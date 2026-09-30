Nhà báo Huỳnh Thúc Kháng và những giá trị trường tồn của báo chí Việt Nam

Các đại biểu dự Hội thảo.

Dự Hội thảo có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; cùng các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường khẳng định: Hội thảo là dịp nghiên cứu, làm rõ cuộc đời, sự nghiệp báo chí và những giá trị trong di sản của nhà báo Huỳnh Thúc Kháng. Qua đó, nhận diện những giá trị có sức sống lâu dài đối với hoạt động báo chí, trách nhiệm trước đất nước và nhân dân, trung thực với sự thật, bản lĩnh của người cầm bút và ý thức phụng sự xã hội.

Đại biểu dự Hội thảo.

Đại biểu dự Hội thảo.

Năm 1927, cụ Huỳnh Thúc Kháng sáng lập Báo Tiếng Dân tại Huế, giữ cương vị Chủ nhiệm kiêm Chủ bút. Trong 16 năm hoạt động (1927-1943), Báo Tiếng Dân xuất bản 1.766 số, góp phần phản ánh những vấn đề bức thiết của đời sống xã hội, bảo vệ quyền lợi của nhân dân và cổ vũ tinh thần dân tộc.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cụ Huỳnh Thúc Kháng tham gia Chính phủ, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ và sau đó được giao Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tiếp tục đem tài năng, trí tuệ và uy tín phụng sự Tổ quốc.

Hội thảo thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn tỉnh.

Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, cách mạng, từng là một bộ phận quan trọng của căn cứ địa Việt Bắc. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiều cơ quan Trung ương, cơ quan báo chí, thông tin quan trọng hoạt động trên địa bàn.

Đặc biệt, ngày 4/4/1949, Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng khai giảng khóa đầu tiên tại xóm Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ cũ (nay thuộc xã Đại Phúc), với 42 học viên. Khóa học kéo dài 3 tháng, đến ngày 6/7/1949 bế mạc.

Việc Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo thành lập trường và đặt tên theo nhà báo Huỳnh Thúc Kháng thể hiện sự trân trọng đối với một nhân cách lớn của dân tộc, đồng thời đáp ứng yêu cầu đào tạo đội ngũ báo chí phục vụ sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Từ đó, Thái Nguyên trở thành một địa chỉ quan trọng gắn với lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng không chỉ là một chí sĩ yêu nước, một nhân cách lớn mà còn có những đóng góp quan trọng đối với sự hình thành, phát triển của báo chí Việt Nam.

Từ Báo Tiếng Dân đến Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại Thái Nguyên là một mạch nối quan trọng, từ thực hành nghề báo đến đào tạo người làm báo, từ trách nhiệm của một cá nhân đến trách nhiệm của cả một đội ngũ.

Theo đồng chí, cần nhìn nhận di sản báo chí cách mạng ở Thái Nguyên như một hệ thống gồm các địa điểm, cơ quan báo chí, nhân vật, sự kiện, tư liệu, hiện vật và những câu chuyện nghề nghiệp có mối liên hệ với nhau. Đồng thời, kết nối các di sản báo chí với hệ thống di tích lịch sử cách mạng, không gian văn hóa Việt Bắc, giáo dục truyền thống, đào tạo báo chí và các hoạt động về nguồn.

Đại biểu thảo luận tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các tham luận tập trung làm rõ giá trị lịch sử, tư tưởng, báo chí và nhân cách của Huỳnh Thúc Kháng; giá trị của Báo Tiếng Dân và Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng; vị trí của Thái Nguyên trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam.

Các đại biểu cũng trao đổi giải pháp bảo tồn, phát huy di sản gắn với giáo dục, đào tạo báo chí, hoạt động về nguồn, du lịch văn hóa và phát triển văn hóa của tỉnh Thái Nguyên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng.

Các đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề “Huỳnh Thúc Kháng - Nhà chí sĩ yêu nước, nhà báo và di sản Báo Tiếng Dân”.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cắt băng và tham quan Trưng bày chuyên đề “Huỳnh Thúc Kháng - Nhà chí sĩ yêu nước, nhà báo và di sản Báo Tiếng Dân”.