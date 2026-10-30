Nhà báo Mai Văn Tư làm Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phát biểu tại đại hội, ông Đoàn Xuân Hiếu, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2026 cho rằng, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và những biến chuyển trong môi trường truyền thông đang đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện đối với báo chí. Trong đó, công nghệ chỉ là một phần của quá trình chuyển đổi; điều quan trọng hơn là thay đổi cách tiếp cận, tư duy làm nghề, chú trọng chất lượng nội dung, chiều sâu thông tin và khả năng phân tích những vấn đề của đời sống.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Theo ông Đoàn Xuân Hiếu, người làm báo cần nhanh chóng thích ứng với các công nghệ mới nhưng không được đánh mất những giá trị cốt lõi của nghề nghiệp, từ bản lĩnh chính trị, đạo đức đến bản sắc riêng của báo chí xứ Quảng. Cùng với đó, Hội Nhà báo thành phố cần đổi mới phương thức hoạt động, lấy nhu cầu thực tiễn của hội viên làm trọng tâm, tạo môi trường gắn kết và hỗ trợ thiết thực cho người làm báo.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2026, báo cáo tại đại hội cho thấy, Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí trên địa bàn đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, góp phần phản ánh các vấn đề kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.

Đặc biệt, quá trình hợp nhất hai Hội Nhà báo được triển khai song song với việc sắp xếp, củng cố tổ chức, bảo đảm hoạt động từng bước đi vào ổn định. Trong nhiệm kỳ, hội kết nạp thêm 67 hội viên; tổ chức và phối hợp thực hiện hơn 10 hội thảo, diễn đàn cùng hàng chục lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng tác nghiệp trong môi trường báo chí hiện đại.

Hoạt động giải báo chí tiếp tục được duy trì, tạo diễn đàn khuyến khích sáng tạo tác phẩm có chất lượng. Trong 5 năm, Giải báo chí thành phố Đà Nẵng và Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam đã trao thưởng cho 456 tác phẩm, với tổng kinh phí hơn 2,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đánh giá kết quả hoạt động, đại hội dành thời gian trao đổi những vấn đề mới đang tác động trực tiếp đến nghề báo. Các tham luận đề cập việc phát huy truyền thống báo chí xứ Quảng, khai thác trí tuệ nhân tạo (AI) trong quy trình sản xuất nội dung, cũng như yêu cầu đổi mới hoạt động Hội để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của hội viên trong bối cảnh chuyển đổi số.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh đánh giá cao truyền thống và những đóng góp của đội ngũ người làm báo đất Quảng. Ông cho rằng, với nền tảng bản sắc và nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm, báo chí Đà Nẵng có nhiều điều kiện để phát triển, song cần chủ động tiếp thu những mô hình hoạt động hiệu quả, kinh nghiệm đổi mới từ Hội Nhà báo Việt Nam và các địa phương để tạo thêm động lực cho chặng đường phía trước.

Đối với nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị Hội Nhà báo thành phố tiếp tục phát huy vai trò định hướng, tập hợp đội ngũ người làm báo; bảo đảm hoạt động báo chí bám sát sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật và gắn bó chặt chẽ với thực tiễn cuộc sống. Mỗi nhà báo cần ý thức sâu sắc trách nhiệm xã hội, giữ gìn phẩm chất nghề nghiệp, góp phần xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Ông cũng lưu ý, trong bối cảnh Đà Nẵng đang mở ra không gian và dư địa phát triển mới, Hội Nhà báo cần làm tốt hơn vai trò kết nối, chăm lo đời sống nghề nghiệp của hội viên; kịp thời đề xuất chính sách khuyến khích, động viên người làm báo và hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn. Báo chí cần phát huy thế mạnh trong giới thiệu tiềm năng, quảng bá hình ảnh thành phố, góp phần khơi dậy tinh thần và khát vọng phát triển trong cộng đồng.

Từ góc độ tổ chức Hội, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng đề nghị Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, lấy hội viên làm trung tâm phục vụ thay vì nặng về quản lý hành chính. Việc xây dựng các câu lạc bộ theo lĩnh vực chuyên môn, sở thích nghề nghiệp được gợi mở như một giải pháp tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối những người làm báo. Hội cũng cần quan tâm mở rộng mạng lưới, thu hút thêm phóng viên thường trú tham gia sinh hoạt.

Đồng thời, ông Trần Trọng Dũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp; khuyến khích các cơ quan báo chí xây dựng những tuyến bài đi sâu phân tích vấn đề, đề xuất giải pháp, đổi mới cách thức truyền thông chính sách trên nền tảng số. Hội Nhà báo Việt Nam sẵn sàng phối hợp hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nhất là các kỹ năng làm báo số và ứng dụng AI, giúp hội viên đáp ứng yêu cầu tác nghiệp trong giai đoạn mới.

Tại đại hội, Ban tổ chức công bố Quyết định số 197/QĐ-HNBVN ngày 30/9/2026 của Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam công nhận nhân sự Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo quyết định, Ban Chấp hành gồm 18 người, Ban Thường vụ gồm 7 người.

Nhà báo Mai Văn Tư, Thành ủy viên, Quyền Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng được công nhận giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố. Nhà báo Lê Văn Nhi đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch hội chuyên trách; nhà báo Hồng Quang Năm, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng giữ chức Phó Chủ tịch hội, Trưởng ban Kiểm tra. Ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới có 3 thành viên.