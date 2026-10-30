Nhà báo Mai Văn Tư giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (thứ ba từ phải sang) cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: T.CÔNG

Dự đại hội có Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng cùng hơn 180 đại biểu đại diện cho hơn 400 hội viên.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng (thứ hai từ phải sang) tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: T.CÔNG

Phát biểu khai mạc, ông Đoàn Xuân Hiếu, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2026 nhấn mạnh, đổi mới báo chí cần gắn đổi mới công nghệ với tư duy nghề nghiệp, nâng cao chất lượng, chiều sâu thông tin và năng lực phân tích, phản biện, định hướng.

Ông Đoàn Xuân Hiếu, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2026 phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: T.CÔNG

Trước những thay đổi nhanh của môi trường truyền thông số, người làm báo cần chủ động làm chủ công nghệ mới; đồng thời giữ vững bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và bản sắc báo chí xứ Quảng.

Đại hội cần bàn thảo các giải pháp để hội thực sự là ngôi nhà chung, hoạt động thiết thực, gần hội viên và hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động nghề nghiệp.

Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, đại hội đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020 - 2026, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

Theo báo cáo tại đại hội, nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo và đội ngũ những người làm báo đã nỗ lực đổi mới hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, góp phần tạo đồng thuận xã hội và đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Việc hợp nhất hai Hội Nhà báo được triển khai gắn với củng cố tổ chức, từng bước ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong nhiệm kỳ, hội phát triển 67 hội viên; tổ chức, phối hợp tổ chức hơn 10 hội thảo, diễn đàn và hàng chục lớp bồi dưỡng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng làm báo hiện đại.

Qua 5 năm, Giải báo chí thành phố Đà Nẵng và Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam trao thưởng 456 tác phẩm, với tổng kinh phí hơn 2,8 tỷ đồng.

Các tham luận tại đại hội cũng làm rõ thêm về truyền thống báo chí xứ Quảng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động báo chí theo xu hướng phát triển của báo chí hiện đại và các vấn đề xoay quanh hoạt động của hội và các hội viên.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại đại hội. Ảnh: T.CÔNG

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh báo chí đất Quảng giàu bản sắc, có nhiều nhân tài; đồng thời cần học hỏi những cách làm hay, cách làm mới từ Hội Nhà báo Việt Nam và các địa phương bạn để tự làm mới mình, tạo bước phát triển mới.

Nhiệm kỳ tới, các hội viên cần thực hiện nghiêm sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí; bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn đời sống.

Người làm báo cần giữ vững tinh thần “lòng trong, bút sắc”, xây dựng nền báo chí thành phố chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, thích ứng hiệu quả với môi trường truyền thông số.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh, trong điều kiện không gian phát triển mới của thành phố, hội cần tăng cường kết nối hội viên, chủ động đề xuất chính sách động viên người làm báo, hỗ trợ hội viên khó khăn; phát huy vai trò báo chí trong quảng bá hình ảnh, lan tỏa khát vọng phát triển của thành phố.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng phát biểu tại đại hội. Ảnh: T.CÔNG

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo cùng đội ngũ người làm báo trên địa bàn thành phố đạt được trong nhiệm kỳ.

Đồng thời đề nghị thời gian tới cần tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp; chủ động xây dựng các tuyến bài mang tính giải pháp, đổi mới truyền thông chính sách trên nền tảng số, phục vụ lợi ích của nhân dân.

Nhấn mạnh việc chuyển từ quản lý hội viên sang phục vụ hội viên, tránh hành chính hóa, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng gợi mở phát triển các câu lạc bộ theo chuyên môn, sở thích và tăng cường thu hút phóng viên thường trú.

Hội Nhà báo Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng; đề nghị hội tăng số buổi tập huấn, chú trọng kỹ năng làm báo số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố khóa I ra mắt tại đại hội. Ảnh: T.CÔNG

Tại đại hội, Ban tổ chức công bố Quyết định số 197/QĐ-HNBVN ngày 30/9/2026 của Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam công nhận nhân sự Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng khóa I. Ban Chấp hành gồm 18 người, Ban Thường vụ gồm 7 người.

Nhà báo Mai Văn Tư, Quyền Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031; nhà báo Lê Văn Nhi giữ chức Phó Chủ tịch hội chuyên trách; nhà báo Hồng Quang Năm, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng giữ chức Phó Chủ tịch hội, Trưởng ban Kiểm tra. Ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới gồm 3 người.

Trao quà các Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo nhiệm kỳ 2020 - 2026 không tham gia tái cử nhiệm kỳ mới. Ảnh: T.CÔNG

Đại hội thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2026 - 2031, xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội; đoàn kết, tập hợp hội viên, góp phần xây dựng nền báo chí Đà Nẵng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Một số chỉ tiêu đáng chú ý như hằng năm mở ít nhất 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ; tổ chức ít nhất 2 hội thảo hoặc tọa đàm về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp; tổ chức tốt Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng thành phố Đà Nẵng và phối hợp tổ chức 2-3 giải báo chí chuyên đề.

Hội cũng đặt mục tiêu đưa trang thông tin điện tử vào hoạt động từ đầu nhiệm kỳ; duy trì chương trình “Ly cà phê yêu thương” với các hoạt động từ thiện, nhân đạo ý nghĩa.