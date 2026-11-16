Nhà báo chuyên đưa tin về người mất tích tại Mexico bị sát hại

Vụ sát hại tiếp tục kéo dài danh sách các vụ tấn công đẫm máu nhắm vào lực lượng phóng viên tại quốc gia này, nơi luôn nằm trong số những khu vực nguy hiểm nhất thế giới đối với nghề báo.

Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát và tòa soạn Enfoque Informativo nơi ông Eduardo Flores công tác, thi thể của nhà báo được phát hiện vào khoảng 21h tối 14/11 (giờ địa phương) tại khu phố Canuto Nogueda, gần cộng đồng La Sabana thuộc khu vực ngoại ô Acapulco. Lực lượng chức năng tìm thấy nạn nhân sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp qua tổng đài báo án về một người đàn ông nằm gục trên đường.

Nạn nhân có vết thương nghiêm trọng ở vùng cổ nghi do bị siết cổ, mặc áo phông đen và quần đùi. Thân nhân của nhà báo sau đó đã đến Cơ quan Dịch vụ Pháp y và xác nhận chính xác danh tính của ông.

Thông điệp tưởng nhớ nhà báo Eduardo Flores Salado tại Mexico. Ảnh: X/AztecaNoticias

Ngay sau khi sự việc diễn ra, Văn phòng Công tố Bang Guerrero (FGE) ngày 15/11 thông báo đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi giết người có tình tiết tăng nặng đối với vụ án của ông Eduardo Flores. Lực lượng cảnh sát điều tra và chuyên gia pháp y đang khẩn trương thu thập chứng cứ tại hiện trường nhằm làm rõ nguyên nhân cũng như xác định các đối tượng liên quan.

Về phía tòa soạn Enfoque Informativo, cơ quan này đã ra tuyên bố lên án gay gắt hành vi tội ác: "Cuộc tấn công này không chỉ cướp đi sinh mạng của một đồng nghiệp, người bạn và một con người quý giá, nó còn là một đòn tấn công trực tiếp vào quyền tự do ngôn luận và quyền được thông tin của xã hội". Tòa soạn này đồng thời khẳng định mạnh mẽ: "Họ sẽ không thể làm chúng tôi im lặng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin với sự quyết tâm tương tự", đồng thời yêu cầu các cơ quan tố tụng tiến hành điều tra minh bạch, chuyên nghiệp để trừng phạt những kẻ thủ ác.

Vụ sát hại đã gây ra làn sóng phẫn nộ sâu sắc trong cộng đồng báo chí địa phương. Hàng loạt phóng viên tại Acapulco đã cùng nhau ký vào bản kiến nghị gửi tới Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum Pardo, Thống đốc bang Guerrero Evelyn Salgado Pineda và Thị trưởng Abelina López Rodríguez nhằm đòi lại công lý.

Theo thống kê, ông Flores là nhà báo thứ 10 bị sát hại tại Mexico trong năm 2026. Tại bang Guerrero, ông là nhà báo thứ hai thiệt mạng trong năm, sau nhà báo môi trường Alex Serna, người bị bắt cóc ngày 20/6 và được tìm thấy thi thể vào tháng 7.

Từ năm 1997 đến 2026, bang Guerrero ghi nhận 25 nhà báo thiệt mạng, 3 người mất tích và khoảng 10 người phải rời bỏ nhà cửa vì bị đe dọa. Mexico được xem là quốc gia nguy hiểm thứ hai thế giới đối với nghề báo, chỉ sau dải Gaza.