội mới để chuyển hóa thành năng lực phát triển thực tế.

Từ thực tiễn hiện nay, ông Nguyễn Đức Lợi đặt những vấn đề như làm thế nào để nhận diện rõ những cơ hội mới từ không gian phát triển mới? Làm thế nào để các tòa soạn có thể nắm bắt nhanh, trúng và vận dụng thành công các cơ hội ấy vào thực tiễn hoạt động?

Phát huy tinh thần nhân văn và năng lực công nghệ

Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026 với chủ đề “Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới” tổ chức tại Quảng Ninh trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/9/2026.

Ông Nguyễn Đức Lợi cho biết, diễn đàn kỳ vọng tạo không gian để các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thẳng thắn về những hướng đi và giải pháp có tính thực tiễn, qua đó giúp các cơ quan báo chí tận dụng hiệu quả những cơ hội đang mở ra.

"Mục tiêu được đặt ra là hướng tới những tòa soạn có khả năng thích ứng với môi trường truyền thông mới, từng bước trở thành các tòa soạn số hiện đại, đồng thời là trung tâm dữ liệu và tri thức, giữ vai trò là địa chỉ thông tin tin cậy của công chúng", ông Nguyễn Đức Lợi cho biết.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đức Lợi dẫn lại định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về yêu cầu đối với đội ngũ báo chí trong môi trường số. Theo đó, nhà báo cần tiếp tục là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa và thông tin số, đồng thời có bản lĩnh, đạo đức, tinh thần nhân văn và năng lực công nghệ.

Diễn đàn Tổng Biên tập 2026 với chủ đề “Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới” có sự tham gia của hơn 100 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý báo chí, Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, đại diện một số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các doanh nghiệp là đối tác thân thiết, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí.