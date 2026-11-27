Black Friday kéo lượng giao dịch tăng vọt, đồng thời mở ra cơ hội cho tin tặc khai thác hệ thống bán lẻ. Ảnh: Reuters.

Mùa mua sắm Black Friday đang trở thành phép thử lớn đối với năng lực bảo vệ hệ thống công nghệ của các nhà bán lẻ. Khi hàng triệu người tiêu dùng đồng loạt săn khuyến mãi, những nền tảng bán hàng, thanh toán và quản lý kho vận phải hoạt động với công suất cao. Đây cũng là thời điểm tin tặc có nhiều cơ hội khai thác lỗ hổng để đánh cắp dữ liệu, chiếm quyền kiểm soát hệ thống hoặc tống tiền doanh nghiệp.

Theo dữ liệu thống kê các vụ bồi thường bảo hiểm của CFC, số vụ tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) nhằm vào các doanh nghiệp bán lẻ, giải trí và dịch vụ lưu trú trong tháng 11 cao hơn 50% so với mức trung bình hằng tháng.

Trong khi đó, 43% doanh nghiệp bán lẻ vừa và nhỏ có bảo hiểm an ninh mạng. Tỷ lệ này thấp hơn đáng kể so với lĩnh vực dịch vụ tài chính (81%) và công nghệ (71%).

“Các nhà bán lẻ dành nhiều tháng chuẩn bị để bảo đảm website, hàng tồn kho và hệ thống logistics có thể đáp ứng lượng khách tăng đột biến. Tuy nhiên, Black Friday cần được xem là phép thử về khả năng chống chịu của doanh nghiệp, chứ không đơn thuần là cơ hội gia tăng doanh thu”, bà Lindsey Maher, Giám đốc phát triển an ninh mạng toàn cầu tại CFC, nhận định.

Theo nghiên cứu của PwC, mỗi người tiêu dùng tại Anh dự kiến chi khoảng 235 bảng Anh (307 USD) trong dịp Black Friday năm nay. Tổng mức chi tiêu tại nước này được dự báo đạt cao nhất kể từ năm 2022. Quy mô giao dịch lớn đồng nghĩa bất kỳ sự cố nào làm gián đoạn hoạt động kinh doanh cũng có thể gây thiệt hại đáng kể.

AI khiến tin tặc tăng tốc tấn công

Một trong những thách thức lớn nhất đối với ngành bán lẻ hiện nay là sự phát triển của AI. Công nghệ này giúp tin tặc tự động hóa nhiều công đoạn, tăng tốc độ khai thác lỗ hổng và tạo ra những phương thức lừa đảo tinh vi hơn.

Ông Francisco Donoso, Giám đốc sản phẩm và công nghệ tại Beazley Security, cho biết số lượng lỗ hổng bảo mật bị phát hiện hiện cao gần gấp 6 lần so với một năm trước. Tốc độ gia tăng này khiến nhiều tổ chức khó theo kịp việc kiểm tra, đánh giá và khắc phục các điểm yếu trong hệ thống.

“Các tổ chức thực sự rất khó theo kịp tốc độ này”, ông Donoso nhận định.

Dữ liệu từ Check Point Research cũng cho thấy áp lực an ninh mạng đang gia tăng trước mùa mua sắm cuối năm. Trong tháng 9 và tháng 10/2026, số cuộc tấn công mạng nhằm vào các tổ chức thuộc lĩnh vực hàng tiêu dùng và dịch vụ tăng 28%, cao hơn mức tăng 22% ghi nhận trên toàn bộ các ngành. Trung bình, mỗi tổ chức trong nhóm này phải đối mặt 2.458 cuộc tấn công mỗi tuần khi chuẩn bị cho Black Friday và Cyber Monday.

Tin tặc còn gia tăng hoạt động giả mạo thương hiệu và các dịch vụ giao hàng. Check Point phát hiện hơn 4.000 tên miền được đăng ký xoay quanh các chương trình khuyến mãi tháng 11, thương hiệu bán lẻ và dịch vụ vận chuyển. Gần 20% trong số này bị đánh giá có dấu hiệu rủi ro.

Các trang web giả mạo thường quảng cáo sản phẩm với mức giá hấp dẫn bất thường, tạo trang đăng nhập nhái hoặc giả danh dịch vụ theo dõi đơn hàng nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và dữ liệu thanh toán của người dùng.

Báo cáo thường niên về ransomware trong ngành bán lẻ năm 2026 của hãng an ninh mạng Sophos, dựa trên khảo sát 217 lãnh đạo công nghệ và an ninh mạng tại 17 quốc gia, cũng cho thấy những điểm yếu đáng chú ý.

Lừa đảo trực tuyến (phishing) là nguyên nhân kỹ thuật phổ biến nhất dẫn đến các vụ tấn công, chiếm 29%. Tiếp theo là khai thác lỗ hổng bảo mật (26%) và email độc hại (22%).

Đáng chú ý, 62% các cuộc tấn công ransomware trong nhóm doanh nghiệp được khảo sát đã mã hóa dữ liệu, tăng so với mức 48% của năm trước. Điều này cho thấy dù năng lực phục hồi của một số doanh nghiệp có cải thiện, nguy cơ mất quyền truy cập dữ liệu vẫn chưa được kiểm soát.

Doanh nghiệp có thể mất hàng triệu USD

Thiệt hại từ các cuộc tấn công mạng không chỉ dừng ở chi phí khắc phục hệ thống hay bồi thường khách hàng. Khi nền tảng bán hàng, thanh toán và quản lý kho vận bị gián đoạn, doanh nghiệp có thể mất doanh thu, đứt gãy chuỗi cung ứng và đánh mất niềm tin của người tiêu dùng.

Ông David Molony, Giám đốc phụ trách an ninh mạng và các nhà đầu tư tài chính tại khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi của Aon, cho rằng một sự cố mạng trong mùa cao điểm có thể nhanh chóng biến thành tổn thất tài chính nghiêm trọng.

Thực tế, năm 2013, chuỗi bán lẻ Target của Mỹ bị tin tặc xâm nhập trong mùa mua sắm cuối năm, khiến thông tin của ít nhất 40 triệu thẻ tín dụng bị lộ. Theo công bố của doanh nghiệp, tổng chi phí ròng phát sinh lũy kế sau vụ việc lên tới 202 triệu USD.

AI giúp tin tặc tạo chiêu lừa tinh vi, trong khi nhiều nhà bán lẻ vẫn thiếu bảo vệ cần thiết. Ảnh: Reuters.

Tại Anh, vụ tấn công mạng nhằm vào Marks & Spencer (M&S) năm 2025 cũng cho thấy hậu quả có thể kéo dài nhiều tháng. Sự cố khiến hệ thống đặt hàng trực tuyến, quản lý hàng tồn kho và một số dịch vụ tại cửa hàng bị gián đoạn.

Doanh nghiệp phải đối mặt tình trạng thiếu hàng, chậm giao hàng và thiệt hại doanh thu đáng kể. Theo ước tính được công bố sau đó, tổng chi phí mà M&S phải gánh chịu từ vụ tấn công có thể lên tới 300 triệu bảng Anh.

Một nguy cơ khác là các hệ thống thiết bị kết nối trong cửa hàng cũng có thể trở thành mục tiêu. Hồi tháng 11, Guardian đưa tin giới chức Anh đã triển khai chiến dịch bảo vệ hệ thống tủ lạnh và kho đông tại các siêu thị trước nguy cơ bị tin tặc khai thác lỗ hổng. Nếu bị kiểm soát từ xa, những thiết bị này có thể bị vô hiệu hóa trên diện rộng, đe dọa hoạt động bảo quản thực phẩm.

Dù nguy cơ ngày càng lớn, nhiều nhà bán lẻ vẫn chưa có biện pháp bảo vệ tài chính tương xứng. Theo ông Molony, doanh nghiệp thường không mua thêm bảo hiểm an ninh mạng chỉ để ứng phó với một dịp mua sắm cuối tuần, mà chủ yếu tập trung kiểm tra và củng cố hệ thống trước mùa cao điểm.

Tuy nhiên, bà Sydonie Williams, Giám đốc phụ trách rủi ro an ninh mạng quốc tế tại Beazley, cho rằng đặc thù chuỗi cung ứng phức tạp, lượng dữ liệu thanh toán lớn và lưu lượng giao dịch tăng mạnh khiến ngành bán lẻ đặc biệt dễ bị tổn thương. AI có thể làm gia tăng nguy cơ, nhưng đồng thời cũng hỗ trợ doanh nghiệp phát hiện hoạt động bất thường và cải thiện khả năng phòng thủ.