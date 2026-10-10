Nhà báo kiêm tài xế taxi bị bắn tử vong ở Mexico

Nạn nhân là nhà báo Hamurabi Huesca Manzano, chủ sở hữu trang tin điện tử Pinotepa Comunica. Theo văn phòng công tố bang Oaxaca, ông bị sát hại hôm 9/10 sau khi một nhóm vũ trang nổ súng vào ông và hai người khác.

Các công tố viên cho biết khả năng vụ việc có liên quan đến tranh chấp giữa các nhóm tội phạm địa phương. Người được cho là mục tiêu chính của vụ tấn công này là một người đàn ông có biệt danh “El Dario”.

Theo cơ quan điều tra, El Dario, người bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động kích động bạo lực tại vùng ven biển Oaxaca. Người này bị thương trong vụ nổ súng và tử vong tại bệnh viện vài giờ sau đó.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhà báo Huesca Manzano đang làm tài xế taxi và chờ đưa El Dario đến một địa điểm khác. Nhà báo này bị bắn chết trong vụ tấn công.

Nhà báo Hamurabi Huesca Manzano, chủ sở hữu trang tin điện tử Pinotepa Comunica. Ảnh: FB/huescamon

Văn phòng công tố cho biết đã xác định được danh tính những người bị nghi thực hiện vụ nổ súng, nhưng chưa công bố tên hoặc thông tin chi tiết về các nghi phạm. Cơ quan này cũng chưa xác định liệu công việc báo chí của Huesca Manzano có liên quan đến vụ sát hại hay không.

Truyền thông địa phương dẫn lời Thị trưởng San Miguel Tlacamama, ông Antonio Olmedo Mendoza, xác nhận cái chết của nhà báo Huesca Manzano và gửi lời chia buồn đến gia đình, bạn bè cùng đồng nghiệp của ông.

Hiện chưa có kết luận chính thức về động cơ vụ sát hại. Việc cơ quan điều tra xem xét khả năng tranh chấp giữa các nhóm tội phạm không đồng nghĩa với việc đã loại trừ mối liên hệ giữa vụ án và hoạt động báo chí của nạn nhân.

Mexico từ lâu được xem là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất đối với người làm báo. Theo các thống kê, hơn 150 nhà báo và nhân viên truyền thông đã bị sát hại tại nước này kể từ năm 1994.