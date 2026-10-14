NHA báo lãi 9 tháng giảm gần 96%, dòng tiền kinh doanh âm hơn 69 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, doanh thu thuần của NHA đạt hơn 107,9 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 59,4%, lên 93,7 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 63,1%, còn khoảng 14,1 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ 39,5% trong quý III/2025 xuống 13,1% trong quý III/2026. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 11,4 tỷ đồng, giảm 59,2% so với mức 28,09 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Xét theo cơ cấu doanh thu, mảng bất động sản ghi nhận hơn 23,01 tỷ đồng, giảm 41,7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu từ hoạt động khác đạt hơn 84,8 tỷ đồng, tăng 46,8%. Dù tổng doanh thu tăng, giá vốn tăng nhanh hơn đã gây sức ép lên biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của NHA đạt gần 127 tỷ đồng, giảm 52,8% so với mức 269,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3,27 tỷ đồng, giảm 95,7% so với mức 76,9 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025.

Luỹ kế 9 tháng, NHA ghi nhận lợi nhuận sau thuế chỉ còn 3 tỷ đồng, giảm 96% so với cùng kỳ năm trước.

Áp lực tài chính cũng gia tăng. Tại ngày 30/9/2026, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính của doanh nghiệp ở mức khoảng 387,4 tỷ đồng, gồm 156,7 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 230,6 tỷ đồng nợ dài hạn. Chi phí lãi vay trong 9 tháng đạt khoảng 6,54 tỷ đồng, tăng lên khoảng 2,4 lần so với cùng kỳ.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng âm 69,2 tỷ đồng, trái ngược với mức dương hơn 54 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, hàng tồn kho ngắn hạn tăng lên 147 tỷ đồng, chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn ở mức 686,2 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm còn 30,7 tỷ đồng, bằng khoảng một nửa so với đầu kỳ.

Các chỉ số trên cho thấy NHA đang chịu sức ép đồng thời từ sự suy giảm lợi nhuận, dòng tiền kinh doanh âm và nghĩa vụ nợ vay.

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội, tiền thân là Công ty TNHH Thành Mỹ, được thành lập ngày 26/3/2004. Cổ phiếu NHA chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) ngày 21/1/2021. Hoạt động chính của doanh nghiệp gồm xây dựng công trình và kinh doanh bất động sản, bên cạnh các lĩnh vực như nhà xưởng công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, nhà hàng và khách sạn.